100 очков Панарина и финт Капризова: итоги игрового дня в НХЛ

Шестеркин не помог
«Нью-Йорк Рейнджерс» в очередном матче встречался с «Питтсбург Пингвинз».
Открыл счет в игре нападающий «пенс» Брайан Раст, а ассистировал ему Евгений Малкин. Это лишь второе набранное очко россиянина в сезоне.
Но второй период остался полностью за «Рейнджерс». Филипп Хитил сначала сравнял счет на табло, а затем Адам Фокс вывел гостей вперед с передачи Артемия Панарина.
Это очко стало для Панарина сотым в составе «Нью-Йорка» — для преодоления планки россиянину потребовалось всего 73 матча, что является лучшим показателем в истории.
А уже через 24 секунды в ворота «Питтсбурга» залетела третья шайба, на этот раз в исполнении отличился Каапо Какко. Впрочем, «Пингвинз» отыгрались благодаря голам Джареда Макканна и Теодора Блюгерса. В серии буллитов сильнее был уже «Питтсбург» — победный бросок на счету Криса Летанга.
Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 26 бросков из 29 по ходу матча. Его одноклубник и соотечественник Павел Бучневич ушел со льда без результативных действий.
«Даллас» стартовал в сезоне
Свою первую игру в новом сезоне «Старз» проводили против «Нэшвилла», обернувшегося для «Предаторз» настоящим кошмаром.
Первый период оказался безрезультатным, зато во втором «Даллас» постарался. Автором первого гола техасцев в этом чемпионате стал Джо Павелски — ему ассистировал Александр Радулов.
Вскоре Павелски вернул долг Радулову, отправив передачу от синей линии уже россиянину на гол.
Спустя шесть минут дебютную шайбу в чемпионате забросил лучший снайпер «Старз» в прошлом сезон Денис Гурьянов, реализовавший численное большинство «Далласа».
Радулов же через мгновение оформил дубль.
До конца матча за «Даллас» отличились еще Эса Линделль, Йоэль Кивиранта, а Павелски, как и Радулов, завершил встречу с дублем в активе. «Старз» стартовали в новом сезоне с ошеломительных 7:0 — в последние раз такое бывало с «шерифами» в далеком 1980-м.
Помог в том числе и Антон Худобин (для него победа стала сотой в НХЛ), отразивший все 34 броска по своим воротам и оформивший шатаут. Ранее в первой игре сезона на ноль удалось сыграть Семену Варламову из «Айлендерс».
Финты Капризова
На прошлой неделе новичок «Миннесоты» был признан главной звездой НХЛ, но после стартового всплеска дела у Кирилла Капризова идут тяжело.
В этот раз «Уайлд» на своем льду принимали «Сан-Хосе». Йоэль Эрикссон Эк открыл счет, но чуть больше чем через минуту Мэттью Ньето восстановил равенство. Больше «Шаркс» забросить не сумели, зато в составе «Миннесоты» отличились Зак Паризе, а также Кевин Фиала и Джордан Гринвей, бросавшие уже в пустые ворота в самой концовке. Итог — победа «Уайлд» со счетом 4:1.
Капризов завершил игру с показателем полезности «0». Был, впрочем, с его участием интересный эпизод: в третьем периоде россиянин попытался пробить Девана Дубника редким и впечатляющим броском из-под ноги. Опытный голкипер «Сан-Хосе» с тяжелым броском все-таки справился.
«Поверить не могу, что он это сделал. В таких моментах остается только благодарить господа, что у меня получилось отразить бросок. Потому что когда кто-то проделывает такой хитрый маневр и забивает, тебе придется целый год пересматривать его во всех хайлайтах. Очень впечатляюще, мне повезло, что я смог сделать сейв», — сказал Дубник.
«Вашингтон» снова без Овечкина, Ничушкин не впечатляет
В других матчах российские хоккеисты если и играли, то не блистали.
«Колорадо» в гостях добыл трудную победу над «Анахаймом». Триумф «Эвеланш» принесли голы Йоонаса Донского, Микко Рантанена и Габриэля Ландескога, а вот нападающий Валерий Ничушкин, проведший на льду около 14 минут, завершил матч с показателем полезности »-2». У него по-прежнему нет результативных действий в сезоне. В составе «Дакс» заброшенными шайбами отметились Хампус Линдхольм и Адам Хенрик — 3:2 в пользу «Колорадо» в овертайме.
Не самым удачным получился день и для Владислава Наместникова. Его «Детройт» потерпел поражение 1:4 от «Чикаго», а сам Наместников получил коэффициент полезности »-1». Как и Ничушкин, в этом розыгрыше НХЛ Наместников играет пока вхолостую. Защитник «Эвеланш» Никита Задоров в игре с «Детройтом» также очков не набрал.
Четырехматчевую победную серию на старте сезона прервал «Вегас». Команда Питера Дебура потерпела первое поражение в чемпионате — 2:5 от «Аризоны Койотс».
«Торонто Мэйпл Лифс» в свою очередь взял реванш у «Эдмонтона» за поражение двухдневной давности — 4:2. Не помогла «Ойлерз» даже шайба Коннора Макдэвида, набравшего шестое очко в сезоне. Российский нападающий «Торонто» Александр Барабанов завершил игру без очков.
«Вашингтон» очередную встречу проводил снова без российских игроков, поскольку Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов по-прежнему находятся на карантине из-за нарушения протокола о коронавирусе.
«Кэпиталз» тем не менее сумели победить «Баффало» по буллитам — 4:3 — и прервать серию из двух поражений подряд.