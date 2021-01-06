«Подставили тренера»: игроки сборной оправдались за провал на МЧМ

Финляндия — Россия — 4:1

Молодежная сборная России по хоккею бесславно закончила так хорошо для нее начинавшийся чемпионат мира в Эдмонтоне. В полуфинале подопечные Игоря Ларионова были буквально уничтожены канадцами (0:5), а в матче за третье место удачное начало и быстро заброшенная шайба не помогли россиянам одолеть финнов (1:4).

Главный тренер молодежки, проводивший в этом качестве свой первый турнир после прошлогодней поездки в Канаду в качестве ассистента теперь ушедшего на повышение в СКА и взрослую сборную Валерия Брагина, по окончании встречи рассуждал о стиле игры.

«Жизнь и игра выставляет барьеры, которые нужно преодолевать. Но всегда большое путешествие начинается с маленького шага. Бороться и обороняться всей пятеркой – это не стиль современной сборной России. Ребятам понравилось то, что мы им предлагали. Не всегда все получалось, — цитирует Ларионова Sport24. — Мы, конечно, с уважением относились ко всем соперникам. Нужно играть в хоккей, который дает возможность развиваться. Отдельное спасибо хочу сказать клубам КХЛ и ВХЛ, которые дали этим ребятам развиваться.

Мы приобрели колоссальный опыт. Не сомневаюсь, что он пригодится нам на следующий турнир... Можно извиняться сколько угодно. Скажу от себя и от тренерского штаба сборной: ребята сделали все, что могли. Но игра всегда диктует свои условия, это ведет к ошибкам.

С нашей стороны говорить о моментах, которые мы недосмотрели, преждевременно. Нужно время, чтобы все четко проанализировать. Мы все разочарованы. Но каждая команда могла оказаться на нашем месте. Сейчас важно трезво оценить ситуацию и понять, в чем мы можем быть сильнее.

Не думаю, что мы кого-то из игроков можем упрекнуть. В любом поражении всегда находят причину в тренерах. К счастью или сожалению — не знаю».

На протяжении всего турнира, и особенно в плей-офф, от критиков доставалось голкиперу команды Ярославу Аскарову и капитану молодежки Василию Подколзину. После неудачного «бронзового» матча Ларионов встал на их защиту.

«Этот турнир был новым опытом для нас — быть в «пузыре» такое долгое время. Мы сплотились как команда, много времени проводили вместе. У нас семь игроков, которые в следующем году могут поехать на МЧМ. Этот турнир станет уроком. Нужно всегда искать позитив, — рассказал специалист. — Я горд своими ребятами, несмотря на то, что мы остались без медалей. Также я хотел бы поблагодарить федерацию хоккея Канады и правительство Эдмонтона за то, что они смогли принять турнир и замечательно его провести.

Я никогда не сомневался в Ярославе Аскарове, он будет суперзвездой. Он был хорош на этом турнире, одним из лучших в нашей команде. Василий Подколзин — настоящий лидер. Я сказал ему, что «Ванкувер» получит очень крутого молодого игрока. Он всегда отдавался полностью. Приятно видеть, что Василий прогрессирует. На него всегда можно положиться».

Вышел к прессе и сам капитан команды, сумевший отличиться на турнире заброшенными шайбами только в игре с самым слабым из соперников на групповом этапе — Австрией.

«Не скажу, что не было сил. Тяжело сказать. Так получилось. Ничего уже не сделаешь. Надо было играть лучше, больше играть с шайбой, больше выигрывать единоборства, — приводит слова Подколзина «Чемпионат».

— Моя вина как капитана тоже есть, где-то не так завел команду. Мне будет большой урок как лидеру. Самое обидное, что мы подставили тренера. Он не заслуживает такого результата.

Где-то не хватило ментальности. Где-то в силу молодости… Надо уметь играть в такие моменты. Одно дело Кубок «Карьялы», а другое — МЧМ, где команды примерно равны, и все решают мелочи. Мы как лидеры не так поступили в какие-то моменты. Где-то надо было крикнуть лишний раз, а мы…Часть вины берем на себя. Если команда так проигрывает, виноваты лидеры — капитан, ассистенты. Подставили Ярослава Аскарова, подставили Игоря Ларионова. Надеюсь, дальше у них все будет хорошо».

В том же ключе высказался и другой форвард российской команды, от которого на турнире ждали большего, Родион Амиров.

«Отсутствие зрителей — это всегда неприятно. Но российские болельщики поддерживали нас как могли перед телевизорами и в соцсетях. Это непростой опыт, который нужно было пройти. Уже по приезду с МЧМ домой будут работать над качествами, которых недостает. Я сделал выводы для себя, как и что надо делать, — подчеркнул уже играющий в КХЛ Амиров.

— Хорошо начали матч с финнами, но не забили свои моменты. Большая ответственность лежала на нас, но мы, лидеры, не смогли оправдать ожиданий. Сейчас сложно делать какие-то выводы.

Мне было комфортно в этой команде. В матчах, когда не забили, нужно было больше идти на ворота. Это не значит, что была плохая тактика. Скорее, мы не выполняли установку».

Что до Подколзина, то он также извинился за свое четырехминутное удаление, случившееся в концовке встречи с финнами, когда нужно было отыгрываться, а также за похожий эпизод в матче с Канадой, приведший к аналогичным санкциям от арбитров и голу «кленовых листьев» в большинстве.

«Если бы мы в первом периоде свои моменты забили – могло по-другому сложиться. Это большой опыт для нас. В такой ситуации нужно делать правильные выводы. Пережить и идти дальше, — сказал форвард СКА и проспект «Ванкувер Кэнакс».

— Мои удаления – не скажу, что это эмоции. Сегодня это случайность. Въехал в своего игрока. Это непозволительно для капитана. Это моя большая ошибка. Отнял время у себя и партнеров.

Последнюю игру нужно выигрывать всегда. Я провел 21 матч на молодежных чемпионатах мира. Плохо закончил. Что тут говорить? Надо просто приехать домой и больше работать. Для меня это будет стимулом делать себя лучше каждый день. У меня были ошибки, у меня немного очков. Все пытались играть на команду. За три МЧМ я понял одну вещь: не важно, как сыграл ты – главное, как сыграла команда. Но я допускал ошибки, за которые поплатилась команда».

Ну а наставник финской сборной Антти Пеннанен хвалил своих подопечных, сумевших выиграть медали.

«Очень горжусь своей командой. Это было невероятно. Вчера было очень тяжело проиграть, мы провели хороший матч с США. Но сегодня у нас был план – еще одна игра, надо отдать в ней все, что у тебя есть. Ребята это сделали, и я ими горжусь, — отметил Пеннанен. — Лунделль невероятен. Какой лидер, какой игрок. Он блокировал броски, выигрывал вбрасывания, забивал голы, разыгрывал шайбу. Он может делать все на льду и он очень хороший лидер. Я испытываю к нему уважение, из него вырастет отличный игрок».