Пример для биатлонистов: Большунов и Непряева вновь забрали золото

Большунов повторил рекорд Устюгова

После однодневной паузы «Тур де Ски» продолжился в итальянском Валь-ди-Фьемме, где 8 января состоялось два масс-старта. Первыми гонку провели мужчины, где как таковой борьбы и интриги уже практически нет. Ситуация, когда весь подиум и большая часть мест из топ-10 принадлежат российским лыжникам, уже становится обыденной, и иностранцы все чаще называют Кубок мира чемпионатом России.

Картина по итогам мужского масс-старта оказалась той же: сразу пять россиян закрепились в первой семерке, а победу в гонке одержал Александр Большунов. Абсолютный лидер и лучший лыжник нынешнего сезона завоевал на «Тур де Ски» уже пятую золотую медаль подряд, тем самым повторив рекорд своего соотечественника Сергея Устюгова.

При этом сама гонка не обошлась без сюрпризов.

Во-первых, победа Большунова хоть и была ожидаемой, но в отличие от прошлых нескольких заездов в масс-старте в Валь-ди-Фьемме, ему пришлось хорошенько побороться за первое место до самого финиша. Конкурентом россиянина неожиданно стал итальянец Франческо де Фабиани, который после заключительного спуска даже в какой-то момент лидировал. Однако на последнем повороте Большунов за счет отличного толчка вырвался вперед и на финишной прямой уже на классе докатил до своей победы, выиграв у де Фабиани 1,8 секунды. Сам Александр Большунов даже порадовался тому, что этого успеха он достиг в упорной борьбе.

«Сегодня идеальные условия: мороз, отлично подготовленная трасса. Поэтому было сложно от кого-то убежать, и борьба была до самых последних метров. Все решилось на финише. Рад, что смог выиграть в такой борьбе», — заявил Сан Саныч сразу после гонки.

Тройку лидеров замкнул Алексей Червоткин, который завоевал свою первую медаль на этом «Тур де Ски».

Во-вторых, сюрпризом, хоть и неприятным, стало выступление Евгения Белова, который после 5 км бежал в лидерах вместе с Большуновым. Все шло к тому, что россиянин поборется за место на подиуме, но этому помешал шведский лыжник Виллиам Поромо.

При выходе на стадион швед нарушил правила и наступил Белову на палку, сломав ее. Из-за этого россиянин откатился сильно назад и финишировал только 27-м. Судейская комиссия, проанализировав эпизод, наказала Поромо желтой карточкой. См швед с этим решением не согласился и назвал виновником произошедшего именно Белова, который якобы наступил ему палкой на лыжу.

«Поромо сломал мне палку в момент, когда мы выкатились на стадион. После этого моя гонка была испорчена. Очевидно, я зол. С Виллиамом я не разговаривал, так как не видел его после гонки», — прокомментировал Белов.

Непряева вновь на вершине

После мужского масс-старта успешной гонки ждали и от российских лыжниц. В отличие от мужской дисциплины, среди девушек даже в отсутствие представителей Норвегии конкуренция остается серьезной. Во многом благодаря американкам Джессике Диггинс и Роси Бреннен, а также шведке Эббе Андерсон. На троих на этом «Тур де Ски» они завоевали десять наград, а Диггинс и вовсе одержала две победы.

Однако масс-старт в Валь-ди-Фьемме себе в актив может занести только Андерсон, выигравшая очередную бронзовую награду. Диггинс же едва-едва закрепилась в топ-10, а Бреннен и вовсе расположилась в начале четвертого десятка, уступив победителю более двух минут.

А лидером заезда стала Наталья Непряева. Побед одной из лучших российских лыжниц болельщики и тренеры откровенно заждались. На фоне ее невыразительного старта на «Тур де Ски» лидером женской сборной России стала Юлия Ступак. Сегодня она также претендовала на медали, однако на второй половине дистанции немного сдала ходом и в итоге финишировала восьмой, пропустив вперед даже Алису Жамбалову. Непряева же на протяжении всей гонки держала высокий темп и перед последним подъемом вместе с Андерсон и немкой Катариной Хенниг определила тройку лидеров, которые до последнего боролись за золото.

Благодаря классной работе на подъеме Непряева смогла уйти в небольшой отрыв и уже на финишной прямой выиграла у соперниц более двух секунд, добыв свою первую в этом сезоне победу.

«Сложилась очень тяжелая борьба на трассе. Рада, что у меня получилось хорошо провести гонку. Самочувствие возвращается. Надеюсь, в дальнейшем все будет хорошо. Цель на оставшиеся гонки «Тур де Ски» — подняться как можно выше в общем зачете и показать максимум», — сказала Непряева после гонки.