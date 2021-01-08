40 гонок без медалей: Экхофф выиграла спринт, Павлова — шестая

Что ж, будем подводить итоги. Экхофф — вне какой-либо конкуренции. Наши девушки не провалили гонку (хотя уже 40 стартов подряд без медалей у сборной России). Лучшей из россиянок стала Евгения Павлова, финишировавшая шестой. Миронова стала 15-й, Куклина — 20-й, Кайшева — 22-й, Казакевич — 56-й.