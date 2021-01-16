Спонсоры отказываются: Минску нужно «чудо» для сохранения ЧМ-2021

Ситуация с чемпионатом мира — 2021 по хоккею остается сложной. Турнир должен стартовать в конце мая, однако до сих пор нет ясности, где он будет проведен. Четыре года назад Минск совместно с Ригой выиграли право на принятие соревнований, однако из-за тяжелой политической ситуации в Белоруссии высшее хоккейное руководство с большой долей вероятности турнир перенесет.

Соответствующее требование впервые озвучил кабинет министров Латвии еще в сентябре прошлого года. Это произошло как раз на фоне бушующих к тому моменту долгие месяцы в Белоруссии протестов, вызванных итогами президентских выборов, в которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко. Мировое сообщество выразило возмущение эпизодами насилия и репрессий в отношении митингующих — это в конечном счете затронуло и перспективы Минска на проведение ЧМ.

Европейский парламент (а также многочисленные общественные организации) направил президенту Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Рене Фазелю требование отозвать турнир из Минска. Впоследствии Фазель провел личную встречу с Лукашенко (позже он был раскритикован из-за якобы слишком приветливого общения с президентом), и оптимизма Белоруссии это не добавило.

«Мы могли написать письмо, но мы отправились туда и сказали: «Александр Лукашенко, у нас проблема». Мы стоим на том, что делаем: мы спортивная организация, у которой есть задача организовать ЧМ в Белоруссии. Возможно ли это? Сложно, очень сложно. Я мог бы сказать, что должно случиться чудо. Мы, конечно, не примем такое важное решение на эмоциях. Мне все еще нужен небольшой отдых. Хорст Лихтнер (генсек ИИХФ — «Газета.Ru») еще должен провести анализ потенциального плана «Б», – приводит слова Фазеля Sportschau.de.

Любопытно, что изначально ИИХФ была решительно настроена сохранить за Минском право на проведение мирового первенства. Тогда «СЭ» опубликовал информацию о том, что главным мотивом Фазеля в этом плане является финансовая составляющая. По сведениям источника, международная федерация потерпит существенные экономические потери в случае переноса турнира — это может обойтись ИИХФ в $20 млн. В качестве основного запасного варианта рассматривается возможность переноса турнира полностью в Латвию (местная федерация уже дала свое согласие на принятие 16 национальных команд на двух аренах в Риге), но и в этом случае придется платить неустойку Белоруссии.

Давит на ИИХФ и тот факт, что, как утверждает Metaratings.ru, все сборные, кроме России, вероятнее всего, откажутся ехать в Минск.

«Мы дали понять Лукашенко, что чемпионат мира невозможен без изменения политической ситуации в стране. Мы не можем выдвигать политических требований. Мы передали сообщение о том, что с проведением чемпионата мира в сложившейся политической ситуации мы имеем проблемы на Западе», — объяснил Фазель по итогам встречи с белорусским лидером.

Еще одной проблемой стало заявление одного из главных спонсоров ЧМ-2021 — Nivea. Компания сообщила, что откажется от спонсорства, если проведение хоккейных матчей на территории Белоруссии будет утверждено. Об этом уже проинформировано руководство ИИХФ.

«Nivea Men выступает за уважение, единство и против всех форм дискриминации и насилия. Глядя на текущую ситуацию, мы решили, что Nivea Men не будет спонсировать чемпионат мира по хоккею 2021 года, если будет подтверждено, что он пройдет в Белоруссии. Будем внимательно следить за обсуждениями этого вопроса», — сказано в посте компании в Instagram.

Аналогичное решение примет и Skoda, которая спонсирует ЧМ по хоккею последние 28 лет. Nivea Men вкладывается в турнир больше десяти лет.

Ожидается, что окончательное решение по ЧМ в Белоруссии будет принято в течение ближайших нескольких недель. ИИХФ продолжает переговоры не только с Латвией, но и с Датским хоккейным союзом, и Федерацией хоккея Словакии о том, куда возможно перенести турнир. Не исключается и вариант, при котором свои предложения позднее направят и другие заинтересованные страны.