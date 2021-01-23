Неудачная стрельба: россияне провалились в масс-старте перед ЧМ

Что ж, на этом мы завершаем текстовую онлайн-трансляцию и ждем чемпионат мира. До свидания!
Результаты сегодняшние:
Елисеев финишировал 28-м, Гараничев — последний.
Логинов и Латыпов финишировали вместе, закрыв второй десяток. Минуту и 48 секунд проиграли.
Фийон Майе поборолся за золото, но все-таки в дуэли с Бё уступил. Серебро у француза, бронза — у Якова Фака.
И завершает гонку Йоханнес. Были бы на стадионе болельщики, финишировал бы с флагом на одной ноге. В прекрасной форме находится Бё. Сегодня у него получилось абсолютно всё. Даже позволил себе один раз промахнуться на последней стрельбе.
300 метров до финиша осталось Бё.
Гараничев еще один промах допустил. Семь штрафных кругов в общей сложности у Евгения...
Пулей несется к своему золоту Йоханнес Бё. Еще плюс 13 секунд привез норвежец французу.
Латыпов и Елисеев тоже еще по разу зашли на штрафной круг.
Логинов еще один промах допустил. Не будет у России медалей в масс-старте, полторы минуты проигрывает Александр.
Яков Фак врывается в борьбу за бронзу. Чисто он отстрелялся на последнем рубеже, 16 секунд преимущества у него над Пайффером.
13,4 секунды проигрывает Фиойн Майе. Отыграть у такого мощного Бё этот отрыв практически нереально.
На один штрафной круг убежал Йоханнес Бё, но золото останется за ним. Фийон Майе не воспользовался шансом, тоже промахнулся раз.
Уже на стрельбище Йоханнес.
Больше сил у Бё. После 11,7 км он опережает Фийона Майе уже на 12 с половиной секунды.
Фийон Майе видит, что Бё пытается уйти в отрыв. Набирает обороты француз. Последний рубеж всё решит.
Гараничев еще два промаха допустил. Шесть штрафных кругов Евгений после трех рубежей уже собрал.
Бё-младший прошел отметку 10,2 км, его отрыв от француза увеличился до десяти секунд.
Больше минуты проигрывают все три россиянина.
Логинов дважды промахнулся, Латыпов — тоже. Еще на один штрафной круг ушел Елисеев.
В 4,6 секундах от Бё бежит Кентен Фийон Майе, он с третьим рубежом тоже справился без ошибок.
Феноменален Бё. Все пять мишеней на «стойке» закрыл быстро.
Убежал Бё от всех преследователей, уже на третьем рубеже Йоханнес.
Латыпов и Елисеев бегут на 18-й и 19-й позициях соответственно.
Логинов после 7,2 км идет 12-м, до Бё 9,8 секунды.
Йоханнес Бё две секунды отставания от лидера отыграл моментально, возглавляет гонку норвежец. Ему в спину дышит Легрейд.
Гараничев еще один промах допустил. Все еще последним бежит Евгений.
Латыпов бежит вместе с Елисеевым. И это при том, что Эдуард был вынужден уйти на один штрафной круг.
Логинов вторую «лежку» прошел успешно, восьмым идет Александр, 14 секунд до лидера.
Фак и Симон Эдер хороши, быстро закрыли все пять мишеней. Легрейд и Бё-младший за ними.
А Латыпов с Логиновым почти десять секунд отставания отыграли.
Пустил Йоханнес Бё перед вторым огневым рубежом вперед Хофера, Легрейда и Детьё.
Гараничев, увы, последний пока что. Более минуты проигрывает Евгений.
Латыпов на отрезке 4,2 км идет 19-м и уступает 14 с лишним секунд, Логинов — 21-й (+16,2), Елисеев — 26-й (+20,3).
Легрейд и Бё-младший возглавляют группу лидеров, которые на первом рубеже отстрелялись без промахов. Начинает потихоньку Йоханнес взвинчивать темп.
А вот Гараничев сразу же на три штрафных круга убежал. Провальная стрельба в «лежке» от Евгения.
Латыпов, Елисеев и Логинов допустили по промаху. 23-25 секунд они уступают лидерам.
Йоханнес Бё, Легрейд, Лукас Хофер, Яков Фак и Симон Детье ушли в лидеры, отстреляв быстро и точно.
Ну, пока особо рваться куда-то и нет смысла. Впереди первый огневой рубеж.
После 2,7 км Матвей идет восьмым, Йоханнес Бё в двух секундах всего лишь.
Елисеев показывает отличный ход. Сквозь огромную толпу прорывается к лидерам.
Одной большой группой бегут биатлонисты, которую возглавляют братья Бё. Елисеев с 20-й позиции поднялся на 12-ю, Логинов идет 15-м, Латыпов — 25-й, Гараничев предпоследний.
Гонка началась! В первой четверке одни норвежцы — Йоханнес Бё, Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё и Йоханнес Дале.
Накануне сегодня в Антхольце состоялась женская эстафетная гонка, яркую победу в которой одержали россиянки. Триумфаторами гонки стали Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.
Старт запланирован на 17.05 мск. Среди россиян выступят Александр Логинов (17-й), Матвей Елисеев (20-й), Эдуард Латыпов (23-й) и Евгений Гараничев (28-й).
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта в рамках этапа Кубка мира в итальянском Антхольце.