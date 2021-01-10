Неудержимый: Большунов переписал рекорды «Тур де Ски»

Серебро Ступак

Последний день соревнования на «Тур де Ски»-2021 открывал женский масс-старт в Валь-ди-Фиемме. Как всегда, судьба самой престижной многодневки Кубка мира решалась в гонке с общего старта, заканчивающейся знаменитым подъемом в гору Альпе де Чермис.

У женщин явным фаворитом была лидировавшая в общем зачете с солидным отрывом американка Джессика Диггинс. Собственно, ее первенству так всерьез никому и не удалось угрожать.

Шведка Эбба Андерссон, находившаяся в числе лучших, мощно провела всю гонку, в итоге вырвав победу во время подъема. Но тех девяти секунд, на которые она опередила на финише Диггинс, не могло хватить для общей победы в «Туре».

От американки в общем зачете шведскую лыжницу в итоге отделили две минуты, но проиграла она не только Диггинс, но и россиянке Юлии Ступак, финишировавшей в масс-старте четвертой с 40-секундным отставанием.

Для Ступак, в девичестве Белоруковой, вернувшейся в нынешнем сезоне в Кубок мира после рождения сына, второе место в общем зачете «Тура» стало пока, пожалуй, самым значительным успехом в карьере.

В общем зачете Кубка мира она теперь делит с Диггинс второе место, на 29 баллов отставая от другой американки — Рози Бреннан.

«Почему я все время реву на камеру?! Это был такой трудный путь, у меня нет слов. Хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам, я прочитала тысячи пожеланий, но, к сожалению, не отвечала, потому что старалась не сидеть в соцсетях, — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ» после финиша.

— Еще пока не общалась с домом, дабы сэкономить энергию. Спасибо за вашу поддержку и любовь. Та энергетика, которую вы отправляли мне, я ее накопила и сегодня выплеснула. Это эмоционально была самая сложная гонка в моей жизни».

На четвертом месте «Тур де Ски» в этом году закончила еще одна вернувшаяся после декрета российская лыжница Татьяна Сорина (Алешина). Ну а Наталья Непряева, сумевшая, как и Ступак, выиграть один из этапов «Тура» после двух лет подряд на итоговом втором месте оказался в общей классификации седьмой.

Непряева, от которой в отсутствие снявшихся с двух этапов перед Новым годом и с «Тур де Ски» норвежек ждали победы в многодневке, вряд ли может занести начало 2021-го себе в актив.

Лучшая российская лыжница последних лет уже попала под огонь критики со стороны президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, да и в финальном масс-старте стала только 11-й с 1:39 отставания.

Доминирование Большунова

Зато у мужчин с победителем «Тура» все было фактически ясно до старта подъема на Альпе де Чермис. Александру Большунову помешать второй год подряд выиграть общий зачет мог только несчастный случай, вследствие которого он бы не финишировал, или же какое-то фантастическое стечение обстоятельств.

Но этого не произошло. Напротив, Сан Саныч с первых метров дистанции потащил пелотон за собой и еще до начала подъема решил последний остававшийся для него вопрос.

Именно Александр вышел победителем из борьбы со своим однокомандником Глебом Ретивых в спринтерском зачете «Тура», обставив соотечественника на 11 очков, а у итальянца Федерико Пеллегрино выиграв и вовсе 30 баллов.

А ведь Ретивых и Пеллегрино — признанные спринтеры, в то время как Большунов все же является универсалом, который неудержим на дистанции, а в спринтах обычно претендует скорее на медали, нежели на победу.

Но если вопрос общей победы Большунова не стоял, а в спринте он боролся только с другим россиянином, интрига еще сохранялась в распределении остальных призовых мест общего зачета и в самой финальной гонке, где на кону были и кубковые очки, и призовые.

В какой-то момент дистанции ярко проявила себя французская команда. Сработали лыжники из этой страны именно в спайке, а их главной целью было вытянуть как можно выше занимавшего второе место после Большунова Мориса Манифика.

Правда, подъем все же расставил все по своим местам. Как Манифика ни старался, он пропустил и Большунова, и своего конкурента Дениса Спицова.

Спицов вообще оказался в этот день лучшим, второй год подряд разобравшись со всеми конкурентами именно на знаменитом подъеме.

Правда, выигранной у Манифика 15,2 секунды не хватило Спицову, чтобы подняться на второе место в общем зачете, но зато впервые в карьере он закончил «Тур» третьим.

«Хочу сказать спасибо Саше Легкову, что вчера позвонил, поддержал – действительно помогло. Его схема «раз-два-раз-два» сработала, просто держать темп. Привет сестре, жене, всем родным. Вчера я потерял какую-либо надежду, потому что 28 секунд – это очень много. Не хватило побороться за второе место, — поблагодарил бывшего победителя Тур де Ски, а ныне комментатора «Матч ТВ» Спицов в прямом эфире после своей победы в гонке.

— Никакой тактики перед стартом не прорабатывали. Спасибо сервису, лыжи просто супер. Никогда у меня лыжи не ехали так до горы, я обычно жаловался на это».

«Спасибо за поздравления, очень рад выиграть второй год подряд, это огромная честь выиграть такую большую гонку, — заявил по окончании соревнований триумфатор Большунов.

— Несмотря на то, чтобы было восемь гонок за десять дней, для меня «Тур» реально пролетел. Соревнования прошли в полной безопасности, спасибо FIS. Сегодня было круто победить».

Рекорды чемпиона

Успехи лучшего лыжника мира, являющегося и действующим обладателем Большого хрустального глобуса, не могла не отметить и Вяльбе.

«Очень мне понравился Саша Большунов, понятно, что ему тяжело, он устал. Все устали, это понятно, но Саша мышечно мощный, идти в эту гору ему гораздо сложнее, чем легким спортсменам. Поэтому Саша в очередной раз проявил себя как герой, — цитирует «Р-Спорт» президента ФЛГР.

— Не знаю, сложнее ли отстаивать победу или впервые ее достигать. Ведь ты уже имеешь опыт и знаешь, что тебя ждет. Саша не первый, кто два года подряд выигрывал «Тур де Ски». Глаза боятся, а руки и ноги делают».

Действительно, до Большунова дважды подряд в «Тур де Ски» у мужчин уже побеждал четырехкратный чемпион многодневки швейцарец Дарио Колонья. Ну а по две победы за карьеру есть также у норвежца Мартина Йонсруда Сундбю и чеха Лукаша Бауэра.

При этом Сан Саныч установил два рекорда всей многодневки, чему, конечно, несколько поспособствовало отсутствие норвежской команды.

Во-первых, он стал первым лыжником, которому удалось закончить на подиуме все восемь гонок «Тура», а во-вторых, его отрыв на финише от серебряного призера стал максимальным за историю этих соревнований.

В свое время Сундбю опередил своего соотечественника Финна Хогена Крога на три минуты и 15 секунд, в то время как отрыв россиянина от Манифика оказался на восемь секунд больше.

Интересно, что теперь отрыв Большунова в общем зачете Кубка мира от занимающего второе место другого россиянина Ивана Якимушкина составляет фантастические 666 баллов, в то время как на счету самого Якимушкина 631 очко!