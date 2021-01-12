Елисеев занял 10-е место и стал лучшим из россиян: как прошел спринт на Кубке мира

На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию и желает вам удачного вечера!
Топ-10 выглядит так:
Результаты россиян: Матвей Елисеев — десятое место (+47,5 секунды), Эдуард Латыпов — 15-е (+1:05,8 минуты), Александр Логинов — 21-е (+1:19,9), Кирилл Стрельцов — 30-е (+1:50,5), Евгений Гараничев — 44-е (+2:09,8), Игорь Малиновский — 92-е (+4:20,1).
Поздравляем с золотом Йоханнеса Бё, с серебром — Стурлу Легрейда и с бронзой — Арнда Пайффера!
Наконец финишировал последний из россиян — Малиновский! Два промаха и целых 4:20, минуты отставания от лидера — это, конечно, печально. Но будем надеяться, что молодой талантливый парень освоится на Кубке мира и еще заявит о себе.
Интервью Стрельцова «Матч ТВ» после гонки:
«Я вряд ли попаду в масс-старт? У меня есть разочарование лишь по поводу моего последнего выстрела на стойке, который я промазал. Задержал его, потом появился мандраж и промахнулся. Обидно лишь за это.
Я прошел заключительный отрезок дистанции быстрее всех россиян? Решил начать сегодня поспокойнее, чтобы сохранить силы на последний отрезок. В итоге самочувствие было получше.
Говорят ли со мной тренеры об участии в эстафете? Пока таких разговоров не велось, но, конечно, было бы здорово попробовать в первый раз пробежать эстафету, посмотреть, каково это».
Топ-3 сейчас выглядит так — Йоханнес Бё, Легрейд, немец Арнд Пайффер.
Итальянец Лукас Хофер, кстати, совершил настоящее чудо — с двумя промахами он удерживает сейчас шестое место! Просто невероятная скорость. Если бы не промахивался, мог бы победить. В ближайших гонках итальянец, скорее всего, возьмет свое.
Малиновский, к сожалению, допустил на втором огневом рубеже один промах (второй для себя в этой гонке) и проигрывает лидеру уже 2:43,0 минуты.
Стрельцов, кстати, финишировал с отставанием от лидера 1:50,5 минуты. Прямо сейчас это 30-е место.
Елисеев финишировал и без сил упал в снег. На данный момент он занимает десятое место. Отставание от лидера — 47,5 секунды. На последнем круге Матвей очень много проиграл ходом, что не позволило ему попасть в топ-6.
На отметке 9 км Елисеев проиграл еще пять секунд лидирующему Йоханнесу Бё — теперь между ними 42,2. Если бы скорость была получше, можно было бы на что-то рассчитывать — все-таки ни одной осечки он не допустил.
Малиновский на первом круге показал одну из самых низких скоростей среди всех участников гонки. Жаль. На отметке 4,1 км Игорь лишь 82-й.
Да что ж такое?! На последнем круге Елисеев снова начинает ощутимо сдавать по скорости. На отметке 7,5 км отставание от лидера выросло с 30 секунд до 37,2. Что ж, будем надеяться, что Матвей войдет хотя бы в топ-6. Это уже будет отличный результат на фоне других россиян.
Елисеев — красавец! На втором огневом рубеже он снова закрыл все мишени и ушел в гонку пятым. Проигрыш лидирующему Йоханнесу Бё — 29,7 секунды. Конечно, за медали тут побороться будет невероятно сложно, но попасть в топ-5 или даже топ-4 надо попытаться.
Эх, не удалось Малиновскому закрыть все мишени — промахнулся один раз. После штрафного круга Игорь отстал от лидера на 1:16,4 минуты.
Малиновский пока не поражает скоростью. На отметке 2,3 км он проиграл лидеру 32,6 секунд. Будем надеяться, что стрельба не подведет молодого спортсмена, а то ситуация станет совсем печальной.
Елисеев начинает серьезно сдавать ходом. После первой стрельбы он проигрывал Йоханнесу Бё девять секунд, а перед второй отставание выросло до 27,1. В три раза!
Россиянин Стрельцов допустил один промах на втором огневом рубеже. К сожалению, его отставание от лидера теперь выросло до 1,5 минуты. Скоростью Кирилл похвастать не может, и 150 штрафных метров просто добили молодого спортсмена.
Йоханнес Бё сильно потерял скорость в конце дистанции, но все равно финишировал, обогнав предыдущего лидера Легрейда на 12 секунд. Скорее всего, его уже можно поздравлять с золотом. Браво норвежцу за идеальную гонку!
Елисеев отлично провел первую стрельбу! Ни одного промаха — и девятый результат на данный момент. Лишь 15 секунд отставания от Йоханнеса Бё. Это лучший результат среди россиян на данный момент.
Кстати, все биатлонисты уже стартовали. Из россиян на трассу ушли еще Матвей Елисеев и Игорь Малиновский.
Россиянин Стрельцов, к сожалению, все больше и больше теряет скорость. После первой стрельбы он проигрывал лидирующему Йоханнеу Бё 24 секунды, а перед второй отставание выросло уже до 47 секунд.
Логинов тоже финишировал и на данный момент занимает 13-е место. Отставание от лидера — 1:07,5 минуты.
Латыпов уже финишировал! Он отстал от нынешнего лидера гонки Легрейда на 53,4 секунды и пока располагается на десятом месте.
Йоханнес Бё идеален на втором огневом рубеже! Кажется, с золотом все понятно. Норвежец уходит на трассу, обгоняя на девять секунд предыдущего лидера этого отрезка дистанции — Легрейда.
24-летний россиянин Кирилл Стрельцов на первой стрельбе (лежа) закрыл все мишени! На выходе он оказался 13-м и проигрывает лидирующему Йоханнсу Бё 23,9 секунды.
Швед Самуэльссон внезапно финишировал с большим отставанием от нынешнего лидера — Легрейда — 57,3 секунды. Как оказалось, на финальном отрезке дистанции Себастьян поскользнулся и упал. Просто невезение.
Логинов тоже не допустил ни одного промаха на заключительной стрельбе! Жаль только, что скорость Александра оставляет желать лучшего. Он проигрывает сейчас Легрейду целых 53 секунды.
Латыпов закрыл все мишени на второй стрельбе — стоя. Браво! Правда, отставание от лидирующего на этом отрезке Легрейда очень велико — 33,2 секунды. Но попасть в топ-10 Эдуард должен попытаться.
Йоханнес Бё идеально отстрелялся на первом огневом рубеже и показывает сейчас лучшее время на этом отрезке! Если так пойдет дальше, то и безупречный Легрейд не удержит свое лидерство.
Легрейд финишировал и обогнал предыдущего лидера Гигонна на 1:31,9 минуты! Ни одного промаха и отличная скорость — так норвежец фактически гарантировал себе пьедестал.
Йоханнес Бё потихоньку вырывается на лидирующие позиции. На отметке 2,3 км он показал лучший результат. Ждем первой стрельбы норвежца.
Легрейд не допустил ни одного промаха на двух огневых рубежах. 22-летний норвежец стремительно несется к финишу и вполне претендует на победу или как минимум на какую-то медаль.
Гараничев тем временем финишировал, уступив 25,5 секунды французу Гигонна, который пока удерживает лидерство даже с двумя промахами.
На отметке 4,1 км Латыпов проигрывает 22,5 секунды лидирующему Легрейду.
Логинов отстает от лидера еще больше — на 39,3 секунды. Интересно, почему? Ведь оба россиянина допустили по одному выстрелу и прошли по одному штрафному кругу.
Логинов повторил ошибку Латыпова — тоже допустил осечку на последней мишени. На штрафной круг.
Как обидно! Латыпов промахнулся последним выстрелом на первой стрельбе — лежа. Придется зайти на штрафной круг.
Латыпов поднял темп, а Логинов, наоборот, решил слегка сбросить, чтобы не растерять силы в самом начале. На отметке 2,3 км Латыпов — восьмой (показывает одно время с немцем Эриком Лессером и Легрейдом), а Логинов — девятый.
Гигонна, кстати, допустил целых два промаха на втором огневом рубеже и отмотал два штрафных круга! В итоге на отметке 7,5 км он вплотную подпустил к себе Гараничева — между ними всего 4,6 секунды.
Латыпов пока не особенно разгоняется — первую контрольную отметку он преодолел с отставанием от лидеров в девять секунд.
Логинов стартовал невероятно мощно и преодолел 0,8 км быстрее всех предыдущих спортсменов наравне со шведом Понсилуомой (оба потратили на это 1:38,2 минуты).
В гонку вступили еще два россиянина — Эдуард Латыпов и Александр Логинов! Желаем удачи.
Гараничев блестяще отработал на второй стрельбе (стоя), закрыв все мишени! На данный момент его время после пройденной части гонки — третье. Он проигрывает только Гигонна и австрийцу Леммереру. Понятно, что Евгения будут обгонять, но удачная стрельба может вдохновить его на мощное завершение гонки.
Талантливый норвежец Легрейд не допустил ни одной осечки на первом огневом рубеже и сместил Гигонна с позиции лидера на этом отрезке дистанции!
На первой стрельбе только что отлично выступил Павел Магазеев — бывший россиянин, который теперь выступает за Молдавию. Он закрыл все мишени и на данный момент показывает второе время на этом отрезке дистанции, уступая только Гигонна!
На отметке 5,6 км Гараничев проигрывает Гигонна уже 34,1 секунды. К сожалению, скорость Евгения продолжает падать.
Тем временем на отметке 4,1 км Гараничев старается держать скорость, чтобы не сильно отстать от лидирующего Гигонна перед второй стрельбой. Однако расстояние между ними увеличилось еще на две секунды — теперь 28.
На трассу ушел швед Себастьян Самуэльссон — известный борец с российским допингом, но не будем о грустном. Это олимпийский чемпион Пхенчхана и претендент на медаль в каждой гонке.
Эх, Гараничев промахнулся один раз на первом огневом рубеже! После прохождения штрафного круга россиянин отстал на 26 секунд от нового лидера на данный момент — француза Антонена Гигонна, который не допустил ни одной осечки.
Один из самых талантливых молодых спортсменов мира — норвежец Стурла Легрейд — вступил в гонку! Будем следить.
Бочарников допустил одну осечку на первом огневом рубеже (лежа). Придется пробежать 150 штрафных метров.
Гараничев тоже преодолел 2,3 км — причем к этому моменту его отставание от лидирующего пока Бочарникова увеличилось до 11 секунд.
Бочарников добрался до отметки 2,3 км. Впереди — первая стрельба (лежа). Гонка потихоньку разогревается, спортсмены уходят на трассу с разницей 30 секунд.
Первые стартовавшие биатлонисты уже преодолели контрольную отметку 0,8 км. Пока что быстрее всех белорус Бочарников. Гараничев проиграл ему 3,1 секунды — на данный момент это четвертый результат. Но, конечно, все еще будет меняться.
Россиянин Гараничев стартовал под песню «Давай, Россия, давай, давай!» Организаторы решили сделать приятный сюрприз Евгению.
Гонка началась! Первым на трассу ушел белорус Сергей Бочарников (бывший россиянин, сменивший спортивное гражданство).
Если что, лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Бё стартует под 58-м номером.
В гонке будет два огневых рубежа — сначала лежа, потом стоя. За каждый промах биатлонист должен будет пройти штрафной круг в 150 м.
Из россиян первым на трассу отправится Евгений Гараничев под пятым стартовым номером, затем — Эдуард Латыпов (41-й), Александр Логинов (43-й), Кирилл Стрельцов (70-й), Матвей Елисеев (86-й) и талантливый 23-летний спортсмен Игорь Малиновский (101-й).
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе. Начало гонки в 16.30 мск.