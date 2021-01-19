Новая российская звезда в «Монреале»: как Романов покоряет НХЛ

Яркий дебют

21-летний российский защитник Александр Романов блестяще дебютировал в составе «Монреаль Канадиенс» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В первом же матче он выдал великолепный голевой пас через всю площадку, выведя передачей из своей зоны Томаша Татара один в ноль, а в третьем впервые в заокеанской карьере сам поразил ворота кистевым броском от синей линии после вбрасывания.

В этом сезоне в НХЛ пришло несколько очень ярких хоккеистов, на фоне которых изначально Романов не выглядел одним из главных открытий в глазах аналитиков и болельщиков.

Еще бы, ведь в этом сезоне дебютируют первый номер драфта-2020 Алексис Лафренье и автор «золотой» шайбы в Пхенчхане-2018 Кирилл Капризов, еще один олимпийский чемпион голкипер Илья Сорокин, а также целая россыпь юных потенциальных звездочек, только что блиставших на МЧМ. Канадец Дилан Козенс, немец Тим Штюцле, австриец Марко Росси (партнер Капризова по «Миннесоте»), швед Нильс Хогландер, канадец Баррет Хэйтон, швейцарец Филипп Курашев, белорус Егор Шарангович...

Однако теперь Романова уже называют в числе реальных кандидатов на приз лучшему новичку сезона — «Колдер Трофи». Кстати, единственного среди защитников. В прошлом сезоне за этот трофей уже боролись два игрока обороны. Куинн Хьюз из «Ванкувера» совсем немного уступил Кейлу Макару из «Колорадо». А ведь еще был финн Миро Хейсканен, особенно ярко заигравший в плей-офф и дошедший с «Далласом» до финала.

Конечно Романову будет сложно повторить достижение ребят из прошлогоднего созыва новичков, однако еще неделю назад об этом никто бы даже не заикнулся, а сейчас уже вовсю обсуждают саму возможность.

On sait qu'il sourit derriиre son masque.



There must be a huge smile underneath that mask.#GoHabsGo pic.twitter.com/NlgfLcUe0D — Canadiens Montrйal (@CanadiensMTL) January 19, 2021

Путь во взрослый хоккей

Александр Романов известен в хоккейном мире уже очень давно. В его случае это было неизбежно, ведь молодой защитник является внуком самого Зинэтулы Билялетдинова. Собственно, когда новичок забросил ту самую первую шайбу, на кубе домашней арены «Монреаля» неожиданно пустили нарезку кадров именно с Билялетдиновым на тренерском мостике.

Впрочем, для самого Александра это родство было не только подспорьем. Игроку все детство и даже на старте профессиональной карьеры приходилось преодолевать стереотипное восприятие себя как блатного. При этом и отец игрока был весьма известным хоккеистом — Станислав Романов играл за сборную России, а под руководством Билялетдинова в составе московского «Динамо» стал чемпионом страны в сезоне-1999/00.

Именно во время выступлений за бело-голубых под руководством знаменитого специалиста левый форвард и познакомился с дочерью тренера Натальей, на которой женился.

Романов-младший родился 6 января 2000 года, как раз по ходу главного сезона в карьере его отца, а заниматься пошел в московские «Крылья Советов», воспитанником которых и является. Собственно, ни дед, ни отец не использовали свои связи, чтобы протолкнуть Александра во взрослый хоккей — его талант был вполне очевиден, непонятна была только глубина.

Выступая в детско-юношеском хоккее (за «Крылья Советов» и в последний год перед выпуском за ЦСКА), Романов в 168 матчах забросил 28 шайб и сделал 46 передач. При этом он выступал и за сборную Москвы, и позднее за юношескую и молодежные команды страны. На юниорском чемпионате мира, где играл Романов, у команды не сложилось — только шестое место. А вот с молодежной сборной он выиграл бронзовые медали МЧМ — 2019, а годом позже стал серебряным призером.

Недоверие в ЦСКА

При этом на взрослом уровне карьера внука Билялетдинова развивалась непросто. В дебютном сезоне-2018/19 Романов провел в регулярном чемпионате КХЛ 43 матча, набрав 4 (1+3) очка с показателем полезности +16, а в победном для армейцев плей-офф попал в состав четырежды, не отметившись результативными действиями, но заработав показатель полезности +2.

В прошлом сезоне он снова отыграл 43 матча в регулярке, сделав семь результативных передач и заработав +21, а в остановленном из-за пандемии плей-офф отыграл все четыре матча команды в первом раунде, не отметившись голами и ассистами. Статистика у игрока явно не впечатляющая, хотя «Монреаль Канадиенз» еще на драфте-2018 (до дебюта в КХЛ) задрафтовал защитника под общим 38-м номером во втором раунде.

При этом в канадском клубе ни секунды, по крайней мере по комментариям, не сомневались в своем выборе.

В ЦСКА у Игоря Никитина Романов явно не имел доверия. В первом сезоне он проводил на льду в среднем 11:23, а в плей-офф время на площадке сократилось и вовсе до 8,5 минут. В прошлой кампании в регулярном чемпионате защитник играл за матч 12:53, а в плей-офф — только 4:56. Не сказать, чтобы он играл как-то плохо. Грубых ошибок Романов не допускал, но это было в целом достаточно сложно, учитывая, что установкой игроку явно был максимально упрощенный хоккей, а выходил он на лед в третьей или четвертой паре, не получая времени в большинстве и меньшинстве.

Скорее всего, в «Монреале» ориентировались на выступления Александра в составе молодежной сборной. Именно на молодежных чемпионатах мира он играл в тот хоккей, которого ждут от него за океаном. Романов был явным лидером молодежки (а во втором сезоне и капитаном). На МЧМ-2019 в семи матчах он набрал 8 (1+7) очков при показателе полезности +12, став при этом лучшим защитником турнира и по версии организаторов, и в опросе журналистов.

Годом позже Александр отыграл чуть менее ярко — всего 6 (1+5) очков и +6, — но вместе с командой выиграл серебро, которое еще в середине третьего периода финала против Канады (3:4) казалось золотом, ведь российская молодежка уверенно вела со счетом 3:1.

Но дело не столько в статистике. Защитник на этих турнирах показал себя прекрасно обученным и исключительно умным игроком. Романов здорово играл на обеих половинах площадки, а его средние и длинные разрезающие передачи через половину или всю площадку стали фирменной фишкой игрока.

Правда, после обоих турниров он возвращался в КХЛ и снова оказывался в положении заложника в схемах ЦСКА.

Надежды «Монреаля»

В среде отечественных журналистов существовало мнение, что тут дело в разнице между молодежным и взрослым хоккеем, которая действительно довольно велика.

Вот только первые же матчи за океаном показали, что дело было совсем в другом. «Монреаль» был готов поставить Романова в состав уже при рестарте прошлого сезона осенью прошлого года. Молодой защитник находился за океаном и тренировался с командой, так как его контракт с ЦСКА истек, но НХЛ не разрешила таким хоккеистам выступить во заключительной части сезона-2019/20, посчитав это читерством.

Но вот начался чемпионат-2020/21, и Романов, который не выходил на лед в официальных играх с весны прошлого года, сразу же оказался в составе «Канадиенс». В первом же матче против «Торонто Мэйпл Лифс» он выдал фирменный пас через всю площадку, закончившийся голом Татара. При этом российский хоккеист отыграл больше 20-ти минут и постоянно выходил на площадку в большинстве.

Тенденция сохранилась и в следующих двух играх против «Эдмонтон Ойлерз». Хотя игровое время и несколько сократилось (15:49 и 17:43), россиянину в канадском клубе доверяют, по сути, щелкая по носу российскую экс-команду Александра, которой тот мог бы принести гораздо больше пользы. В трех играх у него девять бросков в створ и возможность играть раскованно в клубе, который начал с пяти очков в трех поединках и идет на втором месте в Северном дивизионе.

Сообщество болельщиков «Монреаля», исключительно страстное и часто истеричное, уже видит в Романове нового Андрея Маркова. И пускай он по стилю несколько другой игрок, вполне возможно, внук Билялетдинова имеет задатки, чтобы тоже в будущем стать весьма важным хоккеистом для самого титулованного клуба в истории НХЛ.