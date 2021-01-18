«Разозлился и ударил по лицу»: Месси грозит дисквалификация до апреля

Шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси, который проводит, возможно, свой последний сезон в «Барселоне», решил не сдерживать эмоций в матче за Суперкубок Испании против «Атлетика» из Бильбао. На последней минуте встречи капитан сине-гранатовых зарядил по голове нападающему соперников Асьеру Вильялибре, свалив его на газон.

В итоге вместо первого трофея в сезоне фанаты «Барселоны» увидели первую красную карточку Месси (причем прямую) в футболке «блауганы».

Да, Вильялибре перегородил ему дорогу и помешал участвовать в атаке, но удар по голове явно был слишком агрессивным способом борьбы в данной ситуации. Возможно, таким образом Месси выместил на 23-летнем сопернике всю злость за то, что «Барселона» к тому моменту фактически потеряла Суперкубок: команда дважды вела в счете, но позволила «Атлетику» отыграться и выйти вперед (2:3). Кроме того, именно пострадавший Вильялибре лишил каталонцев возможности завоевать трофей в основное время, сравняв счет (2:2) на 90-й минуте! Так что чрезмерно агрессивную реакцию аргентинца на эту блокировку, с одной стороны, можно понять, но, с другой, это лишь ухудшило ситуацию.

По информации испанского издания ABC, теперь Месси грозит до 12 матчей дисквалификации.

Главный арбитр встречи Хиль Мансано описал в протоколе инцидент, после которого он решил удалить капитана «Барселоны», следующим образом: «Месси ударил соперника рукой, применив чрезмерную силу, в то время как мяч находился в игре, но слишком далеко для того, чтобы Месси мог им завладеть».

Трактовать эти слова можно по-разному — от этого и будет зависеть итоговое наказание аргентинца. Ключевым моментом здесь является тот факт, было ли действие Месси умышленной агрессией, направленной на причинение боли и физического вреда сопернику, или же это была случайная отмашка и нападающий не предполагал, к каким последствиям она приведет.

Судья в протоколе не упомянул слово «агрессия», поэтому удар рукой в исполнении десятого номера «Барселоны» действительно может быть расценен как досадное стечение обстоятельств. В таком случае Месси грозит от одного до трех матчей дисквалификации, и он пропустит максимум встречу 1/16 финала Кубка Испании против «Корнельи» и две игры в Ла Лиге — против «Эльче» и того же «Атлетика» из Бильбао.

Однако, если испанский Комитет по проведению соревнований посчитает, что Месси умышленно ударил соперника по голове, чтобы за что-то поквитаться с ним (а слова Мансано о применении «чрезмерной силы» могут быть указанием на это), то капитану «Барселоны» грозит от четырех до 12-ти матчей дисквалификации.

В худшем случае аргентинец не сможет принимать участие в играх Ла Лиги и Кубка Испании до начала апреля.

Но в такое наказание верится с трудом — все-таки Вильялибре не получил никакого повреждения после того удара, отделавшись лишь неприятными воспоминаниями. При этом сам пострадавший игрок «Атлетика» все же настаивает на том, что со стороны Месси наблюдалась явная агрессия:

«Игроки «Барселоны» пожаловались на множество нарушений с нашей стороны? Не думаю, что нам нужно вступать в этот спор. Все команды нарушают правила, и на нас тоже совершались фолы. Главное в этой ситуации не сдаваться.

Что произошло в том эпизоде с Месси? Я поставил корпус, чтобы не дать ему пройти вперед, он разозлился и ударил меня по лицу. Думаю, это была очевидная агрессия».

Однако «Барселона» не согласна с такой трактовкой эпизода, и юридический отдел клуба уже работает над ходатайством в защиту Месси, которое должно максимально сократить срок его дисквалификации.

Главные доводы сине-гранатовых:

1) Именно Вильялибре был инициатором столкновения, а реакция Месси стала лишь ответом на его действия;

2) Месси не бил соперника по лицу, а только пытался отцепиться от него, чтобы продолжить движение в сторону штрафной площади «Атлетика»;

3) Это первое удаление аргентинца за 753 матча в составе «Барселоны», что говорит в пользу того, что он является неконфликтным игроком и не намеревался проявлять агрессию к Вильялибре.

Решение Комитета по поводу наказания Месси станет известно завтра, 19 января.