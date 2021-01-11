Перенос турнира, COVID-19 у Мишина: чем живут российские фигуристы

Финал Кубка России в Москве

Скомканный из-за не прекращающейся пандемии коронавирусной инфекции сезон-2020/21 тем не менее продолжается.

По его ходу были отменены большая часть этапов и финал Гран-при, а также чемпионат Европы, но при этом мировое первенство на этот раз все еще должно состояться.

Напомним, что год назад фигуристы и фигуристки уже прилетели в канадский Монреаль, но на старт из-за начавшегося в связи с COVID-19 локдауна так и не вышли. В Канаде в этом году ситуация даже хуже прошлогодней (даже закрыта граница с соседними США), но ЧМ-2021 по фигурному катанию это не касается, поскольку он должен пройти в конце марта в Швеции.

В данный момент от России квоты получили только оформившие в декабре титулы национальных чемпионов Анна Щербакова у женщин, Михаил Коляда у мужчин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов у спортивных пар и Александра Степанова с Иваном Букиным — у танцевальных.

При этом в каждом виде программы наша сборная должна быть представлена тремя спортсменами (или дуэтами), что делает особенно важным финал Кубка России, где будет разыграно еще по две путевки в каждом виде.

В сложившихся обстоятельствах Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКР) приняла решение о переносе решающего старта на Кубке России из Великого Новгорода в Москву. Теперь важнейший старт пройдет в столичном «Мегаспорте» — главной фигурной арене страны.

«Финал Кубка России будет перенесен в Москву. Сроки будут другие», – цитирует «Р-Спорт» генерального директора ФФКР Александра Когана.

Для финала Кубка России статус отборочного турнира на чемпионат мира не в новинку. В сезоне-2018/19 после провального выступления Станиславы Константиновой на чемпионате Европы у федерации возникли вопросы о целесообразности ее участия в ЧМ. На третью путевку на турнир, кроме петербурженки, претендовали ее землячка Елизавета Туктамышева, пропустившая ЧР из-за травмы, но ранее ставшая призером Финала Гран-при, а также серебряный призер Пхенчхана-2018 и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Именно последние двое и разыграли между собой тогда место в сборной на поездку в Сайтаму. Победа Медведевой вышла очень спорной, и даже сама Евгения все понимала и извинялась перед Елизаветой.

Но зато в Японии «чемпионка сердец» не подвела и выдала настоящую сенсацию, сумев добиться своего главного успеха под руководством канадца Брайана Орсера и завоева бронзовую награду, которой от нее там никто не ждал. Причем россиянка опередила всех японок, включая Рику Кихиру.

Изначально финал Кубка России должен был пройти с 23 по 27 февраля, теперь остается дождаться утверждения новых сроков.

Два новых турнира

При этом ФФККР не ограничивается мыслями только о Кубке России и чемпионате мира. В федерации задумали сразу два интересных новых турнира.

В феврале текущего года в Москве планируется провести новый командный турнир, причем, как сообщает источник агентства «Р-Спорт», речь идет о соревнованиях во всех четырех видах.

Турнир будет проведен для российских спортсменов, которые будут отобраны по результатам чемпионата России, а также для приглашенных участников, кто не смог выйти в декабре на старт. Такой может, например, стать та же Евгения Медведева.

Вероятно, все пройдет также в «Мегаспорте», а назначен турнир будет на вторую или третью неделю февраля, так как с 1-го по 5-е число в Красноярске состоится национальное первенство среди юниоров.

К слову, для юниоров ФФККР тоже готовит новый старт. Так как чемпионат мира в данной возрастной категории, который должен был состояться в марте в китайском Харбине, был официально отменен, на те же сроки планируется создать международный старт в нашей стране.

Коронавирус Мишина

Тревожная новость пришла из Санкт-Петербурга. Заслуженный тренер России Алексей Мишин, продолжающий работать на самом высоком уровне в год своего 80-летия, которое случится в марте, сообщил, что заболел коронавирусом.

«С 3 до 11 января уже прошла неделя, как я болею. Температуры нет, но есть слабость. Плюс у меня нет аппетита, и вся еда кажется невкусной», — рассказал сам наставник.

Вероятно, опытный специалист заразился от кого-то из своих подопечных, так как раньше коронавирусом в его группе переболели Глеб Лотфуллин и Елизавета Туктамышева.

«Я заразился коронавирусом. Чувствую себя так, что как только получу отрицательный тест, сразу отправлюсь на каток, — цитирует Мишина «Р-Спорт».

— 3-го заболел, тест пока позитивный, аппетита нет, вкусов не ощущаю, но температуры тоже нет. Только слабость. Молиться богу надо, чтобы так переболеть коронавирусом».

Медведева — преподаватель

Ну а Евгения Медведева, которая после возвращения в группу Этери Тутберидзе так и не выходила на лед в соревнованиях из-за травмы, выступит в новой для себя роли преподавателя. Причем спортсменка проведет лекцию через Zoom 20 января для студентов и преподавателей японского университета Токай.

«На 32-м семинаре мы рады приветствовать в качестве лектора Евгению Медведеву, серебряного призера зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Это символизирует 40-летнее сотрудничество между университетом и Россией»,

– говорится в официальном объявлении учебного заведения из Страны восходящего солнца о событии.