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Лионель Месси Лионель Месси

За удар соперника: Месси дисквалифицировали всего на два матча

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Месси дисквалифицирован на два матча за удар футболиста «Атлетика»

Комитет по проведению соревнований по футболу Испании дисквалифицировал капитана «Барселоны» Лионеля Месси на два матча после его удаления в финальной игре Суперкубка против «Атлетика» из Бильбао (2:3 д.в.) за удар рукой по затылку нападающего соперников Асьера Вильялибре.

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19 января испанский футбольный Комитет по проведению соревнований вынес решение в отношении капитана «Барселоны» Лионеля Месси, удаленного на последней минуте второго тайма дополнительного времени финала Суперкубка.

На 119-й минуте аргентинец, успев отдать передачу на партнера, нанес удар рукой в область затылка боровшемуся с ним нападающему «Атлетика» из Бильбао Асьера Вильялибре.

Тот упал на газон, атака «Барселоны» продолжилась, но через несколько секунд, очевидно, по сигналу лайнсмена или видеоассистентов главный арбитр остановил встречу, а после просмотра эпизода с помощью ВАР вернулся на поле и показал Месси красную карточку.

Это удаление стало для капитана сине-гранатовых первым за его клубную карьеру, которую шестикратный обладатель «Золотого мяча» провел в одном-единственном клубе. До того на счету Месси было 752 матча в футболке «Барсы» без единой красной карточки.

В то же время относительно недавно, летом 2019-го, заработал удаление в матче за третье место Кубка Америки против Чили в футболке национальной сборной. Правда, оно было более чем спорным.

Тогда ближе к концу первой половины встречи, когда аргентинцы уже вели со счетом 2:0, Месси пытался догнать уходящий за лицевую линию в чилийской штрафной мяч, но находившийся перед ним Гари Медель не позволил этого сделать.

После этого у футболистов случилась стычка, в которой Медель трижды толкнул в грудь аргентинского капитана, в ответ на что тот приобнял соперника и с улыбкой также слегка толкнул его, но выглядело это вполне безобидно.

Однако арбитр встречи Марио Диас ВиВар подбежал к футболистам и предъявил обоим по красной карточке, что на поле вызвало у Месси (да и не только у него) недоумение.

После окончания встречи он связал удаление с критикой, которую он обрушил на федерацию футбола Южной Америки КОНМЕБОЛ после судейства проигранного аргентинцами полуфинала против Бразилии и даже объявил об уходе из национальной сборной, хотя потом вернулся.

Но если то удаление Месси действительно больше смахивает на фарс, то на этот раз к Хесусу Хилю Мансано вряд ли могут быть серьезные претензии, поскольку удар точно имел место.

После окончания финала Суперкубка болельщики «Барселоны» небезосновательно жаловались на грубую игру со стороны басков, и Месси тут, как обычно, доставалось едва ли не больше всех.

Да и в конкретном эпизоде Асьер Вильялибре вел борьбу достаточно жестко, хотя визуально палку не перегибал. Реакция капитана каталонцев выглядела скорее досадой на всю ситуацию: «Барса» упустила перевес в счете на 90-й минуте, а в дополнительное время пропустила еще раз и уже была на грани поражения, в то время как соперник на протяжении всех двух часов противостояния на поле старательно провоцировал и выводил подопечных Роналда Кумана из себя.

Месси не выдержал и конвертировал свою досаду в вот такой, достаточно глупый удар, который обернулся не только удалением, но и срывом перспективной атаки его команды.

В Испании действие удалений распространяется на все клубные турниры страны, поэтому теперь Лионель пропустит два ближайших матча «Барселоны», а не будет ждать следующего участия команды в Суперубке.

Месси не сыграет в Кубке страны с «Корнельей», а также пропустит матч Ла Лиги против «Эльче», что, конечно, для и так ни шатко, ни валко выступающей каталонской команды может стать большой проблемой.

В текущем сезоне на счету Мессии в национальном чемпионате 11 голов и две голевые передачи в 17-ти проведенных играх.

Но можно сказать, что аргентинцу еще повезло, поскольку Хиль Мансано не отметил в протоколе его действия как агрессивное поведение, иначе форварду грозило бы от четырех до 12-ти встреч дисквалификации.

Арбитр, заполняя протокол, определил, что Месси нанес сопернику (кстати, сравнявшему счет в концовке основного времени) удар, применив чрезмерную силу. При этом Комитет по проведению соревнований мог изменить трактовку на «агрессивное поведение» и выписать более длительную дисквалификацию, но не стал этого делать.