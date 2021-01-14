«Скрыть сокрытия»: CAS обосновал решение по России

Руководство CAS призналось, что теперь невозможно выяснить, сколько российских спортсменов избежало наказания за нарушение антидопинговых правил. Об этом говорится на 186 страницах мотивировочной части решения суда по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

«Судебно-медицинские и следственные отчеты дали понять, что манипуляции и удаление данных повлияли на тысячи образцов анализов атлетов, из которых WADA особо выделило 298 случаев. В результате манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории никогда не удастся узнать точное количество спортсменов, нарушивших антидопинговые правила, или официальных лиц, которые могли избежать разоблачения», — говорится в документе CAS, опубликованном на сайте суда.

Досталось от Спортивного арбитражного суда и российским властям, которые, по мнению представителей CAS, пытались «скрыть сокрытие» неправомерных действий:

«Когда сокрытие допинговой схемы начало становиться явным, решение, принятое властями России, было направлено не на то, чтобы достичь ясности, а скорее на то, чтобы попытаться скрыть сокрытие. Манипуляции показывают, что российские власти все так же готовы вмешиваться в антидопинговую систему и коррумпировать ее».

В то же время CAS пошел навстречу российской стороне, но предупредил, что подобное послабление сделано исключительно ради спортсменов.

«Санкции в итоге оказались не столь обширны, как того требовало WADA. Однако это не следует рассматривать как какое-либо согласие с действиями РУСАДА или властей России. Мы надеемся, что это решение ознаменует новый путь к примирению и позволит российским спортсменам начать все с чистого листа, чтобы внести свой вклад в историю мирового спорта», — отмечается в тексте.

Напомним, что изначально исполком WADA приговорил Россию к четырехлетнему отстранению, которое включило в себя ряд очень жестких условий (за исключением срока санкций, все основные положения CAS оставил без изменений — «Газета.Ru»).

Так, национальная сборная в течение срока наказания не сможет выступать на крупнейших мировых турнирах: Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Только некоторые спортсмены из России смогут попасть на соревнования, однако для этого им придется в особом порядке получать допуск, чтобы поехать в качестве нейтральных атлетов. Подобные санкции уже применялись по отношению к отечественным атлетам на Олимпийских играх — 2018 в Пхенчхане, где россияне выступали «без флага и названия страны».

Причиной подобного наказания стало расследование, проведенное независимыми экспертами WADA в Московской лаборатории. Проверки выявили манипуляции с базой данных допинг-тестов. Как тогда заявили во Всемирном антидопинговом агентстве, организации не удалось провести объективный анализ «из-за невозможности честно проверить 145 из 298 российских спортсменов, которых ранее заподозрили в употреблении запрещенных препаратов».

В итоге российская сторона подала апелляцию в CAS, который вдвое сократил четырехлетнее отстранение. Теперь российские атлеты не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022-го. Санкции коснутся мировых первенств, летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году и зимней Олимпиады — 2022 в Пекине.

В то же время Россия не будет лишена права проведения матчей чемпионата Европы по футболу — 2020, а также финала Лиги чемпионов УЕФА и ЧМ по хоккею — 2023 в Санкт-Петербурге.

Добавим, что CAS лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу и взыскал с организации $1,27 млн в качестве компенсации расходов.