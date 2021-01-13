Повторить чудо: россиянки сражаются в спринте Кубка мира. LIVE

Прослушать новость Остановить прослушивание

Биатлон. 6-й этап Кубка мира в Оберхофе. Женщины. Спринт. ОНЛАЙН

В немецком Оберхофе проходит шестой этап Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию женского спринта на 7,5 км. На предыдущем, пятом этапе КМ в том же Оберхофе сборная России завоевала свою первую медаль за 43 гонки — и сразу золото. Теперь россиянки попытаются повторить это достижение.