«Рюсса свергнуты»: как финны радуются провалу России

Обратная сторона видеотрансляций

Одним из самых интересных нововведений на минувшем МЧМ-2021 были трансляции болельщиков, которые по ходу ледовых баталий удаленно подключались к эфиру. На них поклонники сборных соревновались в оригинальности, примеряя всевозможную хоккейную атрибутику и украшая комнаты в цвета родного флага.

Things that can be guaranteed when @HC_WJC play: Fans will lose their shirts. #WorldJuniors pic.twitter.com/f9CKe9v6lx — IIHF (@IIHFHockey) January 6, 2021

Попадали на камеры и баннеры со словами поддержки… Вот только минувшей ночью один из таких листов спровоцировал скандал. Один из финских фанатов показал в камеру плакат, на котором было написано «Рюсса свергнуты». Стоит отметить, что словом «рюсса» в Финляндии в уничижительной форме называют русских.

Представитель Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Адам Штайсс заявил, что организация быстро оценила ситуацию и сразу же отключила болельщика от эфира.

На случившееся уже отреагировала Ирина Роднина. Ранее заступавшаяся за российскую команду многократная олимпийская чемпионка по фигурному катанию хоть и призвала к ответу организаторов видеотрансляции и IIHF, но все же отметила, что подобные инциденты не стоят столь громких обсуждений.

«Мало ли что кричат, на это спортсмены не реагируют. Это те мелочи, на которые реагируют журналисты и публика. И должны отреагировать организаторы. Лучшая реакция — не реагировать на дураков. Вот что самое главное. Ведь бывают всякие люди», — цитирует прославленную спортсменку «РИА Новости».

Что пишет о матче зарубежная пресса

Несмотря на то, что за последние восемь лет финская молодежка трижды становилась чемпионом мира, бронзу на прошедшем турнире финские журналисты и эксперты восприняли как успех. Журналисты издания Yle, например, сделали особый акцент на тренерском штабе команды, которую возглавляет Антти Пеннанен.

«Наши тренеры сработали на высшем уровне. В наши дни успешного наставника молодежной сборной найти достаточно сложно, но на этом турнире Пеннанен и его помощники грамотно поработали и в конкретных матчах, и по ходу всего чемпионата. Тренеры предприняли все усилия, чтобы увеличить шансы Финляндии на успех. Да, поражение от США получилось горьким, но наша сборная обыграла Швецию и Россию — одних из крупнейших хоккейных стран мира», — пишут журналисты.

Обозреватели финского хоккейного портала Jatkoika и вовсе выразили недоумение в связи с выступлением российской сборной, которая осталась без медалей. По их мнению, Россия была одним из главных фаворитов МЧМ-2021, но неожиданно провалилась.

«На протяжении всего турнира Россия выступала хорошо, но в матчах с Чехией и Канадой потерпела поражения, даже не сумев поразить ворота соперника. А сокрушительное поражение в полуфинале от Канады и вовсе поразило весь мир. В матче за третье место финская сборная прошла сквозь большие испытания и обыграла Россию, продемонстрировав дух. Наша команда состоит из победителей и героев, которые в очередной раз показали важность единства в коллективе. Такой простой игрой Финляндия пошатнула самоуверенность русских и оказалась лучше»,

— говорится в заметке.

Куда более эмоциональными оказались журналисты известного финского издания Iltalehti, которые опубликовали несколько материалов с громкими заголовками: «Великая победа! Наши молодые львы вынесли Россию в матче за бронзу!», «Великолепные молодые львы! Финляндия обыграла Россию!» и «Финляндия сделала редкий трюк, оставив Россию без медалей!»

Действительно, для российской молодежки остаться без медалей на мировом первенстве — большая редкость. За последние десять турниров такой провал случился лишь два раза, и второй — как раз на минувшем первенстве.

«Финские молодые львы оставили за собой яркую память на чемпионате мира в Эдмонтоне, обыграв Россию в матче за бронзу со счетом 4:1. Начало встречи для финнов оказалось не самым лучшим. Уже в первом периоде русские повели, однако Финляндия сыграла умно и умело, поборовшись за победу. Такой стиль игры по восходящей наша команда показывала по ходу всего турнира», — отметили финские журналисты.