«Сложное решение»: Абрамович уволил Лэмпарда из «Челси»

Фрэнк Лэмпард уволен с поста главного тренера лондонского «Челси». Он возглавлял «синих» с 2019 года, соглашение было рассчитано на три года. Лэмпард является легендой столичного клуба еще со времен карьеры футболиста, однако результаты команды в нынешнем сезоне не оставили руководству выбора — после 19-ти туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» идет лишь на девятом месте в турнирной таблице, имея в активе 29 очков (у лидирующего «Манчестер Юнайтед» — 40).

«Это было очень сложное решение для клуба. Мы благодарны Фрэнку за успехи, которых он добился на посту главного тренера. Однако последние результаты и выступления не соответствовали ожиданиям клуба. Клуб остался в середине турнирной таблицы без намеков на улучшение ситуации.

Не бывает подходящего момента, чтобы расстаться с легендой клуба, но после долгих раздумий и размышлений было принято решение о внесении изменений, чтобы дать клубу время для улучшения выступлений и результатов в этом сезоне», — отмечено в сообщении клуба на официальном сайте.

Российский владелец «Челси» Роман Абрамович подчеркнул, что с Лэмпардом у него сохранилось прекрасное взаимопонимание.

«Это было очень сложное решение для клуба, не в последнюю очередь из-за того, что у нас с Фрэнком превосходные отношения, и я его всецело уважаю. Это очень цельная личность, обладающая непревзойденным отношением к делу. Однако мы считаем, что в сложившихся обстоятельствах будет лучше сменить тренера.

От лица всех в клубе, от лица правления и от собственного лица я хотел бы поблагодарить Фрэнка за его работу в качестве главного тренера и пожелать ему большого успеха в будущем. Это одна из культовых фигур для нашего великого клуба, и его статус остается прежним.

Ему всегда будут очень рады на «Стэмфорд Бридж», — цитирует Абрамовича официальный сайт «Челси».

Под руководством Лэмпарда «Челси» провел 56 матчей в чемпионате Англии, одержал 28 побед, сыграл вничью 11 раз и потерпел 17 поражений. При этом специалист стал худшим тренером «синих» по количеству набранных очков в среднем за игру за 17,5 года при Романе Абрамовиче. В среднем «Челси» набирал 1,7 очка за поединок. Такой же показатель был у Андре Виллаш-Боаша, который проработал главным тренером лондонцев только 27 матчей.

Главным претендентом на пост главного тренера «Челси» стал бывший наставник французского «ПСЖ» Томас Тухель. По информации The Athletic, специалист в данный момент находится в Германии. Он должен сдать тест на коронавирус, и если результат окажется отрицательным, прибыть в Англию в течение 48 часов.

Лондонский клуб работает над тем, чтобы специалист избежал обязательного карантина, а о его назначении могут объявить уже 26 января.

В последних пяти играх под руководством Лэмпарда «Челси» проиграл дважды: в чемпионате Англии уступил «Манчестер Сити» и «Лестеру». При этом команда трижды победила — «Фулхэм» в АПЛ, а также «Моркам» и «Лутон» в третьем и четвертом раундах Кубка Англии соответственно.