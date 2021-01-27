«Нечего сказать»: Шубенкова подозревают в применении допинга

Российская легкая атлетика продолжает тонуть в допинговых скандалах. Теперь фигурантом этой неприятной истории неожиданно стал Сергей Шубенков, один из лучших легкоатлетов страны, чемпион и неоднократный призер мира и Европы в беге на дистанции 110 метров с барьерами. По информации целого ряда СМИ, российский спортсмен провалил допинг-тест, его проба дала положительный результат на фуросемид. Первыми об этом написали журналисты издания News.ru, которые ссылаются на свои источники в руководстве Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), позднее эту же информацию распространили инсайдеры «Матч ТВ» и «Спорт-Экспресса».

«На допинге попался Шубенков. Чтобы немного погасить употребленный допинг, он принял фуросемид — препарат-прикрытие, который смазывает действие запрещенного препарата. Олег Матыцин отправился к Шубенкову в Барнаул, чтобы обсудить этот вопрос. В легкой атлетике уже некому выступать», — пишет News.ru.

Действительно, министр спорта должен прибыть в Барнаул, где проживает российский легкоатлет, однако его визит в первую очередь будет связан с чемпионатом Сибири по настольному теннису, который пройдет с 28 по 31 января. Посетит Матыцин и барнаульский гребной канал, который сейчас готовят к проведению этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Однако в связи с последними новостями не исключено, что министр проведет встречу и с Шубенковым.

Во Всероссийской федерации легкой атлетики информацию о возможном проваленном допинг-тесте российского бегуна комментировать не стали, уточнив, что никаких официальных данных от допинг-офицеров агентство не получало. При этом, как утверждают источники, Маргарита Пахноцкая, которая является экспертом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по вопросу восстановления статуса ВФЛА, уже обратилась к главе рабочей группы по реабилитации отечественного ведомства Руне Андерсену.

Никак не комментирует новости о допинге и сам Шубенков. Его тренер Сергей Клевцов заявил, что данные о применении его подопечным запрещенных веществ не соответствуют действительности.

«Мне нечего сказать. Мне ничего неизвестно. Пусть тот, кто эту информацию распространяет, сам расскажет, откуда он это взял», — цитирует наставника Шубенкова «РБК-Спорт».

Что касается фуросемида — препарата, предположительно обнаруженного в организме спортсмена, — то он по своей сути допингом не является, однако кодексом Всемирного антидопингового агентства (WADA) все равно запрещен к употреблению. Сам фуросемид в профессиональном спорте нелегально используется атлетами достаточно давно и весьма регулярно. Во-первых, этот препарат помогает спортсменам контролировать и сгонять вес, поэтому зачастую его следы обнаруживают в организме гимнастов и фигуристов. Во-вторых, фуросемид используется для скрытия следов приема допинга путем вывода запрещенных веществ (например, гормональных средств и даже эритропоэтина) из организма. Однако в последнее время технологии допинговых агентств позволяют легко обнаружить сам фуросемид, чьи следы остаются в организме на длительный период времени.

Обычно за применение данного препарата спортсменов дисквалифицируют на срок от года до четырех лет. Пока еще Шубенков не входит в список временно отстраненных атлетов независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU). Теоретически, если его первая допинг-проба действительно дала положительный результат, атлет еще может избежать наказания.

Для этого ему необходимо запросить вскрытие пробы «Б», которая может оказаться отрицательной. Это произойдет, если, во-первых, наличие фуросемида в организме будет минимальным, а во-вторых, если спортсмен докажет, что вещество попало к нему случайным образом в связи с употреблением продуктов спортивного питания.

«От допинг-контроля можно бегать, но далеко не убежать все равно. Всех, кто употребляет допинг, поймают. Сегодня технологии такие, что запрещенные препараты в организме можно засечь в течение длительного времени», — говорил ранее сам спортсмен.

Сергей Шубенков является одним из лучших российских легкоатлетов, а в беге на дистанции 110 метров с барьерами он и вовсе рекордсмен страны. В своей карьере он одержал множество побед на национальных первенствах, трижды становился чемпионом Европы (один раз — на соревнованиях в помещении), а в 2015 году завоевал золото мирового первенства в Пекине. Также Шубенков дважды выигрывал серебряные награды на чемпионатах мира, но уже в качестве нейтрального спортсмена после того, как в ноябре 2015-го ВФЛА была лишена статуса соответствия по обвинению в допинговых махинациях. Последним турниром Шубенкова пока что является командный чемпионат России, который прошел в сентябре 2020 года в Сочи. Там именитый бегун одержал победу, после чего заявил о том, что «уходит в большой отпуск».