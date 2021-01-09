Приказ «высших сил»: почему боец UFC пытался зарезать сестер

Информация о трагических событиях поступила еще в четверг. Согласно онлайн-записям офиса шерифа округа Палм-Бич во Флориде, офицеры, реагировавшие на несколько экстренных звонков, обнаружили одну из сестер бойца, когда она лежала возле дороги и была залита кровью (у 22-летней женщины были многочисленные раны на спине, голове, руках, а также повреждены легкие). Она сообщила полицейским, что ее пытался зарезать собственный брат, а другая их 33-летняя сестра все еще находится с ним дома. Позднее и вторую женщину удалось обнаружить с аналогичными ранениями.

Братом оказался боец легчайшего веса UFC Ирвин Ривера. Как рассказали пострадавшие, в этот день они навещали Ирвина у него дома и остались ночевать в свободной комнате. Через какое-то время спортсмен их разбудил и стал наносить удары ножом. Соседи дали свидетельские показания, утверждая, что одна из сестер молила о помощи.

«Он пытается убить меня, пожалуйста, помогите моей сестре», — кричала девушка, согласно рассказу свидетелей.

С места происшествия 31-летний Ривера скрылся, но уже примерно через четыре часа полиции его удалось обнаружить. Боец был арестован и сделал признание, что «зарезал» двух своих сестер кастетным ножом — Ирвин сообщил, что сделать ему это приказали некие «высшие силы». Риверу обвинили в покушении на убийство по двум пунктам. В пятницу в суде его представлял государственный защитник. Поскольку в тюрьме надлежащее лечение боец получить не может, было вынесено постановление о применении закона Бейкера, который позволяет людям с психическими заболеваниями принудительно содержаться в психиатрических лечебницах.

Ривера находится под стражей в закрытом блоке без возможности выхода под залог; контакты с родственниками ему запрещены. Когда состояние обвиняемого будет соответствовать критериями для выхода из психиатрического учреждения, его отправят в тюрьму. По предварительной информации, первое судебное заседание состоится 4 марта.

В бойцовском мире Ривера с говорящим прозвищем Зверь с 2010 года. Начинал американец с выступлений на любительском уровне, а в 2014-м дебютировал в профессионалах. В UFC его пригласили при рекорде 9-4 (агент Риверы — Али Абдель-Азиз, менеджер многих чемпионов, включая Хабиба Нурмагомедова), и уже дебютный поединок под баннером главного бойцовского промоушена мира обернулся для Ривера новым поражением — в мае прошлого года он уступил грузину Гиге Чикадзе. Спустя несколько месяцев Ирвин сумел закрыть его победой над Али Алькаизи, однако, выйдя в клетку после этого чуть больше, чем через месяц, он проиграл Андре Эвеллу. Все три поединка Риверы в UFC заканчивались судейскими решениями. Свой следующий бой он должен был провести в марте 2021-го против Джонни Рэя Родригеса.

«UFC известно о недавнем инциденте с участием Риверы. Его поведение соответствует проблемам с психическим здоровьем. Обвинения же вызывают крайнюю озабоченность, и в настоящее время организация собирает дополнительную информацию. Расследование продолжается, и любые возможные следующие шаги, включая дисциплинарные меры или медицинское обслуживание, будут определены после его окончания. Кроме того, UFC проинформировал руководство Риверы, что в настоящее время ему не будет предложен бой», — сказано в заявлении промоушена.

Сестры Риверы Лезли и Келли продолжают находиться в больнице. В полицейском управлении Бойнтон-Бич изначально сообщали, что одна из девушек в критическом состоянии, однако на сегодняшний день известно, что жизням обеих пострадавших ничего не угрожает.

Лезли уже выступила с подробностями страшного инцидента, написав в Facebook, что поведение брата настораживало их, из-за чего они и решили его навестить в тот день. В частности, как написала девушка, Ирвин «не спал, не разговаривал так, как обычно», и полностью потерял интерес к смешанным единоборствам, хотя, по утверждениям семьи, он «живет этим делом».

«Его психологическое состояние было хуже, чем мы могли предположить. И прежде, чем мы смогли ему помочь, он полностью сломался. Это нелегко для меня и моей семьи, но я прошу вас молиться за моего брата, чтобы он снова мог вернуться к нам», — считает Лезли.

Мать спортсмена Сусана Кампос в беседе с изданием Milenio в свою очередь предположила, что ее сын «потерял память из-за того, что зло овладело им несколько дней назад. Его разум был заблокирован. Он не был самим собой».

Менеджер Риверы характеризует бойца как очень уважительного человека, одного из лучших в своей команде. Поведение Ирвина, приведшее к трагедии, Абдель-Азиз назвал «необычным», а также добавил, что он и сестры Риверы хотят, чтобы ему оказали необходимую профессиональную психологическую помощь.

«Мы любим нашего брата. Любой, кто знает нас, точно понимает, насколько мы любим и что значим друг для друга», — сказано в сообщении сестры.