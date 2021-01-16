Штраф и отстранения: как «Динамо» наказали из-за COVID-19

Брянское «Динамо» получило штраф в размере 1,6 млн рублей за неправомерное участие футболистов в матче. Речь идет об игре шестого тура Олимп-ФНЛ против омского «Иртыша». Решение о наказании вынес Российский футбольный союз (РФС) после своей проверки, в ходе которой было подтверждено, что

клуб сокрыл случаи заражения коронавирусной инфекции среди игроков и принял решение об участии заболевших в матче.

Кроме штрафа последовали и наказания в отношении конкретных лиц — так, бывший начальник брянской команды Валерий Корнеев за подделку документов пожизненно отстранен от любой деятельности, связанной с футболом. Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил о том, что в действиях Корнеева был установлен состав дисциплинарных нарушений. Причем 17 декабря клуб сообщил, что начальник команды покидает свой пост, написав заявление об увольнении по собственному желанию. На этой должности Корнеев отработал чуть больше года.

«Это выразилось в том числе в предоставлении ФНЛ заведомо недостоверной информации посредством электронных сообщений мобильного приложения WhatsApp об отсутствии в ФК «Динамо-Брянск» в период с 29 августа 2020 года по 2 сентября 2020 года (5 суток) положительных результатов ПЦР-тестов, в предоставлении делегату ФНЛ заведомо подложных медицинских справок о прохождении тестов футболистами», — заявил Григорьянц.

Главный тренер клуба Александр Горбачев в свою очередь получил запрет на футбольную деятельность сроком на один год. Кроме прочего, клубу было присуждено техническое поражение в матче с «Иртышом» (0:3).

Встреча брянской и омской команд состоялась 30 августа и завершилась победой «Динамо» с минимальным счетом. Однако в группе болельщиков в социальной сети были опубликованы документы, согласно которым уже 28 числа стало известно, что тест на коронавирус показал положительный результат у троих игроков основного состава — Алексея Сапаева, Григория Чиркина и Павла Баранова. Черед два дня все футболисты вышли на поле с первых минут, а Баранов забил единственный мяч в этой встрече.

То, что в матче приняли участие футболисты, о заболевании которых было известно заранее, является нарушением санитарного регламента ФНЛ, в связи с чем организация провела собственную проверку.

Наставник брянской команды Горбачев, получивший год дисквалификации, заявил, что сам стал заложником ситуации, потому как, по его словам, не имел никакого отношения к документам и определял состав на игру по тем бумагам, которые были ему предоставлены. Он также отметил, что у всех клубов существуют свои проблемы, однако решаются они внутри коллектива, а не выносятся наружу. Тренер считает, что всех подставил бывший исполнительный директор «Динамо» Евгений Зайцев, который уволился со своего поста по собственному желанию 22 октября 2020 года и забрал с собой документы, которые позднее обнародовал.

«Ну хорошо, я главный тренер. А если завтра кто-то попадется с наркотиками? Опять я буду виноват? Виноват в том, что пригласил Зайцева в клуб. Он просил меня об этом. Говорил, что не примет без моего ведома ни одного решения. И вот так отплатил.

До прихода Зайцева у нас был идеальный порядок, коллектив. Потом он начал воевать со мной, с начальником команды. Разговаривал с ним пару раз – бесполезно! Он объявил войну. Начал влиять на команду, на атмосферу. А уже потеряв надежду, что продолжит работу, поскольку его не воспринимал никто, решил вот так подкузьмить Брянску. Уходя, забрал все документы и обнародовал их», — цитирует Горбачева «Матч ТВ».

Брянское «Динамо» после 26-ти туров Олимп – Футбольной национальной лиги идет на 17-м месте в турнирной таблице, имея в активе 27 баллов.