Чуда не случилось: Елисеев и Павлова проиграли супермикст

Ну вот и все, такой получился супермикст на этапе в Оберхофе. Неприятно, но на фоне блестящей победы в смешанной эстафете, которая случилась сегодня раньше, не особо страшно. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Елисеев финиширует на девятом месте.
Бё отчаянно гнал за Самуэльссоном, но отставание было слишком велико. У Швеции серебро, у Норвегии бронза.
Жаклен спокойно финиширует первым, вместе с Симон принося Франции золото.
Положение после восьмого рубежа. Елисеев поднялся на девятое место.
Елисеев и на последнем рубеже работает с ошибками. Нанает с двух промахов, потом закрывает все пять мишеней подряд.
А может, Бё все же за второе место зацепится? Он стреляет чисто, пока у Лессера проблемы на рубеже. Третье место норвежец, конечно, не отдаст, но до шведа далековато — 16 секунд.
У Самуэльссона один промах, но не более. Убегает швед за серебром.
Эмельен Жаклен закрывает все пять мишеней пятью выстрелами и убегает на финишный круг безоговорочным лидером!
У Елисеева три доппатрона, но хотя бы не будет штрафного круга в итоге. Все на том же десятом месте сборная России, но отставание уже почти двухминутное.
Немец закрылся из шести, норвежцу потребовались все три доппатрона, но штрафного круга он избежал.
Самуэльссон все закрыл. У Бё проблемы, как и у Лессера, а тем временем чисто работает канадец Гоу!
Седьмой рубеж: Франция закрывается из пяти! А швед еще не начал стрелять... При этом третьим на рубеж прибежал все-таки норвежец!
Елисеев все так же десятый, но уступает уже полторы минуты.
30 секунд у Самуэльссона выигрывает Жаклен. Бё почти ничего не отыграл и по-прежнему в 50-ти секундах позади и только на пятом месте.
Один раз промахнулась Павлова за первые пять выстрелов, но и доппатроном промазала, закрывшись со второго. Так и идет десятой сборная России.
Швеция выходит на вторую позицию, закрываясь из шести, дальше Канада. Павлова подошла на рубеж.
Шестой рубеж: Симон закрывается с одним промахом, но в то же время ЭКХОФФ УБЕГАЕТ НА ТРИ ШТРАФНЫХ КРУГА!
У Павловой промах четвертым выстрелом, но закрывается первым доппатроном. На десятой строчке сборная России, все так же больше минуты уступая.
Пятый рубеж: Симон сразу мажет, а тут подтягивается норвежка. И пока француженка разбирается с доппатронами, закрываясь из семи, норвежка, отработав чисто, выходит на первое место. Ханна Оберг уходит третьей с чистой стрельбой, за ней так же не промахнувшаяся Хеттих.
У Павловой уже +1:17 на очередной отсечке. Это от лидирующей француженки Жюли Симон.
Положение на передаче эстафеты. Обратите внимание, что немец Эрик Лессер, чисто отстрелявшийся, стал третьим.
Матвей Елисеев стрелял не очень быстро, но исключительно точно!
Четвертый рубеж: Бё начинает с двух промахов и дальше тянет, а Жаклен быстро закрывает пять мишеней и передает эстафету! Бё в итоге закрывается из семи, так же работает и Самуэльссон, а вот канадец следом точен и подтягивается. Хоферу потребовался один доппатрон.
Бё и Жаклен так и бегут к четвертому рубежу.
Положение после третьего рубежа. Швед Себастьян Самуэльссон вошел в тройку.
У Елисеева промах четвертым выстрелом, но полностью закрывается с первым доппатроном. На 12-м месте сборная России.
Третий рубеж: Жаклен и Бё приезжают на рубеж вместе, норвежец стреляет быстрее, но и француз тоже закрывается. Убегают вместе. А вот итальянец Лукас Хофер, идущий третьим, отстает еще больше, так как использует два доппатрона.
Норвежец Йоханнес Бе и Эмельен Жаклен из Франции уверенно лидируют на старте второго этапа.
С почти минутным отставанием передает эстафету Матвею Елисееву Павлова... Посмотрим, удастся ли это отыграть нашим спортсменам дальше.
Второй рубеж: Павлова начинает с ТРЕХ промахов подряд. Затем попадает, но снова мажет, а по итогу убегает на два штрафных круга!
На отметке 2,3 км Павлова обошла швейцарку и подтянулась к лидерам.
Вот положение в гонке после первого огневого рубежа.
Первй рубеж: Павлова стреляет чисто и убегает пятой.
Все идут к первому рубежу одной группой, Павлова в числе лидеров под своим 10-м номером.
Все идут общей группой. Хеттих уже подтянулась — все же падение случилось в самый некритичный момент гонки.
Сразу же падение у нас! Немка Хеттих упала!
Старт дан!
В супермиксте сборную России представят Евгения Павлова и Матвей Елисеев.
Сегодня важный и знаковый день для отечественного биатлона. Несколько часов назад наша команда выиграла смешанную эстафету, прервав серию из 43 гонок без медалей подряд! Посмотрим, удастся ли воспользоваться позитивным импульсом в супермиксте.
Старт запланирован на 16.45 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция индивидуальной смешанной эстафеты в рамках этапа Кубка мира в Оберхофе.