«Буду ждать звонка Черчесова!»: серб из «Сочи» станет россиянином

«У меня есть план сделать российский паспорт. В течение этого года я должен его получить. Я люблю Россию, мне нравится здесь жить и играть. Хочу задержаться в Российской премьер-лиге (РПЛ). У меня хороший возраст для защитника, поэтому рассчитываю попасть в сборную. Буду стараться хорошо играть и ждать звонка Станислава Черчесова!» — рассказал футболист в интервью «СЭ».

Иван Миладинович родился 14 августа 1994 года в Югославии. В футбол начал играть в Ягодине, выступая за одноименный местный клуб. На взрослом уровне в период с 2013 по 2017 год игрок провел там 22 матча, после чего перешел в «Раднички» из Ниша. Отыграв там год, Миладинович присоединился к новообразованному на базе петербургского «Динамо» клубу «Сочи», вместе с которым по итогам сезона-2018/19 занял второе место в Олимп — Футбольной национальной лиге (Олимп-ФНЛ) и вышел в РПЛ.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России игрок провел за черноморский коллектив 15 матчей, в которых смог забить один мяч и заработал четыре предупреждения.

По мнению экс-наставника сочинцев Александра Точилина, Миладинович является умелым игроком линии обороны, способным прогрессировать и улучшать свои футбольные качества.

«Все зависит от того, как он будет поднимать свой уровень футбола, чтобы соответствовать сборной. И, конечно, это напрямую зависит от желания Черчесова. Примеры натурализации мы уже видели.

Он качественный защитник, уверенно играет на втором этаже, неуступчив в единоборствах, ему надо прибавить в организации атакующих действий, улучшить первый пас. Он добротный защитник, играет в команде из первой половины турнирной таблицы, против российских топ-клубов играл на хорошем уровне.

Думаю, при наличии российского паспорта в данный момент — в расширенном списке сборной он бы был», — отметил Точилин в беседе со Sportbox.

А вот бывший полузащитник московского «Спартака» и петербургского «Зенита» Владимир Быстров настроен в отношении Миладиновича менее оптимистично.

«У него нет шансов в сборной России. Он столько мячей напривозил в нашем чемпионате, так что лучше ему не менять паспорт и оставаться при своем гражданстве. Он пять-шесть нелепых пенальти привез», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Для текущего клуба Миладиновича российский паспорт будет несомненным плюсом. В условиях жесточайшего лимита, когда в обойме команд чемпионата России могут находитбся лишь восемь легионеров, каждое место для иностранного футболиста становится на вес золота. Владелец «Сочи» Борис Ротенберг поддержал инициативу Миладиновича.

«Хорошо, что у него такое желание (получить российское гражданство и попасть в сборную. — прим. «Газеты.Ru») есть, мне это нравится! Выступал ли клуб инициатором в этом вопросе? Нет», — цитирует бизнесмена ТАСС.

Несомненным преимуществом серба является знание русского языка, которое уже помогло ему адаптироваться в стране. Также футболист обосновал свое желание выступать за Россию исторической близостью страны с Сербией и ее менталитетом.

В качестве его потенциальных конкурентов на позиции центрдефа в национальной сборной выступают Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция) и Андрей Семенов («Ахмат»). 26-летний серб на первый взгляд ничем не выделяется на фоне вышеперечисленных игроков, однако в условиях обилия травм и необходимости ротации вследствие плотного календаря он вполне может попасть в сборную на правах запасного.

Согласно российскому законодательству, если у человека, претендующего на получение гражданства, нет родственников, родившихся на территории России, то получить его он сможет лишь на общих основаниях (спустя пять лет непрерывного проживания в стране).

Исходя из этого следует, что попасть под знамена сборной России Миладинович сможет не раньше 2023 года, поэтому ближайшие два крупных турнира футболист будет вынужден пропустить.

Если, конечно, в сборную Сербии его не вызовет Любиша Тумбакович.