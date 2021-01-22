«Нам сказали проиграть»: в чем бывший директор ЦСКА обвинил «Спартак»

Один из бывших руководителей ЦСКА Авалу Шамханов дал скандальное интервью, в котором заявил, что в сезоне-1998 года московский «Спартак» якобы пытался договориться с армейцами о том, чтобы они окончательно перестали бороться за победу в национальном первенстве. Взамен ЦСКА гарантировали бы победу в очной встрече команд со счетом 1:0.

По словам Шамханова, с соответствующим предложением к нему обратился один из бывших руководителей «Спартака» Григорий Есауленко в присутствии самого титулованного тренера в истории красно-белых Олега Романцева.

«У ЦСКА началась победная серия. Накануне матча со «Спартаком» звонит Гриша Есауленко: «Надо срочно встретиться». Садимся в моем кабинете, выпиваем по 50 грамм коньяка. Спрашиваю: «Что за пожар?» Есауленко отвечает: «Авалу, давай договоримся. Завтра мы отдаем вам игру, побеждаете с разницей в один мяч. Но в чемпионы не лезете». Я ошалел от такой наглости»,

— приводит слова Шамханова «Спорт-экспресс».

В итоге руководитель ЦСКА отказался от предложения «Спартака» и от предложенных денег. Встреча, которая состоялась 26 сентября 1998 года в рамках 26-го тура чемпионата страны, завершилась крупной победой ЦСКА со счетом 4:1. Однако на этом скандальные истории Шамханова про красно-белых не закончились.

Экс-руководитель армейского клуба заявил, что после того поражения красно-белые якобы сыграли договорной матч с «Торпедо», который состоялся в следующем туре 4 октября 1998 года. Тогда победа досталась «Спартаку» с минимальным счетом (1:0).

«Я был на стадионе, внимательно следил за игрой. Чувствовалось — «Торпедо» сдает. Вратарь Валерий Шанталосов, 90 минут просидевший на скамейке, подтвердил мои догадки. Я специально дождался его после матча.

Спросил: «Валер, скажи правду — сдавали?» Он кивнул: «Да, нам сказали в один мяч проиграть»,

— рассказал Шамханов.

Эти истории бывшего руководителя ЦСКА вызвали бурную реакцию со стороны людей, которых он упоминал в своих рассказах. Так, голкипер Шанталосов заявил, что вообще не знаком с ним и ни о чем не разговаривал:

«Бред полный и вранье! Никогда не занимался такими вещами! Такого человека я не помню. И почему он меня грязью обливает? Не знаю. Может, кто-то попросил его? С Шамхановым не знаком и никогда не встречался, не общался. Это же надо такое сказать было...»

Капитан того состава «Торпедо» Андрей Гашкин заверил, что не был в курсе каких-либо договоренностей со «Спартаком»:

«Мы сдали игру «Спартаку»? Нет, такого не было. Я бы как капитан должен был знать. А может быть, и нет... Но точно ничего про это не знал и потом не слышал. Никто мне не говорил уступить «Спартаку». Чушь какая-то!»

Ответили Шамханову и игроки красно-белых. Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов, отыгравший против «Торпедо» все 90 минут, предположил, что экс-руководитель ЦСКА просто хочет привлечь к себе внимание, поскольку никакого отношения к действительности его слова не имеют.

«Это все уже смешно, на самом деле. Это из серии: чем невероятнее ложь, тем больше она внимания привлекает. Естественно, ничего о факте договорняка я не слышал. Сначала Шамханов сказал, что «Спартак» предлагал ЦСКА сдать матч — это все оттуда же. Вы можете вообще представить, чтобы «Реал» отдал игру «Барселоне» или «Атлетико»? Это точно так же невозможно. Спортсмены всегда остаются спортсменами вне зависимости от обстоятельств и времени», — приводит слова Бушманова Sport24.

Еще один экс-футболист красно-белых Николай Писарев в матче с «Торпедо» забил единственный и победный мяч. Он также заявил, что ничего не слышал о каких-либо переговорах с автозаводцами.

«Там же люди какие-то обозначены, они и должны озаботиться этими обвинениями. Я вообще близко не помню ничего такого», — цитирует Писарева Sport24.

Вадим Евсеев, который в своей карьере играл и за «Спартак», и за «Торпедо», в той игре защищал цвета проигравшей команды. Он заявил, что результат того поединка был честным и справедливым, футболисты «Торпедо» не смогли использовать свои шансы и моменты, а игроки «Спартака» оказались сильнее.

«Если этот человек что-то там сказал, то вы задавайте вопросы ему и другим органам власти. Я в том матче играл, результат был справедливым: мы проиграли, «Спартак» был сильнее, а мы не использовали определенные моменты. Вот и все. А так можно много чего придумать»,

— отметил Евсеев.

Стоит отметить, что в сезоне-1998 «Спартак» опередил ЦСКА на три очка и забрал чемпионский титул.