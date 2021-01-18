«Встретились не в то время»: 20-летняя фигуристка Сотскова разводится

Российская фигуристка, участница Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 Мария Сотскова разводится с музыкальным продюсером Михаилом Омельчуком. Их брак просуществовал всего несколько месяцев. Три дня назад Сотскова опубликовала фотографии, оставив лишь смайлик в виде разбитого сердца. А теперь новость о расставании подтвердил Омельчук, сделав соответствующий пост в своем Instagram.

«Дорогая моя Машенька, я тебя очень сильно люблю!

К сожалению, в жизни действительно происходит все не просто так. Банально говорить, что у каждого человека есть своя судьба, но это проверено временем. На мне. На нас.

Для меня всегда семья была самым главным, что только может быть в жизни. Я всегда мечтал и хотел семью. Все, что я делал — во имя нашей̆ семьи. Наверное, мы встретились не в то время, не в том месте, не при тех обстоятельствах», — так начал он свою публикацию.

Омельчук отметил, что они оба совершали много недопустимых в семейной жизни ошибок, которые в итоге оказали сильное влияние на брак. При этом он заявил, что всегда хранил верность спортсменке. Даже после развода он готов оказывать Сотсковой всю посильную помощь.

«Возможно, в силу возраста, возможно, из-за других обстоятельств у нас не получилось создать семью навсегда. Эмоции взяли верх. Я искренне благодарю тебя за все, что было у нас. За все хорошее и не очень, за все радостные моменты и за все обиды. Видимо, в одной семье не могут быть два творческих человека.

Не растеряй в себе все добро, которое в тебе есть. И не поддавайся соблазнам, выстроенными повсеместными стереотипами. Не всегда все ценится материальным. Будь умницей и всегда слушай свое сердце! Ты — замечательная. Все в твоей жизни будет наполнено светом и любовью. Потому что ты умеешь любить», — добавил Омельчук.

В конце своего поста музыкальный продюсер принес свои извинения за то, что не смог дать своей супруге то, что она искала.

О том, что спортсменка выходит замуж, стало известно в июле 2020 года — сразу после того, как фигуристка объявила о завершении профессиональной карьеры. Тогда тайну личной жизни своей воспитанницы приоткрыла тренер Светлана Соколовская.

«Я знала о завершении карьеры еще в ноябре 2019 года. И, естественно, поддержала. Машка мне очень симпатична. Я знаю, что все, что у нее в жизни творилось, утихнет. Время лечит. Она честный человечек, а сейчас готовится к свадьбе. Впереди у Маши длинный и счастливый путь! Вперед, Машуля!» — говорила наставница.

В сентябре 2020 года стало известно, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило Сотскову на десять лет за употребление запрещенного вещества — фуросемида — и подделку справки о том, что препарат она принимала по медицинским показаниям.

Как утверждала сама фигуристка, она приняла решение о завершении карьеры в ноябре 2019 года, однако официально это не оформила и считалась действующей спортсменкой. В период с 2019 по 2020 год Мария пропустила три допинг-теста, а когда к ней пришли офицеры РУСАДА, пыталась объяснить, что уже закончила со спортом, однако ей все равно пришлось сдать анализы, которые и показали наличие запрещенного вещества.

Сотскова предоставила справку, однако клиника, которая выдала документ, не имела лицензии, что привело к тому, что спортсменку дисквалифицировали на десять лет.