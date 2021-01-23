Неудачная стрельба: россияне провалились в масс-старте перед ЧМ

И завершает гонку Йоханнес. Были бы на стадионе болельщики, финишировал бы с флагом на одной ноге. В прекрасной форме находится Бё. Сегодня у него получилось абсолютно всё. Даже позволил себе один раз промахнуться на последней стрельбе.

The Boeminator returns - what a comprehensive victory by Johannes Thingnes Boe. He'll enjoy that confidence boost ahead of the World Championships in @BiatlonPokljuka #ANT21 ��https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/d3dhxE0L8k — IBU World Cup (@IBU_WC) January 24, 2021