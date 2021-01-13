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Повторить чудо: россиянки сражаются в спринте Кубка мира. LIVE

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Биатлон. 6-й этап Кубка мира в Оберхофе. Женщины. Спринт. ОНЛАЙН

В немецком Оберхофе проходит шестой этап Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию женского спринта на 7,5 км. На предыдущем, пятом этапе КМ в том же Оберхофе сборная России завоевала свою первую медаль за 43 гонки — и сразу золото. Теперь россиянки попытаются повторить это достижение.

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Итоговое положение лидеров.

Екатерина Носкова с тремя промахами финиширует 48-й. Ход причем неплохой показала. Чуть проиграла Мироновой, но была быстрее остальных.

Ну и отметим, конечно, Доротею Вирер. Итальянская обладательница Большого хрустального глобуса отстрелялась чисто и уступила только реактивной и точной Экхофф. +9,3 от норвежки.

Тяжелая ситуация, конечно, у сборной России. Наши женщины могут остаться вообще без масс-старта! Шансы попасть в него есть только у Мироновой и Кайшевой, но надо считать очки.

Носкова выдала 26-й разгон, но допустила один промах на лежке и откатилась в конец топ-50 — на 46-е место.

С 20-м временем финиширует Миронова. +1:14,3. При этом у нее на промах меньше Кайшевой.

Ульяна Кайшева финиширует с 18-м временем на данный момент. +1:11,5.

Немка Ванесса Хинц могла вообще не допустить промахов, но все же смазала десятый выстрел. Впрочем, на медали она не претендовала.

Напомним, что на дистанции уже и российская дебютантка Екатерина Носкова. Она стартовала 91-й.

Светлана Миронова подходила к стойке с одиннадцатым временем, но допустила два промаха... Конец шансам на хороший результат.

Кайшева без промахов на стойке, но это только 20-е место — +57,5.

Эльвира Оберг финиширует, замыкая десятку. Ее сестра Ханна седьмая сейчас.

Вот как выглядит расклад на финише на данный момент. Казакевич только что финишировала 37-й с почти тремя минутами отставания при пяти промахов.

Чистая первая стрельба Мироновой выводит ее на скромное 15-е место: +22,6.

У Ульяны Кайшевой промах на лежке. 45-е время и +52,0 отставания!

Светлана Миронова на двух км ровно 16 секунд проигрывает лидеру. Многовато. Скоро первая стрельба.

Австрийка Лиза-Тереза Хаузер финиширует с первым временем! -6,8 от Брейза!

Ханна Оберг на финише. Шведка уступает обеим француженкам, но вытесняет с третьего места проведшую среднюю гонку Марте Ульсбю-Ройселанд.

Брейза финиширует, едва не растеряв весь свой перевес над Шевалье. В итоге -4,1 с всего! Но пока это новый лидер.

У Казакевич совсем все разладилось — четыре промаха на стойке подряд. Кошмар.

У Павловой промах и на стойке: 18-е место, +1:19,8.

На втором рубеже лидером стала француженка Жюстин Брейза. Она обе стрельбы отработала без промахов и на 16,4 опередила свою соотечественницу Шевалье.

Куклина финишировала. С двумя промахами 1:08 проиграла не промахивавшейся австрийке Швайгер.

Ирина Казакевич отстрелялась чисто! Но россиянка только девятая с +19,1. Это потому что сейчас норвежка Тириль Экхофф сработала без промахов и стала лидером, опередив Шевалье.

У Павловой один промах и 25-я позиция после лежки — +39,8.

Шведка Ханна Оберг, показывающая хороший ход, допустила промах на лежке.

У Куклиной один промах и на стойке. Уже больше минуты проигрывает лидеру среди девяти отстрелявшихся. Россиянка пока четвертая.

Француженка Анаис Шевалье, отстрелявшись чисто, обошла Швайгер сразу на 11 секунд!

В одни ноги с Алимбековой разогналась и француженка Юлия Симон, но на лежке она похоронила свою гонку — четыре промаха.

У Херманн тоже промах. Она седьмая, но уже откатившуюся на восьмую позицию Алимбекову опережает на 3 секунды.

В гонку ушла вторая россиянка — Евгения Павлова.

У Алимбековой один промах на лежке, и она сейчас шестая, проигрывая 20,6 с Швайгер.

Что касается разгона, то на первой отсечке лидирует белорусская биатлонистка Динара Алимбекова, а отстававшая от нее на 2 секунды немка Дениза Херманн уже опережает ее на 4,3 с на второй.

Куклина отработала первую лежку с одним промахом. На восьмом месте Лариса — +31,2.

Первый рубеж уже прошли Хаммершмидт и австрийка Швайгер. Обе чисто, но вторая быстрее на 16 секунд.

У Куклиной пока седьмой разгон из 11-ти прошедших первую отсечку. +6,5 от лидера.

Стартовала сильная француженка Клод Шевалье, а за ней и первая из россиянок — Лариса Куклина.

Потихоньку стартуют девушки, а Хаммершмидт тем временем преодолевает первую отсечку — 2:09,8.

Старт дан! Немка Марен Хаммершмидт ушла на дистанцию первой.

Всего в гонке должна принять участие 101 спортсменка. За сборную России побегут: Лариса Куклина (№9), Евгения Павлова (№33), Ирина Казакевич (№38), Ульяна Кайшева (№67), Светлана Миронова (№71), Екатерина Носкова (№91).

Этап кубка мира в Оберхофе завершается, и нам, конечно, хотелось бы, чтобы наши девушки принесли в копилку сборной еще одну медаль после золота в смешанной эстафете. Героини той гонки — Евгения Павлова и Светлана Миронова — бегут и сегодня.

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция женского спринта на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе. Начало гонки в 16.30 мск.