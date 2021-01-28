«Закрыл главу в России»: как прошел первый день Кокорина в «Фиорентине»

Еще совсем недавно информация о потенциальном переходе Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину» не внушала доверия, но теперь это уже совершившийся факт. На исходе своего третьего десятка один из главных футбольных талантов России отправился покорять Европу и остановился на Аппенинском полуострове.

В начале нулевых «Фиорентина» гремела в чемпионате Италии и Лиге чемпионов, ее играли играли в ведущих национальных сборных мира, а сейчас коллектив из Флоренции терпит очередной кризис Болельщики яростно протестуют против руководства, команда идет на 14-м месте в турнирной таблице Серии А, и для того, чтобы исправить незавидное положение, клуб сделал ставку на усиление атаки.

На Кокорина возлагают особые надежды. Это видно по тому, как ответственно представители клуба встречали его.

Violablog | Primo allenamento Kokorin



Commisso: "A Torino dobbiamo giocare forte! "

Visite per Malcuit#ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/T72SRpiwTG — ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 27, 2021

Медиа-служба «Фиорентины» провела последние дни в большом напряжении, готовясь к церемонии представления новичка. Результат оказался потрясающим — встретили россиянина цитатами из Иосифа Бродского и Федора Достоевского:

Еще перед подписанием контракта №91 заскочил на «Артемио Франки», где успел сфотографироваться на фоне трибун стадиона и провести ознакомительную тренировку.

После этого состоялась традиционная пресс-конференция, на которой Кокорин поблагодарил новый клуб за оказанное ему доверие и рассказал о своей любви к нему.

«С детства знаю, что значит быть в «Фиорентине». У клуба прекрасная история. Благодарен руководству за желание видеть меня здесь, надеюсь всех отблагодарить за эту возможность.

Благодарю всех в «Фиорентине» за доверие, за такой долгий контракт. Горжусь тем, что обо мне говорили такие люди, как Капелло и Манчини. Я благодарен Капелло за то, что он замолвил за меня словечко перед СМИ и руководством. Мечтаю выигрывать со своей командой, радовать болельщиков»,

— сказал Кокорин.

Один из журналистов поинтересовался у новичка о его любимых игроках, выступающих в чемпионате Италии.

«Если брать на данный момент, то, естественно, мне больше нравятся форварды. Так, как Златан играет в это время, учитывая, сколько ему лет, он очень взрослый, он показывает очень хороший футбол. Естественно, Криштиану: статистика по голам заставляет наблюдать за ним. Все понимают, какие это большие футболисты. Если вспоминать звезд прошлого, в Серии А мне очень нравился Роналдо – который толстенький», — сказал Александр с улыбкой.

Ronaldo and Youri Djorkaeff pose pre France '98. pic.twitter.com/KJUcpBDTst — 90s Football (@90sfootball) January 27, 2021

Представители прессы не смогли обойтись без вопроса о криминальном прошлом Кокорина, отсидевшего год в белгородской исправительной колонии №4 за избиение чиновника Министерства промышленности и торговли Дениса Пака. Форвард заявил, что исправился и перелистнул эту страницу.

«Я закрыл главу в России и здесь открываю новую. Я могу быть плохим парнем на поле, но не за его пределами»,

— сказал он.

По окончании общения с журналистами, футболист отправился в тренажерный зал, где позанимался на велотренажере,

и понаблюдал за тем, как его новые партнеры по команде готовятся к пятничному матчу против «Торино».

Tra un recupero e l'altro, Kokorin segue la seduta dei suoi nuovi compagni #ForzaViola #Fiorentina #Kokorin pic.twitter.com/lkgTQyveb5 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 27, 2021

Полноценно поработать Кокорину удалось чуть позже. Старательный лик новичка попал в вечерний дайджест клуба.

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло, порекомендовавший «фиалкам» приобрести игрока, не остался в стороне и тоже поделился мыслями о переезде форварда в Серию А. По его мнению, если 29-летний россиянин сможет добиться успеха в флорентийской команде, то обязательно получит вызов от Станислава Черчесова в национальную сборную.

«Думаю, у Саши все получится. Он очень хороший игрок для «Фиорентины». Он понимает итальянский стиль игры. Думаю, что для него это будет очень большой шанс, чтобы подняться и расти дальше.

Не знаю, сможет ли он пробиться в сборную, нужно спрашивать Черчесова. Но если Саша будет хорошо играть, то, конечно, вопрос о возвращении встанет сам собой», — сказал Капелло в интервью Sport24.

В Государственной думе РФ положительно восприняли новость о переезде Кокорина в итальянский чемпионат. Так, депутат Николай Валуев заявил, что уж там Александр научится играть в футбол.

«Я за то, чтобы больше российских футболистов выступали за зарубежные клубы. Там научат футболу и по-настоящему работать. Никаких разочарований относительно него нет», — заявил чиновник «Спорт-Экспрессу».