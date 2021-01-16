Рядом с чудом: Миронова чуть не выиграла масс-старт

Вот таким получился масс-старт на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Француженка Жюлия Симон заработала свою вторую индивидуальную победу в карьере, Франциска Пройс выиграла серебро, а Ханна Оберг стала третьей. Россиянка Светлана Миронова могла завоевать сегодня победу, если бы не дрогнула на четвертом рубеже последними двумя выстрелами. Очень обидное итоговое 11-е место. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Ульяна Кайшева финиширует 19-й.
Мощно накатила на финиш Миронова. Она в итоге 11-я с +33,3. У нее лучший финишный круг среди всех.
Вирер в итоге только шестая — +28,8.
Ханна Оберг вырывает бронзу, разделавшись на финише с Тандревольд. Брурссон остается четвертой.
ЖЮЛИЯ СИМОН ВЫИГРЫВАЕТ МАСС-СТАРТ! Пройсс финиширует второй.
Норвежка Ингрид Тандревольд и шведки Ханна Оберг и Мона Брурссон разыграют бронзу.
Нашлась спортсменка, выдержавшая темп Пройсс. Француженка Жюли Симон даже обогнала немку и попыталась оторваться, но та не отпустила. На финише они разыграют золото!
Ох! Лиза-Тереза Хаузер, шедшая на третьем месте, упала на спуске!
Устала Доротея Вирер и уже, похоже, вообще не будет в медалях. Впрочем, темп Франциски Пройсс никто сейчас, похоже, не способен держать. Немка летит к победе!
И вот как теперь выглядит топ-20 после заключительного рубежа. Лидирующие Симон и Пройсс отставали от Вирер на 54 и 44 секунды соответственно!
У Кайшевой один промах.
Стреляют преследовательницы: какой был шанс у Мироновой НА ПОБЕДУ! Трижды попала, затем промахнулась. Но мазали и конкурентки. Светлана очень долго выцеливала и все равно промахнулась... Как обидно.
Четвертая стрельба: итак, Вирер на рубеже и мажет дважды! Интере-е-е-сно!
Вирер летит к последнему рубежу, а вот Хаузер, Давидова и Миронова достали Оберг! Какая будет борьба за медали!
На отметке 8,3 км отрыв Вирер по-прежнему очень серьезный. Все в руках Доротеи. Ну а Миронова продолжает претендовать на бронзу, и это если Ханна Оберг не ошибется, а то и серебро замаячит. Кайшева опустилась на 21-ю позицию.
Кайшева после своих штрафных кругов на 19-м месте: +1:18,5.
Положение после трех рубежей. Миронова пятая в двух секундах от третьей позиции!
Третья стрельба: Вирер стреляет чисто и уходит первой! Много кто мажет, включая, к сожалению, Миронову. Впрочем, и с этим кругом Светлана может даже за медаль побороться! А вот у Кайшевой два круга, к сожалению.
Нельзя не отметить шикарную работу российских лыж. Это было еще и в мужском масс-старте сегодня. Миронова еще чуть отыграла у лидеров. Да и Кайшева вработалась и теперь держит темп!
На отрезке 5,8 уже Давидова ближе всех к Вирер! Но здорово работает и Миронова, которая поднялась уже на седьмое место и продолжает отыгрываться! Всего 15 секунд отстает. Кайшевой труднее.
Положение после второго рубежа.
И Миронова, и Кайшева работают чисто и теперь вдвоем замыкают десятку!
Вторая стрельба: Вирер пришла на третью позицию, но отстрелялась первой и чисто! Впрочем, сразу за ней норвежка Кноттен и Ханна Оберг. Чуть отстает также сработавшая чисто чешка Давидова (+4,7).
Снова Вирер выходит на первое место на отсечке 4,5 км. Но по-прежнему много девушек идут в лидирующей группе. Кайшева не держит лидерский темп. Она уже 14-я в 15-ти секундах позади. А вот Миронова все еще 20-я, но отстает уже только на 22 секунды. А было 32 после рубежа!
Француженка Симон поменялась местами с Вирер и теперь тащит всех за собой. Кайшева чуть подотстала и откатилась на 11-е место, а вот Миронова, хоть и осталась 20-й пока, отыграла у лидеров 5 секунд!
Положение в гонке после первого рубежа.
Ульяна Кайшева чисто работает на первом рубеже и врывается в топ-10 на девятую позицию. У Светланы Мироновой, к сожалению, один промах — последним выстрелом. Она 20-я с полуминутным гандикапом.
Первая стрельба: Вирер и Экъофф быстрее всех точно отстрелялись из лидеров. У Ульсбю-Ройселанд один промах, Ханна Оберг тоже разок промазала, в отличие от своей сестры Эльвиры.
Немного растянувшимся, но общим пелотоном подходят к первому рубежу спортсменки.
Женщины прошли отметку в 2 км. Теперь вперед вырвалась Ханна Оберг, но тройка лидеров та же. Впрочем, первая группа достаточно плотная. Идущие 27-й и 28-й Кайшева с Мироновой проигрывают первому месту всего 12 секунд.
Отсечка 0,8 км, первая на сегодня. Дениза Херрманн из Германии возглавляет гонку, дальше сестры Оберг. Кайшева с Мироновой 28-я и 29-я. За ними только эстонка Томингас.
Миронова и Кайшева пока замыкают пелотон. Но они и стартовали в хвосте, и сейчас только начало гонки.
Поееееехали! Старт дан!
Для Ульяны Кайшевой сегодня, кстати, первый масс-старт на Кубке мира в карьере.
Что касается наших девушек, то Светлана Миронова занимает 26-е место в общем зачете со 172 очками, а Ульяна Кайшева 28-я со 141 баллом.
В общем зачете Кубка мира также лидирует Ульсбю-Ройселанд. В ее активе 543 очка, но фаворитом сегодня является скорее занимающая с 526 баллами второе место Триль Экхофф, ведь она выиграла три последние гонки и пять из последних шести при одном втором месте! Дальше идут шведские сестры: у Ханны Обер 502 очка, Эльвира Оберг имеет 409. Ну а пятая Доротея Вирер, у итальянской обладательницы Большого хрустального глобуса 404 балла.
Это будет второй масс-старт нынешнего сезона в женском зачете Кубка мира. В австрийском Хохфильцене победила норвежка Марте Ульсбю-Ройселанд. Ее соотечественница Тириль Экхофф была второй, а третьей финишировала итальянка Доротея Вирер.
Представительницы нашей женской команды имели большие трудности с попадание в масс-старт, но все же две девушки смогли пробиться. Светлана Миронова стартует под 25-м номером в девятом ряду, Ульяна Кайшева под 28-м в десятом, последнем.
Старт запланирован на 17.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе.