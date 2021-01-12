«Стреляет прекрасно»: Большунова зовут в биатлон

Российский лыжник Александр Большунов второй год подряд одержал победу на престижной многодневке «Тур де Ски», на каждом этапе поднявшись на пьедестал почета. На волне успеха появились разговоры о том, что лыжник может попробовать себя в биатлоне. Причем эту тему поднял и отец спортсмена — Александр Большунов-старший.

Он признался, что с самого детства хотел, чтобы сын занимался именно биатлоном, однако этот вид спорта был более затратным, из-за чего недоступным для семьи Большуновых. Отец лыжника уточнил, что стрелять Александр умеет прекрасно.

«Давным-давно я ему говорил: «Сань, нужно в биатлон». Он, между прочим, стреляет прекрасно. У него и оружие свое есть. Он был еще маленьким, мы ходили на лыжах, и я его настраивал на биатлон. Но это затратный вид спорта, и тогда у нас не получилось.

Я ему говорил: «Сынок, добьешься в лыжах того, чего желаешь, а там можно перейти в биатлон».

Этот разговор у нас был давно. Это жизнь, и по ее течению людям свойственно вносить какие-то коррективы. Время покажет», — приводит слова Большунова-старшего РИА «Новости».

Олимпийский чемпион Сочи — 2014 Александр Легков был одним из комментаторов лыжных гонок на «Тур де Ски». Спортсмен, говоря о возможном переходе Большунова из лыж в биатлон, отметил, что поддерживает позицию самого Сан Саныча (именно так зовут лыжника поклонники) — необходимо сначала добиться максимального результата на лыжном поприще, а потом уже думать о переходе в другой вид спорта.

«Возможно ли увидеть Большунова в биатлоне? Прямо сейчас — нет. А в будущем нет ничего невозможного. Всякий человек может добиться нового опыта, если захочет. Все может произойти. Я читал слова Александра, что ему нужно сперва выполнить все цели в лыжах, а уж потом думать о чем-то другом. Считаю, это совершенно правильная позиция», — цитирует Легкова «Спорт день за днем».

Двукратный олимпийский чемпион, глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев в свою очередь к такой рокировке видов спорта относится весьма скептически. По его мнению, для достижения такого же успеха в биатлоне необходимо получить весьма серьезные стрелковые навыки.

«Одного желания мало. Нужно иметь стрелковые навыки, иначе получается медведь на велосипеде.

Можно, правда, все-таки научить медведя ездить, но сложно. В эту идею я не очень верю.

Александр сейчас на вершине успеха. Если он станет олимпийским чемпионом, все равно не факт, что решится на переход. Он и так себя хорошо чувствует. Сомневаюсь в этой идее, честно говоря», — отметил он.

Васильев также отметил, что в биатлон часто стараются привлекать молодых лыжников, а вот состоявшихся спортсменов не было. По мнению олимпийского чемпиона, всему виной может служить страх лыжники, которые добились успеха в своем виде спорта, боятся, что не смогут выступать на таком же уровне в биатлоне. При этом переход из биатлона в лыжи уже состоявшегося спортсмена — тоже не лучшая идея. Васильев примел в пример Сергея Чепикова, сменившего вид спорта, однако не сумевшего добиться успехов.

«Обратный переход из биатлона в лыжи? Эти эксперименты ни к чему не приводят. У нас был ярчайший пример Сергея Чепикова, который, будучи олимпийским чемпионом по биатлону, попытался перейти в лыжи. Ничего не добился. Это ненужная тема. Если человек приобрел хоть какие-то навыки в стрельбе, ему уже незачем возвращаться в лыжи», — заявил Васильев.

Разговоры о возможном переходе Большунова в другой вид спорта ходят на фоне того, что дела в биатлоне у российской сборной идут гораздо хуже, чем у лыжников. Отечественные спортсмены провели 43 гонки без медалей, только несколько дней назад сумев прервать этот печальный антирекорд — команда в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова выиграла смешанную эстафету на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.