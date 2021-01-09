Большунов остался без рекорда: шведы лишили Россию золота

Непряевой немного не хватило, чтобы оказаться на подиуме

Культовая лыжная многодневка «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме продолжилась 9 января спринтерскими гонками. Накануне прокатов из стана сборной Швеции поступили печальные новости — одна из лучших лыжниц, чемпионка мира Фрида Карлссон приняла решение сняться с соревнований. Виной тому стала травма, которую спортсменка получила совсем недавно. Во время тренировки, которую шведка проводила у себя в гостиничном номере, Карлссон, подтягиваясь на дверном проеме, неудачно упала. После этого ее дальнейшее участие в «Тур де Ски» оказалось под вопросом, но в гонке преследования и масс-старте она все-таки выступила. Правда, результаты ее оказались неутешительными: 13-е и 11-е места соответственно.

На тот момент Карлссон занимала в общем зачете многодневки третье место, отставая от лидирующей американки Джессики Диггинс на минуту и 42 секунды. Однако в итоге шведка была вынуждена отказаться от дальнейшего участия в соревнованиях.

«Эта гонка — то, чего она ждала несколько лет, поэтому ясно, что это было трудное решение. Сама по себе травма не является серьезной, но мы смотрим на ее общую нагрузку и не хотим рисковать перед чемпионатом мира в Оберстдорфе», — приводит Expressen слова врача сборной Швеции Пера Андерссона.

Несмотря на это, повод для радости у шведских болельщиков все-таки появился: даже в отсутствие Карлссон и Эббы Андерсон, которая не прошла квалификацию, Швеция все-таки добилась триумфа в спринтерской гонки. И какого! Весь подиум остался за представительницами шведской сборной — победу одержала Линн Сван, а серебро и бронза достались Майе Дальквист и Эмме Рибом соответственно.

От России в финал спринта пробились только Наталья Непряева и Татьяна Сорина. Итоговая гонка для них прошла неудачно: Непряева финишировала четвертой, Сорина — пятой.

Что касается остальных россиянок, то Юлия Ступак не смогла преодолеть стадию полуфинала, а Христина Мацокина и Алиса Жамбалова завершили свое выступление по итогам 1/4 финала.

Победная серия Большунова прервалась

Так уж повелось в этом сезоне, что практически полное превосходство в лыжных гонках сейчас принадлежит России. В мужской дисциплине это выражено особенно ярко. Однако когда речь заходит про спринтерские гонки, то с этим уже возникают некоторые трудности. В том числе касаются они и абсолютного лидера, лучшего лыжника на сегодняшний день Александра Большунова. Перед стартом победная серия Сан Саныча на этом «Тур де Ски» составляла уже пять гонок подряд. Многие ожидали, что Большунов все-таки выиграет и спринт, тем самым превзойдя рекорд Сергея Устюгова, однако шестой золотой медали кряду Александр так и не увидел.

С трудом пробившись в финал, российский лыжник до последнего претендовал на победу, однако перед финишным спуском все-таки пропустил вперед Оскара Свенссона и уже не смог накатить лыжи достаточно для того, чтобы обогнать его. Кроме того, Большунов по итогам просмотра фотофиниша уступил и своему соотечественнику Глебу Ретивых. Третий из россиян — Артем Мальцев — гонку провалил и финишировал последним, проиграв лидеру более трех секунд.

Что касается остальных представителей сборной России, то Илья Семиков, Андрей Мельниченко и Александр Терентьев не прошли квалификацию после полуфинальных заездов, а Евгений Белов, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин оступились в четвертьфинале. Особенно в этом не повезло последнему: на финишном спуске Якимушкину пришлось выезжать за пределы трассы, чтобы завершить гонку, так как перед ним спровоцировал падение Виллиам Поромо. Молодой швед, недавно сломавший палку Артему Мальцеву, упал и свалил при этом финна Лаури Лепистё.

«Этот молодой швед как-то неправильно ездит, что-то жмется все время, мешается. Мы все тормозили, ну уйди ты на спуск спокойно. Зачем вот эта плотность, когда есть широкое место? Выкатит тот, кто выкатит, — у кого вес больше, лыжи лучше. А он совершает какие-то движения… Мы заходили, а он левее жмется, потом отпускает меня, переходит на другого. Как килька в бочке, толкается туда-обратно. Непонятно, для чего это. Никакого преимущества в скорости это не даст на спуске. Ты просто потеряешь скорость, потеряешь контакт с предыдущим. Ну и все произошло не в мою пользу»,— прокомментировал этот эпизод Якимушкин в эфире «Матч ТВ».

Ответ от Поромо, кстати, не заставил себя долго ждать. Шведский лыжник, комментируя критику в свой адрес, назвал россиян «тупыми».

«Видимо, они считают, что могут делать все что угодно только потому, что я молод. Они атакуют меня только потому, что я не проявил инициативу. Я встал там, как и все остальные. Не собираюсь идти первым только потому, что я моложе. И вообще — они все тупые», — сказал швед.

Так или иначе, вся Швеция сегодня празднует триумф из-за победного дубля в спринте.