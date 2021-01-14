Не Овечкиным единым: что ждет российских игроков в НХЛ

Борьба за «Колдер Трофи»

Кирилл Капризов, крайний нападающий, 23 года, 13-й номер драфта-2015 (ЦСКА -> «Миннесота Уайлд»)

Кирилл Капризов был задрафтован в 2015 году всего лишь в пятом раунде под общим 135-м номером, так как в то время из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Национальную вообще уезжали с трудом, а уж главных звезд, на которых «Красная машина» рассчитывала на Олимпийских играх — 2018 в Пхенчхане, затащить за океан было особенно трудно.

Тем не менее все понимали, что рано или поздно воспитанник плодовитой новокузнецкой школы хоккея до Миннесоты доедет, а «Уайлд» в его лице получит просто шикарное усиление.

К своим 23-м годам Капризов успел выиграть олимпийское золото, забросив в овертайме финала «золотую» шайбу, Кубок Гагарина, медали на молодежном и взрослом чемпионатах мира, а также звание лучшего снайпера МЧМ, Олимпийских игр и КХЛ (дважды).

Конечно в ЦСКА его пытались сохранить до последнего, но так же очевидно было, что это невозможно. Капризов отправился за океан после чемпионского сезона красно-синих и мог бы выступить в концовке прошлой кампании на рестарте, но НХЛ не разрешила заявлять таких хоккеистов, посчитав это несправедливым.

С Кириллом Капризовым у «Миннесоты» было бы куда больше шансов в серии плей-ин против «Ванкувера» (1-3), но что есть, то есть. Теперь же россиянин должен стать одним из главных символов перестройки «дикарей», которая, по идее, приведет их как минимум к возвращению статуса регулярного участника плей-офф.

Вместе с Капризовым должен строить атаки на другом краю Кевин Фиала, который был светлым пятном в команде после обмена из «Нэшвилла». Правда, пока россиянина и швейцарца наигрывают в разных звеньях, но они встретятся по ходу сезона и в большинстве, и наверняка в равных составах.

Проблемой «Уайлд» является слабая линия центров. Маркус Юханссон, Ник Бонино и Виктор Раск — хорошие игроки, но никто из них не тянет на элитного распасовщика, что наверняка отразится на статистике Фиалы и Капризова.

Есть очень перспективный австриец Марко Росси, показавший свой класс в том числе на МЧМ-2021, но он получил травму и пропустит старт регулярного чемпионата.

В новом сезоне уже всех впечатливший на тренировках, но очень давно не игравший в официальных матчах Капризов должен бороться за приз лучшему новичку («Колдер Трофи»). Перед первым номером драфта-2020 Алексисом Лафренье у него есть преимущество в опыте и классе на данный момент, но при этом у россиянина нет в партнерах Артемия Панарина и Мики Зибанежада.

Илья Сорокин, голкипер, 25 лет, 78-й номер драфта-2014 (ЦСКА -> «Нью-Йорк Айлендерс»)

Еще один обладатель Кубка Гагарина-2019, который к тому же был признан самым ценным игроком того плей-офф КХЛ, приехал в НХЛ в статусе сформировавшегося крепкого мастера. Сорокину 25 лет, он имел шикарную статистику в прошлой, не завершенной кампании Континентальной лиги, одержав за чемпионат 26 побед при проценте отраженных бросков 93,5%, а девять из 40 проведенных матчей завершил всухую.

В «Айлендерс» он заменит опытного немца Томаса Грайсса, который почти на равных конкурировал с Семеном Варламовым за статус первого номера, но все же проиграл эту борьбу к плей-офф.

От Сорокина уже сейчас за океаном ждут большего. Североамериканские болельщики смакуют его хайлайты с тренировок, а эксперты всерьез задаются вопросом, вытеснит ли он Варламова уже в первом сезоне.

Неудивительно, что представителя России считают и одним из претендентов на «Колдер Трофи». Правда, в этом ничуть не меньше шансов у его приятеля и коллеги по амплуа из «Рейнджерс» Игоря Шестеркина, который перебрался за океан годом раньше, но не провел достаточно игр, чтобы утратить статус дебютанта.

Отличные перспективы

Александр Романов, защитник, 21 год, 38-й номер драфта-2018 (ЦСКА -> «Монреаль Канадиенс»)

Александр Романов является одним из самых перспективных защитников не только России, но и всего мирового поколения молодых хоккеистов. В «Монреале» очень хотели заиграть его еще после рестарта, но тогда не вышло. Это «Канадиенс» немного раздосадовало, но ничуть не смутило. Ни о каких арендах в КХЛ до старта сезона речи даже не шло.

Казалось бы, защитник третьей пары ЦСКА, не игравший в большинстве и не всегда выходивший в меньшинстве, не отличающийся к тому же особой результативностью, вряд ли может рассчитывать на твердое место в составе такого легендарного клуба. Вот только менеджмент и тренерский штаб «Монреаля» оценивают хоккеиста совсем иначе. В Романове видят главного столпа обороны в будущем и восхищаются не только его феноменальным катанием и оборонительными навыками, но и видением площадки и талантом умного диспетчера.

Внук Зинэтулы Билялетдинова уже провел свою первую игру в сильнейшей лиге мира и только подтвердил правильность оценок специалистов из его новой команды. Против «Торонто» Александр Романов провел на льду больше 20 минут, играл и в меньшинстве, и в большинстве, нанес три броска в створ, провел силовой прием и совершил четыре блок-шота.

Именно при игре с численным преимуществом Романов отметился премьерной голевой передачей, но это был не банальный наброс или короткий пас в чужой зоне при розыгрыше, а шикарный ассист через полплощадки из своей зоны под выход один в ноль в чужую. Спасибо Томашу Татару, что он не испортил красоту, реализовав момент.

Если так пойдет и дальше, Романов очень быстро станет незаменимым в составе «Канадиенс» и поможет им прогрессировать.

Крепкие середнячки

Александр Барабанов, крайний нападающий, 26 лет (СКА -> «Торонто Мэйпл Лифс»)

В том же матче в составе соперника «Монреаля», «Торонто», дебютировал и еще один российский олимпийский чемпион Пхенчхана-2018, экс-нападающий СКА Александр Барабанов. Он не был задрафтован и приехал в НХЛ в статусе состоявшегося игрока, однако получил игрового времени на льду меньше всех среди двух команд— чуть больше пяти минут. Естественно, проявить себя почетный гражданин Петергофа не успел.

Тем не менее Барабанову вполне по силам добиться роли важного для «кленовых листьев» игрока нижних звеньев, хотя быстрого прорыва ждать все же вряд ли стоит.

Михаил Григоренко, центральный и крайний нападающий, 26 лет, 12-й номер драфта-2012 (ЦСКА -> «Коламбус Блю Джекетс»)

Григоренко в НХЛ никакой не новичок. Он уже играл за «Баффало» и «Колорадо» и имеет в активе 22 заброшенные шайбы и 48 результативных передач в регулярных чемпионатах.

Но сказать, что у него с первого захода получилось в сильнейшей лиге мира, нельзя. Зато он вернулся в КХЛ под Олимпиаду, выиграл ее и Кубок Гагарина в ЦСКА, заметно вырос и теперь вполне способен выйти на совсем иной уровень в «Коламбусе».

В «Блю Джекетс» многое, если не все, будет зависеть от того, как быстро и хорошо он поймет систему главного тренера Джона Тортореллы, но с работоспособностью, двусторонностью и универсальностью у Михаила Григоренко все в порядке, так что проблем быть не должно.

Бонус на плей-офф

Василий Подколзин, крайний нападающий, 19 лет, 10-й номер драфта-2019 (СКА -> «Ванкувер Кэнакс»)

Пока капитан молодежной сборной России находится в СКА, но в конце апреля у него истекает контракт с питерскими армейцами, и он почти со стопроцентной вероятностью сразу же отправится за океан.

Подколзина очень ждут в «Ванкувере», и даже если ему не удастся договориться о досрочном прекращении действия соглашения с питерцами, когда закончится сезон в России, он успеет в НХЛ на четыре матча регулярного чемпионата и плей-офф, куда «Кэнакс», безусловно, планируют и могут рассчитывать попасть.

Вряд ли Василия Подколзинв сразу же поставят в топ-6, хотя вполне могут попробовать в большинстве во второй спецбригаде, но третьему звену он точно сможет помочь.