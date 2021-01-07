«Царь»: Головин вернулся на поле и забил первым касанием

В рамках 18-го тура французской Лиги 1 «Лорьян» дома проиграл «Монако». Встреча на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар» в Лорьяне завершилась победой монегасков — 5:2. В составе победителей отличились Аксель Дисаси, Александр Головин, Кевин Фолланд, Софьян Диоп и Гильермо Марипан. У «Лорьян» забивали Теремас Моффи и Эндрю Гравильон. Не в последнюю очередь на триумф гостей повлиял полузащитник хозяев Жонатан Делаплас, который получил красную карточку в самом начале второго тайма.

Как итог, «Монако» набрал 30 очков и вышел на пятое место в турнирной таблице французского первенства. «Лорьян» (12) занимает предпоследнюю, 19-ю строчку. Лидером же чемпионата остается «Лион» (36).

Безусловно, главным героем матча стал Александр Головин. Российский полузащитник восстановился после надрыва задней поверхности бедра и, впервые за 129 дней появившись на поле, оформил самый быстрый гол Лиги 1 после выхода на замену за 13 (!) лет (столько же секунд в 2007 году потребовалось форварду «Осера» Иренеушу Еленю, чтобы отличиться в поединке против все того же «Лорьяна»).

«Царь вернулся». Именно так отреагировал официальный Twitter-аккаунт «Монако» на шикарный гол одного из лидеров команды.

«Очень рад возвращению. Тем более все сложилось так удачно, — цитирует футболиста сборной России «Чемпионат». — Получилось забить сразу после выхода на замену… «Монако» одержал важную победу в непростом матче. Поэтому, безусловно, эмоции суперпозитивные!

В принципе там была стандартная ситуация. Мы заработали угловой. Когда получил мяч, увидел, что есть возможность для удара. Пробил в дальний угол — получилось удачно. Конечно, все очень рады этой победе. Да, мы получили численное преимущество в начале второго тайма, но его еще нужно было реализовать. Поэтому все друг друга поздравили. Теперь начнем подготовку к следующей игре».

Рассказал Головин и о непростом восстановлении после травмы, полученной в августе прошлого года.

«Насколько тяжело дались четыре месяца без футбола? Непросто. Очень хотелось играть, выходить на поле и помогать команде. Но теперь все позади, это придает дополнительные силы. Восстановление затянулось? Да, сначала прогнозы были более оптимистичные, но травма оказалась серьезнее, чем предполагалось. Также было важно вылечиться полностью — нельзя рисковать здоровьем, а для этого надо исключить даже минимальную возможность рецидива.

В настоящий момент чувствую себя отлично, не испытываю никаких проблем. Смысл был как раз в том, чтобы подготовиться на сто процентов, полностью восстановиться и набрать форму. Только после этого я и оказался в заявке на матч», — отметил футболист.

Le Super Saiyan rentre au vestiaire, le devoir accompli #FCLASM pic.twitter.com/GcOcwSUsG5 — AS Monaco (@AS_Monaco) January 6, 2021

Не может нарадоваться возвращению Головина и рулевой «Монако» Нико Ковач. Хорват не сомневается, что теперь его команда преобразится.

«Очень рады, что Головин снова с нами. Для нас это как приход нового футболиста, потому что в этом сезоне он сыграл всего два раза. Честно говоря, я ждал его выход на поле на несколько минут раньше, но судья посчитал, что ему нужно приклеить небольшую ленту к гетрам. В конце концов, это принесло нам удачу. Александр вышел и забил после первого же касания! Мы очень довольны его возвращением — уверен, он поднимет уровень команды.

Не знаю, делал ли я такой хороший выбор замен за свою тренерскую карьеру. Все внесли свой вклад в успех. Выступление Александра придало этому матчу новое измерение. В целом мы очень довольны второй половиной игры, в которой игроки «Монако» забили четырежды», — цитирует Ковача официальный сайт клуба.

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Напомним, что Александр Головин пополнил состав «Монако» в июле 2018 года после прекрасного выступления на домашнем чемпионате мира. Московскому ЦСКА за него было выплачено €30 млн. Соглашение Головина с монегасками рассчитано на пять лет.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции россиянин отыграл всего два матча. В прошлом же розыгрыше Лиги 1 сезона-2019/20, прерванном из-за пандемии COVID-19, Головин провел 25 матчей и отличился трижды.