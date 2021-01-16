Рядом с чудом: Миронова чуть не выиграла масс-старт

Снова Вирер выходит на первое место на отсечке 4,5 км. Но по-прежнему много девушек идут в лидирующей группе. Кайшева не держит лидерский темп. Она уже 14-я в 15-ти секундах позади. А вот Миронова все еще 20-я, но отстает уже только на 22 секунды. А было 32 после рубежа!