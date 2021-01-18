Сорвался и подставил команду: Месси удалился в финале Суперкубка

Битва за первый трофей в календарном году вышла в Испании на славу.

Несмотря на то, что у организаторов Суперкубка второй год подряд не получается свести в финале «Барселону» и мадридский «Реал», которые поочередно вылетают в полуфинале, решающий поединок между подопечными Роналда Кумана и «Атлетиком» из Бильбао получился захватывающим и драматичным. Правда, поспособствовали этому не чисто футбольные события, а сопутствующие им страсти вокруг игры.

Началось все довольно уныло. За первые полчаса команды худо-бедно смогли сообразить на двоих один полумомент усилиями Андера Капы. Но вот концовка тайма зрителей порадовала: на результативный выстрел Антуана Гризманна, получившего мяч после отскока от ноги защитника «Атлетика», ответил Оскар де Маркос, опередивший на пути к воротам Жорди Альбу.

Вторая половина игры хоть и была в пользу сине-гранатовых, однако забили первыми номинальные гости. Рауль Гарсиа замкнул подачу со штрафного, но из-за офсайда мяч засчитан не был. Откровенно везучей каталонской команде повезло еще раз выйти вперед — это на 77-й минуте все тот же Гризманн наказал «Атлетик» за провал на правом фланге обороны и замкнул прострел Альбы, косвенно искупившего свою вину за пропущенный первый мяч.

«Барселона» уверенно шла к первому трофею в новом году, однако на последней минуте основного времени Асьер Вильялибре сравнял счет и перевел поединок в дополнительное время. На самом старте первого экстратайма сумасшедшую дугу нарисовал своим ударом Иньяки Уильямс, не оставив никаких шансов на спасение Марку-Андре Тер Штегену.

Каталонцы не бросили играть и всячески пытались отыграться — убойный момент упустил Гризманн на 111-й минуте (мяч после его удара прошел рядом со штангой).

А вот в дополнительное к дополнительному время нервы не выдержали у главной звезды и символа сине-гранатовых Лионеля Месси. Аргентинец отмахнулся от Вильялибре, попав тому по голове, за что и был отправлен в раздевалку после видеопросмотра.

Messi sees red for an off-the-ball swing. pic.twitter.com/PAW8cm95OR — ESPN FC (@ESPNFC) January 17, 2021

Это событие взорвало мировые соцсети — никогда прежде Месси не получал красных карточек, выступая за «Барселону».

Теперь шестикратный обладатель «Золотого мяча» рискует быть дисквалифицированным на долгий срок. По информации издания Marca, Месси может пропустить четыре игры, если специальная комиссия решит наказать его за неспортивное поведение.

FULL TIME

Congratulations to Athletic Club on winning the Spanish Super Cup. pic.twitter.com/SqLGpclmdz — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 17, 2021

Главный тренер проигравшей команды Рональд Куман не стал бросаться на №10, а наоборот, поддержал его на послематчевой пресс-конференции:

«Я думаю, что по прошествии стольких лет он знает, когда он готов к игре, а когда нет. Я говорил с ним, и он сказал мне, что готов начать игру. Удаление? Я понимаю Месси. Я даже не представляю, сколько фолов было совершено на нем», — цитирует нидерландского специалиста Marca.

Французский форвард Антуан Гризманн, отметившийся дублем, посетовал на отсутствие взаимопонимания при игре.

«Барселона» облажалась. Мы злы и расстроены. Когда проигрываешь в финале, то испытываешь максимум негативных чувств. Я думаю, что мы плохо оборонялись. Никто не подсказывал друг другу. Это и предопределило исход противостояния. В ситуациях, когда теряется мяч, когда нужно ускоряться, кто-то должен кричать. Иногда игроки кричат, иногда – нет», — заявил чемпион мира — 2018.

А вот наставник «Атлетика» Марселино Гарсия Тролль получил возможность примерить на себя роль злого гения для сине-гранатовых. Он стал первым тренером, сумевшим обыграть каталонцев в двух финалах подряд (в 2019 году вместе с «Валенсией» Марселино одержал победу в финале Кубка Испании, обыграв «Барсу» со счетом 2:1).

Для команды из Бильбао победа в Суперкубке стала третьей за всю историю существования. Занятно, что «Атлетик» уже успел забрать Суперкубок, не выиграв при этом кубковый финал против «Реал Сосьедада». Баскское дерби, которое определит обладателя Кубка Испании — 2020, запланировано на начало апреля. Эта игра должна стать первой в Испании со времен старта пандемии коронавируса, на которой смогут побывать болельщики.

«Барселона» же продолжила ряд неубедительных выступлений, снова заставив болельщиков и СМИ обсуждать возможную отставку Кумана.