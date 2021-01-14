«Раздражитель для недругов»: «Катюша» может заменить гимн России на Играх

С момента оглашения Спортивным арбитражным судом (CAS) вердикта по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) прошло около месяца. Итогом разбирательств стал большой денежный штраф для РУСАДА, лишение отечественного ведомства статуса соответствия, ограничительные санкции в отношении российских спортивных чиновников и представителей властей, а также двухлетний запрет на использование россиянами национальной государственной символики на Олимпийских играх и взрослых чемпионатах мира. Последняя санкция является, пожалуй, главной из всех, которые присудил CAS.

Выступление на крупных спортивных соревнованиях под нейтральным статусом станет для отечественных атлетов настоящим испытанием. Во-первых, для этого спортсменам придется проходить процедуру отбора — для получения нейтрального статуса нужно будет соответствовать всем критериям, которые обозначат организаторы состязаний и WADA. Если судить по примеру Олимпиады-2018 в Пхенчхане, куда без объяснения причин не попали многие ведущие спортсмены России, не имеющие даже какой-либо допинговой истории, то данная процедура может вызвать определенные проблемы у россиян. Во-вторых, санкции CAS ударят и по имиджевой составляющей всего российского спорта. Хотя в суде, например, так не считают.

«Коллегия судей убеждена, что требование соревноваться в качестве нейтральных спортсменов в порядке, определенном коллегией (что позволяет использовать национальные цвета и название «Россия» на ограниченном основании), не ущемляет человеческое достоинство или иное право российских спортсменов. Требования к нейтральности, установленные коллегией, не превышают порог, необходимый для признания этого нарушением», — говорится в полной мотивировочной части решения суда, которая была опубликована 14 января.

Однако в России запрет на использование своей символики воспринимают резко негативно, и теперь спортивные чиновники рассматривают все возможные варианты выхода из ситуации. Российские гандболисты, например, теперь на чемпионатах мира будут выступать как команда Федерации гандбола России, благо использование слова «Россия» разрешено. На Играх же отечественные атлеты выступят команда российского олимпийского комитета. Там же — в ОКР — предложили и кардинальное решение по вопросу гимна.

14 января комиссия спортсменов комитета обратилась к исполкому ОКР с предложением вместо национального государственного гимна использовать известную отечественную композицию «Катюша». За данный вариант выступило большинство членов комиссии.

«Мы обсудили музыкальные сопровождения для наших спортсменов на ближайшие два года. Мы остановились на варианте «Катюша». По музыкальному сопровождению было несколько вариантов, даже самые современные. Но мы остановились большим количеством голосов на «Катюше». Другие варианты вы можете лично спросить у членов комиссии. «Катюша» — это коллективное мнение. Это всем известная песня, ее любят дети, она знакома международной общественности», — объяснила данную инициативу глава комиссии, олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая.

Предложение комиссии спортсменов ОКР уже поддержали многие известные музыканты (например, Лев Лещенко, который высказывался за вариант с использованием «Катюши» вместо российского гимна на Олимпиадах и ранее), а также чиновники и депутаты. Так, Виталий Милонов охарактеризовал песню «Катюша» победоносной, а член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сделал акцент на узнаваемости композиции во всем мире.

«Мое мнение — мы должны выступать под гимн России. Но есть решение CAS, и надо его выполнять. Песня «Катюша», как мне кажется, является некой визитной карточкой России, эта мелодия известна всему миру. А для наших недругов она будет являться неким раздражителем. Это хороший вариант, неплохая идея», — цитирует Свищева РИА «Новости».

Другие же чиновники предложили «Катюше» альтернативные варианты.

Например, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина считает, что российским спортсменам на Играх стоит выступать под песню «День Победы», а почетный президент ОКР и член Совета Федерации Леонид Тягачев и вовсе предложил композицию «За Родину, за Сталина». С иными вариантами выступила и прославленный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. При этом именитая специалистка подчеркнула, что песня, используемая вместо национального гимна на Олимпиадах, не должна относиться к военной тематике, тогда как «Катюша» связана прежде всего с событиями Великой Отечественной войны. В качестве альтернативы Тарасова предложила рассмотреть варианты с патриотической песней «Славься» Михаила Глинки или Концерт для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.

«Катюша» – прекрасная песня, любимая нами всеми, но она напоминает нам о войне, и она в качестве гимна команды на Олимпийских играх… Я бы подумала», — приводит слова Тарасовой РИА «Новости».

Более категорично выразился депутат Госдумы Игорь Лебедев, который также выступил против использования «Катюши», так как данная композиция относится к военной тематике.

«Это какой-то бред. «Катюша» была песней Великой Отечественной войны, под нее люди умирали, шли вперед, освобождали страну и страны от фашизма! Под эту песню многие теряли своих отцов и мужей. А сейчас ОКР вместо того, чтобы отстаивать наших спортсменов, предлагает это как гимн. За такое ОКР нужно разогнать к чертовой матери и набрать новый. Совсем чушь какую-то придумали. Великую песню войны использовать для такого», — сказал Лебедев в интервью «Чемпионату».

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимние Игры примет Пекин, соревнования состоятся в период с 4 по 20 февраля 2022-го.