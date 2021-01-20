Загитова и Медведева сразятся в уникальном турнире

Уникальный турнир — спасение сезона

Пока в большинстве стран фигурное катание замерло из-за пандемии коронавируса и множества отмененных соревнований, а самый важный старт сезона — чемпионат мира — находится под угрозой, Россия сумела не только спасти все свои внутренние турниры, но и придумать новые.

Взамен отмененного чемпионата Европы, который должен был пройти 25-31 января в хорватском Загребе, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) совместно с Первым каналом организуют первый в истории страны командный турнир.

Самое важное, что надо знать:

1) Соревнования под названием «Кубок Первого канала по фигурному катанию» пройдут с 5 по 7 февраля — почти в те же даты, когда должен был состояться чемпионат Европы;

2) Участие в турнире примут лучшие фигуристы страны из всех четырех видов — мужское и женское одиночное катание, спортивные пары и танцы на льду;

3) Спортсмены будут поделены на две команды путем жеребьевки, которая будет показана в прямом эфире на ресурсах Первого канала;

4) Каждый участник прокатает короткую и произвольную программу, а команда-победитель определится по сумме баллов;

5) Призовой фонд — 10 млн рублей;

6) Помимо победы, команды будут бороться за приз зрительских симпатий — голосование за него тоже будет идти в прямом эфире Первого канала (и весь турнир будет показан в таком формате);

7) Капитанами команд назначены Евгения Медведева и Алина Загитова.

Пока все звучит настолько круто, что хочется искать позитив в условиях пандемии, без которых консервативная федерация вряд ли поддержала бы инициативу Первого канала и пришла к такому нововведению. Да и набрать топовый состав на такой полуразвлекательный старт в обычных условиях было бы непросто.

Теперь же состав командного турнира выглядит так:

Одиночницы — Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева, Дарья Усачева;

Одиночники — Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев;

Спортивные пары — Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин, Евгения Тарасова / Владимир Морозов;

Танцы на льду — Александра Степанова / Иван Букин, Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро, Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин, Елизавета Худайбердиева / Егор Базин, Софья Шевченко / Игорь Еременко, Аннабель Морозов / Андрей Багин.

По сути, из топов не хватает только действующих чемпионов Европы в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, которые все еще восстанавливаются от последствий COVID-19. В остальном зрители, которых, кстати, допустят на трибуны, а не только к телетрансляции, смогут увидеть боевые программы лучших фигуристов страны.

И все это — в довольно необычном антураже: Трусова обнимается с Щербаковой после ее удачного проката, Косторная хвалит Валиеву, Медведева пожимает руку Загитовой, благодаря за равный поединок команд.

Если это нововведение сохранят на следующие сезоны, то пандемийный сезон мы точно перетерпим не зря.

Медведева против Загитовой — идеальный маркетинговый ход

Для раскрутки турнира уже было сделано главное — назначены капитаны команд, чье противостояние на Олимпиаде в Пхенчхане — 2018 и последующая драма с уходом Медведевой от Этери Тутберидзе и привели к нынешнему буму фигурного катания в стране.

Хотя обе не будут принимать участие в соревновательной части турнира (Загитова приостановила карьеру, а Медведева восстанавливается от травм и болезни и находится не в лучшей форме), они, во-первых, обеспечат высокий интерес к событию и рейтинги на телевидении, что может способствовать повторению этого опыта в следующем сезоне, а, во-вторых, сильно разнообразят развлекательную часть мероприятия.

Так, под руководством капитанов каждая команда будет выбирать себе название и готовить «красочный командный номер для болельщиков», в котором Медведева и Загитова, конечно, будут участвовать.

«По регламенту, Евгения и Алина соревноваться не будут, но это не исключает их появления на льду. Они будут кататься в разных номерах», — сообщил в комментарии ТАСС генеральный директор ФФККР Александр Коган.

Также капитаны, вполне возможно, будут настраивать своих фигуристов перед выходом на лед и поддерживать их после прокатов, а также напряженно наблюдать за табло с общей суммой баллов, что добавит элемента шоу.

К тому же следить за противостоянием команд гораздо интереснее, если они защищают честь двух главных антагонистов прошлой Олимпиады, — это добавит соревновательности и боевого духа, что не позволит «Кубку Первого канала» превратиться по атмосфере в предсезонный товарищеский турнир.

Такую мысль высказала и известный тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко.

«У обеих девушек есть фанатские группы, из-за чего усилится острота этого мероприятия, это еще больше разожжет соперничество. Это очень любопытное и правильное решение. Буду с нетерпением ждать турнира, чтобы, в том числе, посмотреть, как капитаны будут настраивать своих фигуристов», — приводит слова Гончаренко РИА «Новости».

А бывший российский фигурист Илья Климкин и вовсе приветствовал «сталкивание лбами» бывших соперниц.

«Загитова против Медведевой — это сталкивание лбами? И что? Всем интересно смотреть на это! Это прикольно. Формат же — шоу, а шоу будут смотреть, когда есть соперничество, иногда не на жизнь, а на смерть.

Чем сильнее интрига, тем интереснее следить. Кто будет смотреть шоу, в котором все известно? Так что чем больше будут сталкивать, тем интереснее», — цитирует Климкина «Спорт-экспресс».

Ну и, наконец, трейлер предстоящего турнира, в котором Медведева и Загитова в агрессивном стиле тренируются, просматривают фото кандидатов в свою команду и вместе выходят на арену, получился более чем захватывающим. Так вкусно события редко подают в российском фигурном катании.

Необычный турнир только по прыжкам

В первый день соревнований, 5 февраля, состоится еще один уникальный турнир в рамках Кубка, где фигуристы будут соревноваться исключительно в чистоте и красоте прыжков — без хореографии и музыки.

Такого на внутренних российских стартах никогда не было — интересно посмотреть, что выйдет из этого эксперимента. Пока неизвестно, станет ли эта часть турнира тоже командной или каждый фигурист будет выступать за себя.

Если борьба пойдет в командах, то возможны различные варианты тактики с распределением прыжков между членами команды, сложными решениями, кому что именно доверить, выбором количества четверных прыжков, которые приносят больше баллов, но также несут большой риск падения.

Определенную роль в выстраивании тактики могли бы играть Медведева и Загитова, как капитаны. Но даже если прыжковый турнир окажется индивидуальным, в любом случае будет интересно посмотреть, как каждый спортсмен выстроит свой прыжковый контент, а также выяснить, кто обладает более совершенной техникой, — в трансляциях подобных турниров обычно показывают один и тот же прыжок с одинакового ракурса у разных исполнителей.

«Отдельно исполненный прыжок может никогда не появиться в программе, ведь есть уникальные моменты, — например, когда японец Шома Уно прыгал каскад из тройного акселя и четверного тулупа, — отметил олимпийский чемпион Максим Траньков. — В программе мы такое никогда не увидим, а что-то вообще будет просто запрещено. А тут ребята смогут набрать максимальные баллы, будет какая-то тактика — сделать все проще и аккуратнее или рискнуть, пойти ва-банк. Зрительский интерес у этого был, но очень важно, насколько динамично все это будет происходить».

Призовой фонд

Очень важным моментом является то, что фигуристам дают возможность заработать на турнире. Если разделить 10 млн рублей на 16 человек в команде (шесть одиночников, три танцевальных дуэта, две спортивные пары), то получится 625 тысяч. Даже если с этой суммы придется выплатить налоги, все равно получится неплохой доход для внезапно организованного турнира, а это серьезная мотивация для молодых фигуристов, заработок которых сильно уступает тем же футболистам.

Расписание турнира

Пятница, 5 февраля — официальные тренировки, жеребьевка, прыжковый фестиваль;

Суббота, 6 февраля — короткая программа;

Воскресенье, 7 февраля — произвольная программа.