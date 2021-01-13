Повторить чудо: россиянки сражаются в спринте Кубка мира. LIVE

Итоговое положение лидеров.
Екатерина Носкова с тремя промахами финиширует 48-й. Ход причем неплохой показала. Чуть проиграла Мироновой, но была быстрее остальных.
Ну и отметим, конечно, Доротею Вирер. Итальянская обладательница Большого хрустального глобуса отстрелялась чисто и уступила только реактивной и точной Экхофф. +9,3 от норвежки.
Тяжелая ситуация, конечно, у сборной России. Наши женщины могут остаться вообще без масс-старта! Шансы попасть в него есть только у Мироновой и Кайшевой, но надо считать очки.
Носкова выдала 26-й разгон, но допустила один промах на лежке и откатилась в конец топ-50 — на 46-е место.
С 20-м временем финиширует Миронова. +1:14,3. При этом у нее на промах меньше Кайшевой.
Ульяна Кайшева финиширует с 18-м временем на данный момент. +1:11,5.
Немка Ванесса Хинц могла вообще не допустить промахов, но все же смазала десятый выстрел. Впрочем, на медали она не претендовала.
Напомним, что на дистанции уже и российская дебютантка Екатерина Носкова. Она стартовала 91-й.
Светлана Миронова подходила к стойке с одиннадцатым временем, но допустила два промаха... Конец шансам на хороший результат.
Кайшева без промахов на стойке, но это только 20-е место — +57,5.
Эльвира Оберг финиширует, замыкая десятку. Ее сестра Ханна седьмая сейчас.
Вот как выглядит расклад на финише на данный момент. Казакевич только что финишировала 37-й с почти тремя минутами отставания при пяти промахов.
Чистая первая стрельба Мироновой выводит ее на скромное 15-е место: +22,6.
У Ульяны Кайшевой промах на лежке. 45-е время и +52,0 отставания!
Светлана Миронова на двух км ровно 16 секунд проигрывает лидеру. Многовато. Скоро первая стрельба.
Австрийка Лиза-Тереза Хаузер финиширует с первым временем! -6,8 от Брейза!
Ханна Оберг на финише. Шведка уступает обеим француженкам, но вытесняет с третьего места проведшую среднюю гонку Марте Ульсбю-Ройселанд.
Брейза финиширует, едва не растеряв весь свой перевес над Шевалье. В итоге -4,1 с всего! Но пока это новый лидер.
У Казакевич совсем все разладилось — четыре промаха на стойке подряд. Кошмар.
У Павловой промах и на стойке: 18-е место, +1:19,8.
На втором рубеже лидером стала француженка Жюстин Брейза. Она обе стрельбы отработала без промахов и на 16,4 опередила свою соотечественницу Шевалье.
Куклина финишировала. С двумя промахами 1:08 проиграла не промахивавшейся австрийке Швайгер.
Ирина Казакевич отстрелялась чисто! Но россиянка только девятая с +19,1. Это потому что сейчас норвежка Тириль Экхофф сработала без промахов и стала лидером, опередив Шевалье.
У Павловой один промах и 25-я позиция после лежки — +39,8.
Шведка Ханна Оберг, показывающая хороший ход, допустила промах на лежке.
У Куклиной один промах и на стойке. Уже больше минуты проигрывает лидеру среди девяти отстрелявшихся. Россиянка пока четвертая.
Француженка Анаис Шевалье, отстрелявшись чисто, обошла Швайгер сразу на 11 секунд!
В одни ноги с Алимбековой разогналась и француженка Юлия Симон, но на лежке она похоронила свою гонку — четыре промаха.
У Херманн тоже промах. Она седьмая, но уже откатившуюся на восьмую позицию Алимбекову опережает на 3 секунды.
В гонку ушла вторая россиянка — Евгения Павлова.
У Алимбековой один промах на лежке, и она сейчас шестая, проигрывая 20,6 с Швайгер.
Что касается разгона, то на первой отсечке лидирует белорусская биатлонистка Динара Алимбекова, а отстававшая от нее на 2 секунды немка Дениза Херманн уже опережает ее на 4,3 с на второй.
Куклина отработала первую лежку с одним промахом. На восьмом месте Лариса — +31,2.
Первый рубеж уже прошли Хаммершмидт и австрийка Швайгер. Обе чисто, но вторая быстрее на 16 секунд.
У Куклиной пока седьмой разгон из 11-ти прошедших первую отсечку. +6,5 от лидера.
Стартовала сильная француженка Клод Шевалье, а за ней и первая из россиянок — Лариса Куклина.
Потихоньку стартуют девушки, а Хаммершмидт тем временем преодолевает первую отсечку — 2:09,8.
Старт дан! Немка Марен Хаммершмидт ушла на дистанцию первой.
Всего в гонке должна принять участие 101 спортсменка. За сборную России побегут: Лариса Куклина (№9), Евгения Павлова (№33), Ирина Казакевич (№38), Ульяна Кайшева (№67), Светлана Миронова (№71), Екатерина Носкова (№91).
Этап кубка мира в Оберхофе завершается, и нам, конечно, хотелось бы, чтобы наши девушки принесли в копилку сборной еще одну медаль после золота в смешанной эстафете. Героини той гонки — Евгения Павлова и Светлана Миронова — бегут и сегодня.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция женского спринта на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе. Начало гонки в 16.30 мск.