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40 гонок без медалей: Экхофф выиграла спринт, Павлова — шестая

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Экхофф выиграла спринт в Оберхофе, Павлова — шестая

В немецком Оберхофе стартовал 5-й этап Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию женского спринта, победу в котором одержала норвежка Тириль Экхофф. Лучшей из россиянок стала Евгения Павлова, финишировавшая шестой.

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Что ж, будем подводить итоги. Экхофф — вне какой-либо конкуренции. Наши девушки не провалили гонку (хотя уже 40 стартов подряд без медалей у сборной России). Лучшей из россиянок стала Евгения Павлова, финишировавшая шестой. Миронова стала 15-й, Куклина — 20-й, Кайшева — 22-й, Казакевич — 56-й.

У Гербуловой, конечно, кошмар сегодня. Три промаха и 83-е время.

Миронова в итоге занимает 15-е место, у Куклиной 19-е место, Кайшева — 21-я.

Кручинкина с двумя промахами каким-то чудом восьмой финишировала! Шикарная скорость.

Ух, Доротея Вирер с двумя промахи в третьей десятке только идет.

Кайшева тоже не смогла зацепиться за топ-15 даже. Зато Миронова ходом проиграла лидеру всего 30 секунд! Эх, если бы не промахи и падение...

У россиянки Гербуловой, увы, один промах на первом рубеже.

Миронова с двумя промахи чуть не дотянула до десятки. 11-я она пока.

Лизе Хаузер промах не помешал — она третья после Экхофф и Эберг.

Кайшева пять из пяти на «стойке» выбила. Миронова тоже исправилась, но отставание уже очень большое.

У Алимбековой тоже не все лучшим образом. Два промаха на «лежке».

Павлова обгоняла Рейселанд на 11 секунд за 500 метров до финиша, а в итоге уступила больше шести.

У Мироновой и Кайшевой два и один промах соответственно.

Павлова финишировала с минутным отставанием от Экхофф.

Рейселанд невероятная. Два промаха, но все равно четвертой приходит на финиш.

У Кайшевой неплохой ход, но промах на первом рубеже...

У Казакевич два промаха на втором рубеже. Без шансов для Ирины сегодня.

А вот у Рейеселанд проблемы сегодня. Лидер Кубка мира настреляла на два штрафных круга.

У Павловой медленный ход, но стрельба отличная — ни одного промаха после двух рубежей.

Экхофф финиширует с невероятным преимуществом. Почти полторы минуты от Куклиной, которая пока в тройке. Давидова — вторая.

Экхофф снова без промахов стреляет и теперь единоличный лидер (Давидова один раз промазала). Куклина почти 40(!) секунд проигрывает.

У Казакевич один промах на первом рубеже.

Куклина чисто отстрелялась на втором рубеже и пока лидер. Но ситуация будет меняться.

И Павлова тоже вступает в гонку.

Казакевич уходит на дистанцию.

Экхофф быстро закрывает все мишени и убегает лидером с гандикапом 14 секунд. Совсем рядом Маркета Давидова.

У Экхофф и Эберг какая-то невероятная скорость. Естественно, сильно быстрее они Куклиной.

Куклина очень быстро стреляет на первом рубеже! Пять из пяти! 26 секунд выигрывает.

Анна Вайдель из Германии с нулем на первом рубеже уходит лидером. Впрочем, в гонке уже Тириль Экхофф, и скоро все изменится.

Куклина уходит на дистанцию.

Гонка началась!

В Оберхофе проходит пятый этап Кубка мира по биатлону. В женском спринте на 7,5 км Россию представляют Лариса Куклина (7-й стартовый номер), Ирина Казакевич (37), Евгения Павлова (43), Светлана Миронова (68), Ульяна Кайшева (71).