Возвращение Самедова в «Локо» и критика «Спартака»: что происходит в РПЛ

Смена руководства в «Динамо»

Московское «Динамо» закончило первую часть сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) на достаточно высоком шестом месте, хотя по ходу чемпионата успело сменить на тренерском мостике Кирилла Новикова на немца Сандро Шварца.

Если от лидирующего санкт-петербургского «Зенита» бело-голубые отстают на 11 очков, что фактически исключает возможность борьбы за чемпионство, то гандикап идущего вторым ЦСКА составляет уже вполне отыгрываемые семь баллов.

Так что динамовцам вполне реально сражаться даже за путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

Тем не менее в руководстве клуба даже при достаточно хорошем положении произошли структурные изменения. Так, занимавший пост генерального директора Юрий Белкин перешел на позицию президента «Динамо». Как сообщает клубная пресс-служба, теперь он сфокусируется на «взаимодействии с футбольным сообществом, консультативным советом и обществом клуба».

«Наши стратегические приоритеты в части кадровых решений — это дальнейшее развитие футбольного «Динамо» как с точки зрения результатов команды, так и с точки зрения эффективности работы клубного менеджмента. Сейчас нам необходимо усилить ряд направлений, каждое из которых требует максимальной профессиональной вовлеченности, — прокомментировал новость председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев. — Я благодарен Юрию Белкину, который на протяжении полутора лет успешно занимался решением большого комплекса вопросов и сделал все необходимое для формирования новой системы клубного управления».

Также уже объявлено, что новым гендиректором динамовцев станет Павел Пивоваров, ранее работавший исполнительным директором в «Зените», а в последнее время находившийся в правлении РПЛ.

«На пост генерального директора в нашу команду сегодня приходит Павел Пивоваров, специалист очень высокой квалификации, признанный как в нашей стране, так и в Европе, — заявил Соловьев. — У него богатый отраслевой опыт, многолетний стаж работы в самых авторитетных мировых спортивных институтах, среди которых, например, Ассоциация европейских клубов, Палата по разрешению споров ФИФА и РФС и спортивный арбитражный суд в Лозанне».

Известный журналист Василий Уткин даже считает, что подписание Пивоварова в стан бело-голубых способно изменить расклад сил в чемпионате.

«Динамо» продолжает меня удивлять. Это просто реально сильное решение — Пивоваров в качестве гендиректора.

Правда, для меня в этом пока главное все равно не решение «Динамо» пригласить, а согласие Пивоварова эту работу принять. Он известен как очень здравомыслящий человек с серьезной практической хваткой. В «Зените» он слыл единственным реально работающим менеджером. В общем, расклад сил меняется», — написал Уткин в своем Telegram-канале.

Возвращение Самедова в «Локо»

В то же время московский «Локомотив», в котором руководство клуба сменилось перед Новым годом, объявил о возвращении выступавшего в красно-зеленой футболке Александра Самедова.

Бывший полузащитник сборной России, поигравший за многие московские команды, а заканчивавший свою карьеру в родном «Спартаке», с которым стал чемпионом страны (если не считать небольшого отрезка в аренде в самарских «Крыльях Советов» после ЧМ-2018), назначен старшим селекционером по молодежному направлению.

«Я очень рад вернуться в «Локомотив» и начать новый этап в моей карьере. Хочу использовать весь свой опыт для развития молодых футболистов. В мои обязанности в первую очередь будет входить оценка профессиональных качеств и помощь в развитии игроков старших возрастов академии, «Локо» U19 и «Казанки», — приводит слова Самедова пресс-служба «Локо».

Напомним, что в составе «железнодорожников» в качестве футболиста Александр играл с 2005 по 2008 и с 2012 по 2016 годы.

Еще одна отставка Кикнадзе

А вот бывший гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе, который вынужден был покинуть клуб по решению совета директоров в конце прошлого года, лишился и еще одной своей должности в российском футболе.

Функционер покинул рабочую группу по телевизионным правам Премьер-лиги, главой которой являлся. Это в целом логично, учитывая, что он больше не является руководителем одного из клубов чемпионата.

Теперь сама группа, существующая с сентября 2020 года, должна на одном из своих очередных заседаний определить нового руководителя.

Турецкий интерес ЦСКА

Тем временем отечественные клубы продолжают работу на международном трансферном рынке в поисках усилений. Так, в отношении московского ЦСКА курсируют упорные слухи об интересе к турецкому полузащитнику Озану Туфану.

Как сообщает журналист Экрем Конур, армейцы уже сделали «Фенербахче» официальное предложение в размере €10 млн, в то время как клуб из Стамбула требует как минимум €15 млн.

По информации инсайдера, в приобретении 25-летнего хавбека национальной сборной Турции заинтересован лично Виктор Гончаренко.

В текущем сезоне на счету Туфана четыре гола и четыре результативных передачи в 16-ти проведенных в турецкой Суперлиге матчах, и он является лучшим бомбардиром своей команды в чемпионате. Контракт футболиста действует до лета 2023 года.

Не усиление для «Спартака»

Не успел московский «Спартак» подтвердить ожидаемый переход новичка — голландского полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса, — как сделка уже подверглась масштабной критике.

Как голландские журналисты, так и многие отечественные селекционеры, специализирующиеся на рынке Нидерландов, поспешили заявить об ограниченности полузащитника.

В числе негативных качеств будущего хавбека красно-белых называют отсутствие креативности, слабую работу правой ногой (Хендрикс — ярко выраженный левша), узкую специализацию как опорного полузащитника.

По мнению большинства, голландец ничем не превосходит уже играющих у красно-белых в центре поля Романа Зобнина и Алекса Крала, а то и уступает им.

Пикантности грядущему переходу добавляет то обстоятельство, что из основы ПСВ Хендрикса вытеснил купленный летом Ибрагим Сангаре, по которому тогда у «Спартака» уже была договоренность, однако вето на приобретение наложил главный тренер Доменико Тедеско.

«Если говорить глобально, то Хендрикс — это футболист, который, по сути, нетоповый. Он никогда не играет по десятибалльной системе на десять, но и никогда не сыграет на «троечку». Это футболист, который очень стабилен, и это является как плюсом, так и минусом, — рассказал о будущем новичке «Спартака» глава профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко.

— Мне интересно будет узнать мнение тренера, для чего и под какую позицию его берут. Это реально «номер шесть», который при своем невысоком росте цепкий и быстрый, может побороться за мяч.

Своеобразный питбуль, который вцепляется в тебя и может перекусить. Креатив — это не к нему. Если брать глобально, по всем параметрам, то это неидеальный футболист, поэтому он сейчас попадает под ротацию в ПСВ и потерял место в основном составе».