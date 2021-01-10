Новые рекорды Месси: «Барселона» вернулась в борьбу за титул

Еще месяц назад положение «Барселоны» в Ла Лиге было на грани бедствующего: чередующиеся ничьи и проигрыши, худший старт в чемпионате более чем за 30 лет и место практически в зоне вылета. Представить, что у каталонцев остаются шансы на борьбу за титул, когда «Атлетико» и «Реал» оторвались далеко вперед, было тяжело, но за четыре недели все изменилось.

К прошедшей выездной игре с «Гранадой» сине-гранатовые подходили уже на третьем месте в турнирной таблице.

Однако кадровые проблемы «Барселоны» никакой уверенности в команду Рональда Кумана не внушают — вот и прямо на разминке перед встречей с андалусийцами повреждение получил защитник Рональд Араухо. В стартовом составе гостей в итоге вышла пара в центре обороны из мучающегося из-за травм Самюэля Юмтити (на которого, по слухам, «Барса» уже не рассчитывает) и 21-летнего Оскара Мингесы, попавшего в основную команду каталонцев в этом сезоне только из-за низкой обоймы. Впрочем, до серьезных ошибок новой пары центральных защитников «Барселоны» так и не дошло.

В начале матча Антуан Гризманн воспользовался отскоком мяча от соперника в чужой штрафной и переправил снаряд в сетку, прервав восьмиматчевую серию без голов за «Барсу». Изначально лайнсмен зафиксировал офсайд и гол засчитан не был, но в конечном счете главный рефери показал на центр поля. После этого никакого провала у «Гранады» не случилось, и «Барселона» не обозначила доминирование, однако в концовке первого тайма каталонцы отправили еще два мяча в ворота хозяев. Сначала Гризманн отпасовал на свободного Лионеля Месси к радиусу штрафной, а аргентинец через два касания беспрепятственно ювелирно пробил в ближний угол ворот. А уже спустя семь минут на границе штрафной «Гранады» сбили Педри, судья назначил стандарт, который Месси, пробив под стенкой во вратарский угол, успешно реализовал. Тройная замена перед стартом второго тайма «Гранаде» не помогла. На 63-й минуте Гризманн, как и Месси, оформил дубль (впервые за год) и установил окончательный счет встречи — 4:0.

«Важная победа. Мы знаем, в какой ситуации оказались. Знали, что больше не можем проиграть. Получилась хорошая неделя с тремя выигранными матчами на выезде. И с хорошим футболом. Мы показали, что команда растет, в том числе с точки зрения уверенности. Мы забили четыре гола, это позитивный момент. Нужно продолжать в том же духе. Бывают дни, как сегодня, когда нужно мало моментов, чтобы забить», – произнес Куман на послематчевой пресс-конференции.

«Барселона» не проигрывает восемь матчей подряд при шести победах и двух ничьих, что является лучшей серией каталонцев в нынешнем сезоне.

Были у каталонцев по итогам выезда в Гранаду и локальные поводы для радости — очередные исторические достижения. Во-первых, Серхио Бускетс провел свой 600-й матч за «Барселону» (и, что примечательно, очень качественно), отставая теперь только от Хави, Месси и Андреса Иньесты. Во-вторых, Месси удалось побить достижение Криштиану Роналду по голам со штрафных за карьеру. У аргентинца цифра дошла до 48, у Роналду — пока 47. Кстати, в последнее время у Месси откровенно не шли штрафные, и это только второй гол Лео за 72 попытки.

«Барсе» нужен Лео из-за его важности, эффективности... Он нужен нам. Чтобы бороться за трофеи. Месси изо всех сил старается помочь команде. Сейчас у него все хорошо, он очень эффективен. Как и команде, ему было сложно начать сезон, но он всегда был очень мотивирован. Сейчас он забивает больше, но Лео всегда был вовлечен в игру», – считает наставник «Барселоны».

Благодаря успеху в игре с «Гранадой» Месси удалось возглавить гонку бомбардиров в 11-ю голами (аргентинец также стал первым в истории Примеры, забивающий больше десяти мячей 15 сезонов подряд). Дубль лидер каталонцев оформляет во втором матче подряд, а в последних пяти встречах его результативность составила 6+2. Следом за Месси в списке лучших голеадоров сезона в Ла Лиге расположились Жерар Морено (10) и Луис Суарес (9), друг Месси, перешедший в «Атлетико» как раз из «Барселоны». При этом уругваец провел в чемпионате на пять матчей меньше, чем тот же Месси.

Лидером чемпионата Испании остается «Атлетико» с 38-ю очками и тремя матчами в запасе. Вторую строчку занимает мадридский «Реал» (37), а замыкает тройку лидеров «Барселона» (34).