Российский камбэк: Латыпов принес четвертое место в эстафете

Вот такой получилась эта эстафета. Сборная России начала просто отвратительно, но в итоге смогла выбраться на четвертую позицию, что выглядит достаточно неплохим результатом. Ну а Норвегия с штрафным кругом едва не взяла золото, которое все же досталось Франции. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.