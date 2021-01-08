Россия опять без наград: Логинов провалился, Йоханнес Бё — тоже

По итогам вчерашнего спринта вся тройка лидеров принадлежит норвежцам. Первым сегодня стартует Йоханнес Бё, за ним через 11 секунд на трассу выйдет его старший брат Тарьей, а третьим с отставанием в 22 секунды от лидера стартует Стурла Холм Легрейд.

Everyone's chasing the Norwegians! Yesterday, Johannes Thingnes Boe, Tarjei Boe and Sturla Holm Laegreid made sure it was an all-���� #OBE21 sprint podium. Will we see the same today? ��https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/tTCFpMkIOK — IBU World Cup (@IBU_WC) January 9, 2021