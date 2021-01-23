Впервые нокаутирован: Макгрегор сокрушительно проиграл Порье

Закрывает предварительный кард набирающий ход армяно-российский боец Арман Царукян, который выйдет в октагон к Мэтту Фреволе. Эти парни — легковесы; в случае победы они смогут рассчитывать на более высококлассного оппонента по следующей схватке. Поражение? Забыть о титульной гонке придется на два года, как минимум. Слишком уж длинна претендентская очередь за золотом Хабиба.



Также отметим, что оба бойца идут на сериях из двух викторий.