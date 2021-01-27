«Предателей не принимаем»: как в России отреагировали на возвращение Подчуфаровой

26 января стало известно, что российской биатлонистке Ольге Подчуфаровой отказали в получении словенского гражданства. Наставник сборной Словении Владимир Королькевич в беседе с News.ru заявил, что официальной причиной стало несоответствие уровня зарплаты минимальному стандарту Словении.

«Но я думаю, что главная причина не в этом. Есть более весомые моменты. Видимо, посчитали, что это спортсменка не того уровня, хотя я считаю, что с таким лидером женская сборная Словении могла бы прогрессировать и расти», — заявил Королькевич.

Подчуфарова в Instagram рассказала, что сложившиеся обстоятельства стали ударом и для нее, и для словенской спортивной федерации, потому что изначальные планы были совсем иные. Также спортсменка отметила, что будет пытаться вернуться в сборную России.

Информация о том, что Подчуфарова хочет вернуться в национальную команду страны, из которой в 2019 году ушла, назвав отечественный спорт «цирком», вызвала негативную реакцию среди некоторых спортсменов и специалистов.

«Ой, какая незадача! Подчуфаровой отказали в получении словенского гражданства! Теперь придется стараться в немытую и нечищеную сборную России отбираться! Через силу и преодолевая брезгливость, видимо», — написал Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале.

Еще резче высказалась олимпийская чемпионка Анфиса Резцова, которая назвала спортсменку предателем.

«Я не поддерживаю ее возвращение в сборную. Пусть попадает, конечно, но я сомневаюсь, что девчонки и тренер будут очень рады ее возвращению. Предателей не принимаем!

Она не первая и не последняя из тех, кто уезжает из России. Но ведь приживаются. Есть те же девочки из Белоруссии. Но Подчуфарову, видимо, там не приняли. Также никто не знает, почему она вообще уехала. Оля все время у меня вызывала вопросы, потому что это человек, который закончил школу с золотой медалью. Однако, если послушаешь ее интервью, то там как будто два класса образования. Во-вторых, она же ничего не объяснила. Думаю, без особого желания ее захотят увидеть в команде», — передает слова Резцовой «СЭ».

О ситуации высказались и политики. Так, председатель центрального комитета партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин призвал Подчуфарову публично извиниться за «побег» в словенскую сборную.

«Конечно, это дело российской сборной, ее коллег, брать ее назад или нет. Но мы считаем, что надо потребовать от спортсменки публично извиниться перед народом и спортивной общественностью за то, что она хотела перейти в чужое подданство, и за то, что она так подвела команду, убежав в словенскую сборную»,

— сказал Сурайкин РИА «Новости».

Депутат Государственной Думы, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что биатлонистке вряд ли удастся пробиться в состав сборной.

«Подчуфаровой надо выстроить отношения с тренерским штабом и с самой командой, ведь она собиралась биться против сборной России в составе словенской команды. Плюс ей надо суметь отобраться, восстановиться в сборной России, а это не так-то просто, я думаю. Вряд ли для нее держали вакантное место. Плюс готовы ли принять ее вообще? При этом я бы не ставил крест на Подчуфаровой, но у нее будет очень много сложностей», — отметил Свищев.

Впрочем, нашлись и те, кто поддержал спортсменку.

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов заявил, что Подчуфаровой стоит искать страну, в которой она сможет выступать.

«Словенцы не дали гражданство, но другие, может, и дадут. Есть ведь Украина и Белоруссия. Ей стоит искать страну, где она бы могла выступать. Я не сомневаюсь, что у сборной России будет много проблем, в том числе с допуском до Олимпиады. Отсеют тех, кто был на допинге. В сборную Подчуфарову не возьмут, хотя она могла бы помочь нашей команде немного. Такая ситуация сейчас в российском биатлоне, а состав его руководства абсолютно не заслуживает внимания», — сказал Тихонов «СЭ».

Экс-наставник сборной России Владимир Аликин не увидел ничего плохого в желании биатлонистки вернуться в Россию

«Человек решил попробовать там, если здесь ему не давали попасть в команду. Теперь не вышло там, но крест ставить не надо. При выполнении критериев спокойно попадет в команду. Не надо быть врагами для своих же. Что теперь делать, осуждать ее? Уверен, что никто в команде к ней плохо относиться не будет», — подытожил Аликин.