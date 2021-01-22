За новым золотом: сборная России бежит эстафету. LIVE

Хорош Бабиков! Один промах допустил Лессер, а Антон все пять мишеней закрыл хоть и не очень быстро, но уверенно! Лидирует россиянин.

He's the only one to hit all 10 targets without spare rounds and as a result, @russianbiathlon's Anton Babikov leaves the range in first place after the standing shooting! #ANT21 ��https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/u0esp7KAF6 — IBU World Cup (@IBU_WC) January 23, 2021