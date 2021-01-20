«Поступок, который разочарует маму»: Хабиб сделал заявление о карьере

Российский боец Хабиб Нурмагомедов, несколько месяцев назад завершивший профессиональную карьеру, признался, что пока не видит никакой мотивации для возвращения в октагон. По его словам, в спорте он добился абсолютно всего, и не понимает, куда двигаться дальше. В ММА спортсмен провел 29 поединков и одержал победу в каждом из них, а еще боец трижды защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

«Давайте начнем с того, что движет людьми. Голод же? Должна быть какая-то мотивация, какой-то голод. Нет этого. Я не чувствую этого. Уже столько лет в спорте, всю жизнь этим занимаюсь.

В профессионалах с 2008 года и добился практически всего в этом виде спорта, и у меня нет такого, что я хотел бы с кем-то подраться. Знаю, что есть много бойцов, кто хотел бы зарабатывать, стремиться к чему-то, быть на плаву… А мне что делать?! Очень многие люди не хотят понимать мою сторону. Но я ничего не вижу…» — признался он в интервью Sport24.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года после того, как одолел Джастина Гэтжи и в третий раз провел защиту пояса чемпиона UFC. Он отметил, что сделал это в первую очередь из-за данного своей матери обещания никогда больше не драться без отца Абдулманапа, который скончался летом из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Однако не так давно глава промоушена Дана Уайт провел встречу с бойцом и заявил, что тот не исключает возвращения в октагон.

Уайт в своем сообщении рассказал о послании Нурмагомедова, которое звучало следующим образом: «Покажите мне что-то яркое, что-то невероятное! Вызовите у меня это желание вернуться!» По признанию главы UFC, он адресовал эти слова бойцам, которые проведут поединки рано утром 24 января по московскому времени — Конору Макгрегору, который давно настаивает на реванше с Хабибом, его сопернику Дастину Порье, а также Дэну Хукеру и Майклу Чэндлеру. Оба поединка состоятся на турнире UFC 257. Однако сам Нурмагомедов теперь заявил, что бои в его планы не входят.

«Самое ценное, что у меня есть, — это мама, так что давайте вы не будете меня подталкивать на поступки, которые будут разочаровывать мою маму… Никто не знает, что будет завтра. В ближайшее время у меня даже нет планов насчет UFC. Я тренируюсь для себя. Тренировки — самая большая вещь, которая приносит мне удовольствие», — поделился боец.

20 января свой первый бой в UFC провел Умар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба. Он сразился с представителем Казахстана Сергеем Морозовым в рамках легчайшего веса, а поединок завершился во втором раунде — Умар победил удушающим приемом. За несколько часов до победного дебюта брата Хабиб признался, что следит за его тренировками и понимает, что сам для себя такого больше не хочет.

«Я вижу, как Умар готовится, и думаю: «Альхамдулиллях, что у меня все это позади». Не мучайте меня, дайте насладиться тем, что я имею на сегодня. У меня было много жертв, чтобы подняться на сегодняшний уровень.

Я не хвалюсь, просто люди многого не знают», — заключил Хабиб.