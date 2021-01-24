Выживших нет: в Бразилии разбился самолет с футболистами

В районе города Порту-Насиунал, штат Токантис, разбился малогабаритный легкомоторный самолет, в котором находились представители клуба «Пальмас», выступающего в четвертом футбольном дивизионе страны. На борту судна были 23-летние игроки Лукас Пракседеш и Маркуш Молинари, 27-летний Рануле и 28-летний Гильерме Ноэ, а также президент «Пальмаса» Лукас Мейра.
Все они, включая пилота, погибли на месте.
Что именно стало причиной крушения, на данный момент неизвестно. По информации издания Globo, самолет разбился в конце взлетно-посадочной полосы Ассоциации авиации Токантинса, едва набрав высоту.
При крушении судно воспламенилось, и от него практически ничего не осталось. Прибывшие на место трагедии сотрудники безопасности, скорой помощи и пожарные зафиксировали, что выживших в результате инцидента не оказалось.
«Семья «Пальмаса» оплакивает неоценимую потерю нашего президента Лукаса Мейры и футболистов Гельерме Ноэ, Рануле, Маркуша Молинари и Лукаса Пракседеша, а также пилота самолета Вагнера. В настоящий момент мы испытываем очень сильную боль, благодарим каждого, кто выражает нам свою поддержку», — заявили в «Пальмасе».
Футболисты летели в Гоянию на выездную встречу с местным клубом «Вила Нова» в рамках 1/8 финала Кубка Верде. Матч должен был состояться 25 января, однако теперь игра может быть перенесена на неопределенный срок. С такой инициативой после первых новостей о происшествии выступило руководство «Вила Новы».
«С большой печалью восприняли известие об авиакатастрофе в Токантисе, жертвами которой стали президент «Пальмаса» и четыре футболиста клуба, который должен был стать нашим соперником в Кубке Верда. Сейчас у нас нет совершенно никакого настроения для футбола, для игры. Сейчас мы озабочены тем, чтобы просить Бога утешить сердца каждого!»
— заявил президент «Вила Новы» Уго Хорхе Браво.
Со словами соболезнования уже выступил целый ряд ведущих клубов Бразилии: «Флуминенсе», »Васко да Гама», «Сан-Паулу», «Интернасьональ», «Фламенго», «Крузейро», «Гремио» и другие.
«С грустью, ужасом и сожалением воспринимаем новости о трагедии, в результате которой погибли представители «Пальмаса» и пилот самолета. Примите нашу солидарность и слова поддержки в это непростое время», — пишут представители бразильских команд.
Произошедшая авиакатастрофа является уже не первой, которую переживает бразильский футбол. В ноябре 2016 года Бразилия понесла большую потерю, когда разбился самолет с футболистами «Шапекоэнсе». Тогда команда отправлялась на первый матч финальной серии Южноамериканского кубка в гости к колумбийскому клубу «Атлетико Насьональ», однако при подлете к Медельину — городу, где базируется «Атлетико» — лайнер врезался в гору. На борту судна находились 77 человек, включая спортсменов, тренеров, клубного персонала, бортпроводников и пилотов. В результате крушения тогда погибла большая часть команды, в том числе ее капитан Клебер Сантана, весь тренерский штаб и президент «Шапекоэнсе» Сандро Палаоро. Выжить удалось только пятерым (один человек, уцелевший в авиакатастрофе, позднее умер в больнице), одному из футболистов врачи были вынуждены ампутировать ногу.
В качестве солидарности руководство «Атлетико Насьоналя» отказалось проводить финальную серию кубка и попросило федерацию КОНМЕБОЛ признать «Шапекоэнсе» чемпионом. Интересно, что с таким же предложением сейчас выступают болельщики «Вила Новы», которые считают, что «Пальмас» должен теперь пройти в следующий раунд плей-офф.
«Сделайте то же, что однажды сделал «Атлетико Насьональ» после крушения самолета с игроками «Шапекоэнсе». И вообще отдайте «Пальмасу» титул. В нынешней ситуации нет никакой сопернической атмосферы и желания проводить турнир. Будет лучше вручить кубок им», — написал один из болельщиков в Twitter.
Впрочем, другие болельщики «Вила Новы» считают, что ситуации отличаются друг от друга, отмечая, что у «Шапекоэнсе» погибла практически вся команда.