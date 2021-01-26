«Будет голоднее»: Макгрегор и Порье договорились о трилогии

«Думаю, после этого поражения Конор будет голоднее, — рассуждает президент UFC Дана Уайт. — Либо так, либо он завершит карьеру. Я большой фанат Рокки, и это похоже на «Рокки-3». Если у тебя есть 100-метровая яхта, это значит, что твоя жизнь хороша — в таких условиях трудно оставаться жестким. Конор был молодым, голодным парнем, у которого не было денег, но ему хотелось иметь красивые костюмы, дорогие вещи, машины, дома… Сейчас у него есть все, чего он хотел. Так что либо он обретет голод снова, либо уйдет.

UFC 257 идет на втором или третьем месте в истории промоушена по продажам платных трансляций. Третий поединок Макгрегор – Порье? Всегда стоит провести третий бой, если счет 1-1».

В словах главы организации, безумно разочарованного нокаутом Печально Известного (об эпохальном реванше с Хабибом Нурмагомедовым стоит забыть), есть подсказка ирландцу, как вернуться на прежний уровень. Конор преждевременно постарел, «заржавев» от долгого времени вне октагона; его тактические «фишки» с медленным футворком, позой боксера и избитыми комбинациями с завершающим ударом коронной левой попросту потерялись на фоне новых течений в ММА (как-никак, исход схватки решили лоукики Дастина ниже колена).

Макгрегору надо меняться. И меняться кардинально.

На счастье миллионной армии фанатов, бывший чемпион не уходит и, похоже, действительно открыт к переменам. Он тщательно анализирует случившееся в реванше с Порье и находит дыры в геймплане.

«Мне никогда не приходилось принимать такие лоукики... Видел, что в углу Дастина Тьяго Алвес, мастер данного приема, поэтому понимал, что он будет бить их. Помню, как после одного из лоукиков Тьяго сказал Дастину из угла: «Вот это было хорошо!». И я подумал: «Да, действительно хорошо». А потом ущерб от этих попаданий начал накапливаться», — посетовал на пресс-конференции после турнира Конор, добавив, что физически он был на порядок сильнее оппонента.

Однако Макгрегор не собирается сдаваться. Судя по тому, как в октагоне и подтрибунном помещении ирландец призывал американца к заключительной серии трилогии, вопрос о третьей схватке почти решен. Печально Известному остается извлечь правильный урок из случившегося в Абу-Даби и перестроиться под манеру ведения боя нового фаворита противостояния.

«В третьем поединке нужно поменять подход, я больше не могу стоять на дистанции и принимать лоукики. Мне необходимо больше инструментов. Возможно, мне придется менять стойки, придумывать что-то новое... Стили делают бои. А лоукик ниже колена очень интересен. Но он работает, когда вы не в одной стойке. Когда Порье поменял стойку, он начал пробивать мне ногу, хотя вроде я делал подставки... Надо подставляться так, чтобы кик бил в кость, не в мышцу», — подытожил звезда UFC.

Что же касается Порье, то Дастин в одночасье стал «некоронованным чемпионом». По логике, Хабиб Нурмагомедов совсем скоро освободит чемпионский пояс, и тогда Бриллиант обязательно сразится за титул. Вопрос: с кем? Майкл Чендлер, который в дебютном бое в UFC переехал Дэна Хукера, вряд ли получит свой шанс так быстро. Джастин Гэтжи? Их реванш спустя три года был бы крайне интересен, но пока этот бой даже не близок к статусу разработки.

Естественно, остается Чарльз Оливейра: идущий на серии из восьми побед бразилец представляет реальную угрозу легкому дивизиону. Вот только Порье всерьез не рассматривает мастеровитого джиу-джитсера и склоняется к встрече все с Нейтом Диазом... UFC призадумался, а вышеупомянутые на бойцы уже обратились к победителю Макгрегора.

«Надеюсь, скоро увидимся, Дастин. Еще раз поздравляю с выступлением. Тяжелая работа окупилась, и ты показал себя. Давай сделаем это!» – написал Оливейра у себя в Twitter-аккаунте.

«Я уже тренируюсь, чтобы надрать тебе зад следующему. Меньше слов, больше дела», — отреагировал Диаз, опубликовав фото стердауна с Порье.

Однако, безусловно, в приоритете у Порье остается именно встреча с Конором. Титул подождет. Ведь там, где есть имя Печально Известного, и гонорар крупнее (24-го числа Дастин стал богаче на один миллион долларов), и предпосылок для великого наследия больше.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию схватки Порье – Макгрегор II.