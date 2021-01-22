Возвращение Конора и погоня за Хабибом: главные интриги UFC 257

Дастин Порье — Конор Макгрегор

Главный поединок предстоящего турнира стал самой обсуждаемой афишей последних месяцев. Кстати, первый бой между Конором и Порье не был даже ко-мейн ивентом UFC 148 — тогда турнир возглавляло противостояние таких бойцов, как Деметриус Джонсон и Крис Кариасо, а схватка Макгрегора и Порье стояла в расписании лишь третьей по счету. В итоге Печально Известный на второй минуте отправил Дастина в нокаут и получил бонус за лучшее выступление вечера, а уже через год объединил два чемпионских пояса.

С тех пор жизни Макгрегора и Порье круто изменились. Конор после той победы провел лишь восемь боев: сначала стал двойным чемпионом, но вскоре после этого потерял буквально все, попутно неоднократно «завершая карьеру». Переворотным стал поединок с Хабибом Нурмагомедовым, когда Макгрегор, по сути, закончился как чемпион. Но этого не хочет признавать Дана Уайт — президент UFC делает все для того, чтобы свести Конора в реванше с Хабибом. Для этого был организован в том числе и бой Макгрегору с престарелым Дональдом Серроне, где Конор в итоге победил за 40 секунд.

OTD one year ago, Conor McGregor finished Donald Cerrone in 40 seconds.



McGregor-Poirier is going to be INSANE.



(: @ufc) pic.twitter.com/Cr5optW3XT — theScore (@theScore) January 18, 2021

Реванш с Порье — новая возможность для UFC снова сделать Конора первым претендентом на титул и, соответственно, на второй бой с Хабибом.

Но просто с Бриллиантом эксцентричному ирландцу не будет. Это ни разу не боец уровня Серроне, которого на закате карьере не избивает лишь ленивый, а вышедший на пиковую форму топовый легковес, который, между прочим, был единственным из последнего десятка соперников Хабиба, близкий к победе над россиянином. После поражения от Нурмагомедова Порье вернулся в «восьмиугольник» только почти через год, но оно того стоило, поскольку Дастин с Дэном Хукером выдали один из ярчайших боев 2020-го, где судейским решением победа отошла Бриллианту.

То есть в переводе на цифры последние три поединка Порье (включая победу над бывшим королем полулегкого дивизиона Максом Холлоуэем и временный титул в легком весе) были куда более значимыми и серьезными, чем попытки UFC уже третий год найти повод дать Макгрегору реванш с Нурмагомедовым. А про состояние Конора сказать толком и нечего, так как декласс Серроне вряд ли можно назвать показательным хоть в каком смысле. При этом и исключать, что ирландец выйдет на бой в своей лучшей форме за карьеру, тоже нельзя, — Конор остается непредсказуемым.

Однако если когда и надо Макгрегору и Порье выкладываться на полную катушку, то такой момент подошел сейчас. В легком дивизионе настала эпоха смены власти, ведь Нурмагомедов, объективно говоря, вряд ли все-таки вернется (о чем и сам говорил многочисленно), несмотря на попытки Уайта его уговорить на потенциальные 30-0. Если бы Хабиб был конкретнее в своем решении уйти, то наверняка бы реванш Конора и Порье был бы титульным, но номинально это в любом случае поединок претендентов, из которого победитель выйдет уже на чемпионский бой — а вот с кем он будет, это уже совсем другая история.

Уайту, конечно, не столько интересен поединок Макгрегора с Дастином, сколько возможная победа Конора и уже последующий реванш с Хабибом. Нет сомнений, что UFC будет топить именно за ирландца — впереди бой против Порье, а исходящих от промоушена разговоров только что о реванше Макгрегора с Хабибом, — потому что в случае его поражения на втором бое с Нурмагомедовым крест можно поставить окончательно, ведь и Хабибу возвращаться ради реванша с Порье резона никакого нет.

Дэн Хукер — Майкл Чендлер

Скрывать то, что и переход бывшего чемпиона Bellator в UFC свелся к возможному бою с Нурмагомедовым, тоже не имеет смысла. Майкл Чендлер по прозвищу Железный обошелся лучшей лиге мира в круглую сумму, и на него теперь возлагают серьезные надежды — американец даже был запасным на главный бой UFC 254 и дебютировать в теории мог уже в титульнике. Не уйди Хабиб, Чендлер был бы первым кандидатом на бой с ним после победы того над Джастином Гэтжи, и это было бы полностью справедливо: за спиной у Чендлера рекорд 21-5, 11 титульных боев, победы над Эдди Альваресом и Бенсоном Хендерсоном и реноме борца мирового класса.

Но боец из Bellator в UFC — это всегда рулетка. В истории был только один случай, когда чемпионом в UFC стал перебежчик из Bellator, а в обратном варианте титулы в Bellator достались аж шести бывшим бойцам UFC.

Статистика регулярно подтверждает, что оппозиция в Bellator, мягко говоря, несравнима с той, которая есть в UFC, и их чемпионам показывает истинное место в бойцовском мире именно ростер Уайта. Чего только стоит один пример Бена Аскрена. Впрочем, это никакая не новость, однако если кто и может быть исключением, то это Чендлер, учитывая вложенный в него кредит доверия UFC. Если же его ждет бесславная судьба своих предшественников, то сделка для Уайта станет болезненным провалом — и снова здесь мелькает пример Аскрена, которого в свое время обменяли не просто на кого-то, а на Деметриуса Джонсона.

Оппонента для дебюта в UFC Чендлер получил не самого удобного. Новозеландский Палач, в мире людей известный как Дэн Хукер, с лета 2019-го выдал впечатляющую серию из трех зрелищных побед и, пусть в последний раз и уступил Порье, но свои комплименты за выдающуюся схватку от UFC получил. Один из них — как раз возможность проэкзаменовать Чендлера. Хукер дерется жестко и даже отчаянно, но и Чендлера можно назвать любителем поохотиться за нокаутом, да еще и с отменными навыками на земле. Как бы то ни было, получится наверняка интересно даже для Хабиба.

Ник Ленц — Мовсар Евлоев, Арман Царукян — Насрат Хакпараст

Российской аудитории будут интересны сразу четыре «своих» боя UFC 257.

Откроет турнир противостояние казахстанца Жалгаса Жумагулова (13-4) и Амира Албази (13-1). Это второй бой Жумагалова в UFC — в дебюте он прошлым летом судейским решением проиграл Раулиану Пайве. Тот поединок вызвал массу споров, а судейский итог многие поставили под сомнение. Жумагулов, к слову, уверен, что свой бой он выиграл. Что касается Албази, то швед тоже впервые дрался в UFC летом 2020-го, и тогда уже в первом раунде запоминающе поймал на «треугольник» Малкольма Гордона. Албази именует себя Принцем и считается одним из проспектов наилегчайшего дивизиона.

После Жумагулова в клетке появится непобежденный россиянин Мовсар Евлоев (13-0). Бывший чемпион M-1 одержал уже три победы в UFC, но ему явно недостает зрелищности. Потому не проходит в основной кард и соперников получает соответствующих — на этот раз противостоять Евлоеву будет опытный ветеран Ник Ленц (30-11-2, БН: 1). Американец идет на серии из двух поражений подряд, что последние десять лет для него стало обыденностью, и скитается по разным весовым категориям. Три года назад он проиграл Исламу Махачеву. Лучшие времена Ленца явно позади, а третье поражение кряду с высокой долей вероятности освободит его от контракта с UFC.

Следом подерутся узбекистанец Махмуд Мурадов (24-6) и Эндрю Санчес (13-5). У Мурадова в активе две победы после перехода в UFC, а в последний раз проигрывал он в далеком 2016-м.

Бывший гастарбайтер в России известен еще и тем, что Флойд Мейвезер считает его сейчас лучшим бойцом мира и лично помогал Махмуду попасть в промоушен Уайта.

Пока до лучшего в мире Мурадов вряд ли дотягивает, но определенные ожидания оправдывает. О Санчесе этого не сказать, поскольку американец чередует победы с поражениями и за четыре года в UFC не смог закрепиться даже в топ-15.

В аккурат перед стартом главного карда свой поединок проведет перспективный армяно-российский боец Арман Царукян (15-2). Он стартовал в промоушене два года назад, дав серьезную конкуренцию Исламу Махачеву. Пусть Царукян и проиграл тогда, но впечатление о себе оставил сильное. С тех пор он это только подтверждает, одержав две уверенные победы подряд. На UFC 257 он встретится со зрелищным Насратом Хакпарастом (12-3) из Афганистана.

Полный кард UFC 257

Ранний предварительный кард

Амир Альбази — Жалгас Жумагулов



Ник Ленц —Эндрю Санчес —

Предварительный кард

Халил Раунтри — Марцин Прахнё

Джулианна Пенья — Сара Макмэнн

Бред Таварес — Антониу Жуниор

Арман Царукян — Насрат Хакпараст

Главный кард

Марина Родригес — Аманда Рибас

Мэтт Фревола — Оттман Азайтар

Джессика Ай — Джоан Калдервуд

Дэн Хукер — Майкл Чендлер

Дастин Порье — Конор Макгрегор

Начало — в 2.30 по московскому времени. Поединки главного карда стартуют не ранее 6.00.