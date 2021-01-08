Разнимал драку: в Дагестане убили бойца MMA

Впервые новости о трагедии появились 6 января. «АиФ Дагестан» сообщил, что в махачкалинском поселке Тарки примерно в 21.00 произошла массовая драка, в ходе которой от ножевого ранения погиб как минимум один человек. Не называя имен, источник добавил, что жертва — боец смешанного стиля (MMA). Позднее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы написал, что погибшего зовут Керим Хайруллаев.

«В результате массовой драки в поселке Тарки погиб уроженец Махачкалы Хайруллаев Керим 1985 года рождения. Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — цитирует агентство своего источника в правоохранительных органах республики, который добавил, что следствием ведутся действия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося.

По неофициальным данным, причиной драки в поселке стало убийство местного жителя, произошедшее тремя днями ранее. 3 января некий мужчина (РЕН ТВ отмечает, что это 23-летний Вали Абдурагимов), который, согласно одной из версий, оказывал противодействие распространению наркотических средств в районе, был убит за свою деятельность. Массовая драка случилась между родственниками убийцы и участниками схода — на нем был поднят вопрос принудительного выселение семьи 28-летнего преступника из поселка.

«3 января в поселке был убит местный житель, который активно боролся с распространением наркотиков. Его убийцу задержали. На сходе жители села обсуждали вопрос принудительного выселения из поселка местного жителя, которого погибший называл одним из основных распространителей наркотиков. Начался конфликт, произошла массовая драка, по предварительным данным, в результате один из жителей получил ножевое ранение, от которого скончался», — уточнялось тогда.

Что касается убийства Хайруллаева, то дагестанская редакция издания «Аргументы и Факты» пишет, что сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленника, нанесшего смертельный удар спортсмену. В пресс-службе республиканского управления СК России сообщили, что им оказался 19-летний мужчина.

«По подозрению в совершении данного преступления задержан 19-летний житель города Махачкалы», — сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ по Республике Дагестан, отметив, что мотивом предполагаемого убийцы могли быть «возникшие личные неприязненные отношения» между ним и Хайруллаевым.

После убийства бойца мэр города Салман Дадаев провел встречу с общественностью населенного пункта в центральной мечети поселка Тарки. В частности, он призвал молодых людей «воздержаться от необдуманных действий, которые могут иметь непоправимые последствия, и прислушаться к словам имама мечети».

«Здесь имам поселка призвал не усугублять конфликт, проявить терпение и доверить решение вопроса правоохранительным органам и старейшинам. Мэр подчеркнул, что возьмет данный вопрос на особый контроль», — рассказали в пресс-службе городской администрации.

О спортивной карьере погибшего Хайруллаева мало что известно. Президент региональной Федерации смешанного боевого единоборства (ММА) Шамиль Алибатыров лишь уточнил, что давно знал 36-летнего атлета.

«Что конкретно случилось в тот вечер, не могу сказать. Он был очень хорошим парнем, как и многие дагестанцы, тренировался для себя, занимался единоборствами. Но бойцом ММА, как пишут некоторые СМИ, он не являлся», — отметил Алибатыров.

У происходящих событий 3 и 6 января на территории махачкалинской Тарки есть и другая версия. Так, местный житель, боровшийся с распространением наркотиков, договорился встретиться со своим оппонентом на склоне горы Тарки-Тау, где и был убит выстрелом в голову. Спустя два дня местные жители узнали, что подозреваемого привозят к дому, и толпа мужчин отправилась туда. На сходе было около 200 человек, там дежурила полиция. Драка началась, когда все уже стали расходиться и оставалось примерно 15 человек. Хайруллаев разнимал участников конфликта, а 16-летний двоюродный брат преступника взял нож и ударил бойца, в результате чего тот скончался на месте еще до приезда скорой помощи. Полиция задержала по итогам драки шестерых человек.

РЕН ТВ приводит утверждения очевидцев о том, что в драке погиб еще один боец MMA — приятель Хайруллаева Рамазан Амиров, якобы скончавшийся в больнице. Официального подтверждения эта информация не нашла.