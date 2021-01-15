Победный гол и две передачи: как Капризов дебютировал в НХЛ

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» переиграл «Лос-Анджелес Кингз». На точные броски в исполнении Джеффа Картера, Андреаса Атанасиу и Адриана Кемпе хозяева ответили голами Юнаса Бродина, Виктора Раска и Маркуса Фолиньо. «Миннесота» спаслась с 1:3 — в овертайме настало время забить Кириллу Капризову, который провел первый матч за американский клуб спустя 2029 дней после драфта.

Уже записавший на свой счет две голевые передачи российский форвард обобрал оппонента, вышел один на один с вратарем и в первой же схватке за «Уайлдс» принес победу новой команде.

После матча главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон признался, о чем успел подумать в момент прохода Капризова в овертайме:

«Пожалуйста, забей!»

Как итог, 4:3 и звание первой звезды матча у Капризова. Экс-игрок ЦСКА — лишь третий новичок в истории НХЛ, забивший в овертайме дебютного матча в лиге. К тому же, как пишет «Чемпионат», форвард установил рекорд НХЛ, став первым новичком за всю историю лиги, сумевшим набрать три очка в дебютной встрече, при этом отличившись в дополнительное время.

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«Знаете, когда вокруг парня много шумихи, возникает беспокойство, что он может потеряться в ней. Однако это не случай Капризова! Кирилл делает вещи из ничего. Он будет большим хоккеистом для «Миннесоты», — цитирует партнера россиянина по команде Маркуса Фолиньо журналист Дэйн Мизутани.

KIRILL THE THRILL FOR THE WIN#mnwild WIN! pic.twitter.com/qh0Im2iRjv — Minnesota Wild (@mnwild) January 15, 2021

В другом матче игрового дня «Баффало Сэйбрз» в родных стенах бился с «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась со счетом 4:6. У «столичных» забивали Никлас Бэкстрем, Ти Джей Оши, Джон Карлсон, Бренден Диллон, Якуб Врана и Гарнет Хэтэуэй, у хозяев — Тейлор Холл, Тобиас Ридер, Джейк Маккейб и Виктор Олофссон.

На счету капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина два голевых паса. Благодаря этому именитый россиянин установил очередное индивидуальное достижение, войдя в топ-5 европейских хоккеистов по числу матчей в НХЛ с двумя и более очками. В настоящий момент Александр делит с Матсом Сундином четвертое место в истории лиги по этому показателю — 363 поединка.

Что же касается других россиян «Вашингтона», то Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов очков не набрали, а вратарь Илья Самсонов отразил 22 из 26 бросков по своим воротам.

А вот дерби Нью-Йорка подкачало. В не самом ярком противостоянии «Айлендерс» в гостях разгромили «Рейнджерс» — 0:4. У гостей дубль оформил Андерс Ли, еще по одной шайбе забросили Брок Нельсон и Мэтью Барзал.

Российский вратарь победившей команды Семен Варламов оформил шат-аут, отразив все 24 броска. Он повторил клубное достижение 45-летней давности, отыграв на ноль в матче открытия сезона. Второй же номер «Айлендерс» Илья Сорокин провел поединок на скамейке запасных.

Их соотечественник, вратарь хозяев Игорь Шестеркин отразил 29 бросков из 33. Фанаты «Рейнджерс» в соцсетях уже начали грустить по стражу ворот Хенрику Лундквисту, который осенью покинул команду, а затем, едва подписав контракт с «Вашингтоном», завершил карьеру из-за проблем с сердцем.

Российские нападающие «рейнджеров» Артемий Панарин и Павел Бучневич результативными действиями не отметились, провалив принципиальный матч.

Back at it here on Saturday. pic.twitter.com/ns7dS7tmtE — New York Rangers (@NYRangers) January 15, 2021

Наконец, первым россиянином, забившим в новом сезоне НХЛ, стал Андрей Свечников. Его «Каролина Харрикейнз» обыграл «Детройт Ред Уингз» (3:0). Свечников забросил третью шайбу в пустые ворота. До него ворота хозяев поражали Нино Нидеррайтер и Райан Дзингел.

Помимо этого, отметим лидера «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, оформившего первый хет-трик в сезоне. Его команда взяла верх над «Ванкувер Кэнакс» со счетом 5:2.

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Результаты всех матчей игрового дня.

«Баффало Сэйбрз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 4:6

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Бостон Брюинз» — 2:3 Б

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 0:4

«Детройт Ред Уингз» — «Каролина Харрикейнз» — 0:3

«Нэшвилл Предаторз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 3:1

«Виннипег Джетс» — «Калгари Флэймз» — 4:3 ОТ

«Аризона Койотс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 3:4 Б

«Эдмонтон Ойлерз» — «Ванкувер Кэнакс» — 5:2

«Вегас Голден Найтс» — «Анахайм Дакс» — 5:2

«Лос-Анджелес Кингз» — «Миннесота Уайлд» — 3:4 ОТ