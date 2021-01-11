«Окажу давление»: глава UFC попытается уговорить Хабиба на бой с Макгрегором

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт не теряет надежды организовать второй бой между действующим обладателем чемпионского пояса в легком дивизионе Хабибом Нурмагомедовым и экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором. 10 января Уайт рассказал в интервью ESPN о желании увидеть повторный поединок между самыми популярными представителями ММА на планете.

«Я встречусь с Хабибом, потому что думаю, что он должен снова драться. Посмотрите, что он сделал с Гэтжи или с любым другим соперником, который стоял у него на пути. Я буду оказывать на него серьезное давление, чтобы он провел еще один бой — с Макгрегором. Независимо от того, что вы думаете о Коноре лично. В настоящий момент Макгрегор сосредоточен, как никогда раньше.

Не знаю, тот ли это Конор, но если он будет в игре в следующем году, тогда как можно не сделать бой Конор – Хабиб еще раз?» — сказал Уайт.

24 октября 2020 года, после победы в своем 29-м бою в профессиональной карьере над американцем Джастином Гэтжи, 32-летний Орел из Дагестана объявил об уходе из спорта, мотивировав свое решение желанием проводить как можно больше времени с матерью и данным ей обещанием больше не драться в октагоне. На этот шаг Нурмагомедова подтолкнула смерть отца 3 июля 2020 вследствие осложнений от последствий коронавирусной инфекции.

«Я — простой парнишка из горного села. Когда мне сказали, что я самый обсуждаемый человек на планете, не мог в это поверить. Я просто вместе с отцом хотел стать чемпионом. У меня даже в мыслях не было, что вот так все может на мои плечи обрушиться. Если у вас есть родители, будьте рядом с ними. У меня один родитель остался — это моя мама. Я бы хотел побольше времени ей уделить», — говорил спортсмен после окончания поединка с Джастином Гэтжи.

Сам Хабиб не раз говорил, что хочет уйти из смешанных единоборств при рекорде 30-0, но для этого ему нужно провести еще один поединок. Встреча с Конором Макгрегором — то, что нужно для окончательного ухода в статусе непобежденной легенды.

Ирландец прямо сейчас готовится к своему камбэку в UFC: 23 января в рамках 257-го номерного турнира он встретится с Дастином Порье. Конор, судя по фотографиям в Instagram, настроен серьезно.

На данный момент еще до конца неизвестен статус этого боя. Президент промоушена говорил, что победитель реванша Макгрегор — Порье станет очередным претендентом на титул чемпиона в легком весе. При этом не исключена вероятность, что кто-то из этих двух спортсменов станет обладателем пояса уже 23-го числа. Официальный чат-бот UFC прямо называет главный бой этого месяца чемпионским.

Looks as though the McGregor vs Poirier fight may be for the belt. pic.twitter.com/w2xaH9cfVN — SMESH (@SmeshJitsuOnly) January 5, 2021

Для экспертов и болельщиков ясна связь между возможной победой Макгрегора и началом переговоров о второй встрече с Нурмагомедовым. Различные инсайдеры говорят о том, что оба бойца могут получить за этот бой минимум $100 млн. И Уайт, и Конор с большим удовольствием согласятся на участие в этой затее, но сможет ли такая сумма переубедить Хабиба? Его менеджер Али Абдель-Азиз в интервью TMZ Sports заявил, что не уверен в этом.

«Дана Уайт хорош в том, чтобы убеждать людей что-то сделать. Реванш с Конором — это огромный денежный бой, но мы знаем Хабиба, его трудно уговорить деньгами», — пояснил представитель россиянина.

Этого поединка с нетерпением ждут не только поклонники смешанных единоборств, но и сами бойцы. Российский экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко предположил, что Нурмагомедов все-таки вернется ради еще одной встречи с Макгрегором.

«Реванш с Конором — это была бы бомба из-за потасовки, которая произошла после боя. Есть много недосказанного. Бой прошел, победитель и проигравший есть, но вопросов еще больше оказалось», — передает слова Шлеменко Telesport.

Впрочем, бразилец Чарльз Оливейра, также претендующий на звание лучшего бойца-легковеса UFC, не верит в камбэк Хабиба из-за клятвы, данной им на могиле отца.

«Он сказал, что завершил карьеру. Мне говорили, что Нурмагомедов на могиле отца поклялся больше не драться. Если Хабиб возобновит карьеру, то пойдет против своего слова и собственного отца. Это конец», — заявил Оливейра.