Не справились без Логинова: Елисеев стал шестым в масс-старте

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Напомним, что сегодня свой масс-старт пробегут женщины.
До скорых встреч!
А вот Эдуард Латыпов, который был надеждой сборной России в этом масс-старте, гонку провалил. Допустил семь промахов и стал 29-м.
Лукас Хофер — четвертый, Симон Эдер — пятый.
Елисеев стал шестым! Эх, если бы этот обидный промах на четвертом огневом рубеже...
Ляйтнер занимает вторую позицию, Вегер становится третьим.
Тарьей Бё совершенно спокойно выигрывает этот масс-старт, потрясающий масс-старт он провел.
А пока Бё вырывается в лидеры, Ляйтнер идет втором, а Вегер третьим, скажем, что Латыпов, увы, гонку провалил — семь промахов у него и 29-е место.
Но кстати, Бё, который тоже допустил промах на четвертом этапе, рвется в тройку и входит в нее, не собирается он упускать свой подиум. А Елисеев седьмой.
Бё мажет, Лессер мажет, и Елисеев тоже мажет, увы. В лидерах Вегер, Эдер, Лейтнер. Увы, кажется, Матвей только что упустил свои шансы на подиум. За шестерку будет сражаться точно.
Немного упускает свою позицию Матвей, но продолжает бороться. Хотя и видно, что подъем дается тяжеловато ему.
Елисеев выходит на вторую позицию! Но слишком плотно идет борьба, но зато лидер определился пока что четко — Тарьей Бё.
На четвертое место поднялся Матвей, восемь секунд отделяют его от Бё-старшего.
Елисеев к третьему рубежу подошел шестым. И снова точную стрельбу показывает он! И пятым он убегает следом за лидерами. Первый — Лессер, второй Тарьей Бё. Ох!
Лидирует Тарьей Бё, вторым идет Вегер, третий — Лессер. Елисеев держится в восьмерке лучших.
Латыпов идет в самом конце, 29-е время у него. Увы, шансов на борьбу у Эдуарда не остается.
С чистой стрельбой Елисеев поднялся на восьмую позицию. А Латыпову, который так отлично показал себя в эстафетах, пока еще нестабилен.
Итоги второго огневого рубежа: Елисеев закрывает чисто! А вот Латыпов промахивается трижды, увы. Жаклен уходит лидером дальше, чисто отстреляв. Второй — Вегер, третий — Лессер.
Лагрейд, Дале и Хофер — теперь лидеры такие. Матвей пока что держится 12-м, а Йоханесс, который промахнулся на первом огневом рубеже, уже почти догнал Елисеева. Латыпов отыграл несколько позиций и оказался на 21-й строчке.
Елисеев идет 12-м, Латыпов пока 24-й.
В лидеры после первого огневого рубежа выходит итальянец Лукас Хофер.
Так, у Латыпова и Бё — по одному промаху, отправляются на штрафной круг. А вот Елисеев отстрелял чисто!
А вот Матвей Елисеев пока идет последним. Трудно ему пока что на этом Кубке мира. А вот Латыпов держится ближе к лидерам.
Йоханнес Бё, Стурлу Лагрейд и Себастиан Самуэльссон — тройка лидеров, пока спокойно и плотно идут все биатлонисты к первому огневому рубежу.
Начался масс-старт! Напомним, россияне будут бороться за первый личный подиум в сезоне, до этого у России всего одна медаль — золотая в смешанной эстафете.
Главный тренер сборной России Валерий Польховский объяснил, почему Логинов не выйдет на масс-старт.
«Александр почувствовал себя не очень хорошо. Мы решили его поберечь, раз он, по его ощущениям, не может сегодня бороться в полную силу. Травмы у него нет», — сказал Польховский.
Вместо Логинова на старт выйдет первый запасной — представитель Словакии Михал Сима.
Таким образом, за медали России в масс-старте будут бороться Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов.
Масс-старт пропустит лидер сборной России Александр Логинов. Примечательно, что официальная причина того, что спортсмен не выйдет на старт, пока не озвучена. Личный тренер спортсмена Александр Касперович заявил, что это связано с подготовкой к чемпионату мира.
Старт запланирован на 14.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе.