«Вы все идиоты»: ЦСКА избавится от скандального баскетболиста

Накануне в Берлине прошел матч 22-го тура Евролиги, в котором московский ЦСКА справился с напором местной «Альбы». Встреча завершилась со счетом 71:68. Самым результативным игроком противостояния стал баскетболист красно-синих Торнике Шенгелия (20 очков), находящийся под пристальным вниманием СМИ из-за возможного конфликта с партнером по команде Майком Джеймсом после проигранной схватки (83:89) с турецким «Фенербахче».

Последний, к слову, пропускал встречу против «Альбы» по решению московского клуба. Именно Джеймс стал причиной резонансного скандала в ЦСКА (греческие журналисты пишут, что вдобавок к ссоре с Шенгелией была еще словесная перепалка Майка с главным тренером Димитрисом Итудисом), из-за чего баскетболист может покинуть ЦСКА.

А вот с каким заявлением относительно своего баскетболиста выступил клуб, не отпустивший представителя США на родину, где проходило прощание с дедом американца:

«22 января после матча с «Фенербахче» в раздевалке команды случился инцидент с участием Джеймса. В результате клубом было принято решение отстранить игрока от тренировок и матчей. Окончательное решение о будущем Джеймса в ЦСКА будет принято в ближайшие дни. Помимо этого, будут даны разъяснения относительно ситуации с отъездом Майка на похороны деда».

Что интересно, несмотря на позицию клуба и новости, которые публикуются в прессе, сами стороны конфликта категорически (порой в жесткой форме) отрицают факт потасовки в раздевалке.

«Всему есть предел. Хватит публиковать подобное дерьмо! – так обращался к общественности Джеймс через соцсети. — Меня выставляют в таком свете, будто я пытался подраться с Токо. Включите голову: вы не должны позволять разным медиа публиковать что угодно. Я уже говорил вам, что вы все идиоты… Портал Eurohoops, зачем вы вообще разносите эту информацию, вот правда? Знаю, вы репостите вообще все, но в некоторых вещах необходимо получше разбираться. Или просто включать здравый смысл».

Чуть менее категоричен Шенгелия, также указывающий на ложную информацию в прессе.

«Мне неприятно читать о себе информацию, которая даже близко не имеет отношения к правде. Я никогда в своей жизни не дрался с одноклубником. Так что просто дам дружеский совет – проверяйте информацию. Ведь, опубликовав ее и назвав конкретные имена, вы затрагиваете репутацию этих людей. Ни в коем случае не хочу проявить неуважение, даже не думал об этом. Но в нашем взаимодействии должно быть двустороннее движение», – написал грузинский форвард у себя в Twitter-аккаунте.

Так или иначе, Джеймс уже отписался в социальных сетях от клубного аккаунта и партнеров по команде. Непростой характер сыграл злую шутку с высококлассным баскетболистом — пока игрок готовится паковать чемоданы, ЦСКА обратил внимание на Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА) в поисках замены американца.

«С моей точки зрения, «армейцам» будет лучше без Джеймса, — цитирует известного баскетбольного комментатора Владимира Гомельского «Матч ТВ». — Сто процентов! Такова моя точка зрения, и я могу ее обосновать. Она не имеет никакого отношения ни к запрету Майку уезжать на похороны деда, ни к конфликту с Итудисом. Просто ЦСКА с Джеймсом становится несбалансированным в атаке. Красно-синие при игре в обороне с Майком на поляне вынуждены давать ему опекать самого слабого игрока соперника. И то, и другое усложняет жизнь команде».

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Майк Джеймс пополнил в ЦСКА в 2019 году. За время выступлений в красно-синей форме он неоднократно признавался лучшим игроком месяца в Евролиге. С ЦСКА он занес себе в актив 48 матчей в Евролиге (по статистике, в среднем спортсмен набирал 20,6 очка, совершал 3,4 подбора и отдавал 4,9 передачи). До Перехода в стан москвичей 30-летний атлет успел поиграть за такие европейские гранды, как «Милан» (брал с красно-черными Суперкубок Италии) и «Панатинаикос», вместе с которым дважды выигрывал чемпионат и Кубок Греции.