Отпустили «Сити» вперед: «МЮ» проиграл аутсайдеру АПЛ

Последние месяцы «МЮ» был одной из самых стабильных команд Английской премьер-лиги: неожиданным образом манкунианцы задержались в первой тройке и ведут борьбы за титул, а тремя днями ранее еще и выбили устрашающий «Ливерпуль» из Кубка страны на ранней стадии.

Но очередная встреча в чемпионате преподнесла Уле-Гуннару Сульшеру неприятный сюрприз.

Накануне «Манчестер Юнайтед» дома принимал аутсайдера АПЛ — «Шеффилд». У подопечных Гэвина Смита до поездки на «Олд Траффорд» была лишь одна победа в сезоне АПЛ и всего десять забитых мячей, что является худшим показателем среди всех клубов в лиге. «МЮ», соответственно, выходил значительным фаворитом, однако сил у «красных дьяволов» хватило разве что на неожиданную осечку.

В первом тайме хозяева ожидаемо больше владели мячом, но до конкретной агрессии доходило редко — казалось, что все силы игроки «МЮ» оставили в недавнем напряженном матче с «Ливерпулем». Долгий контроль в итоге привел к голу «Шеффилда»: гости заработали угловой, Джон Флек выполнил классную подачу во вратарскую, откуда выигравший единоборство Кин Брайан (кстати, воспитанник непримиримого соперника «МЮ» — «Манчестер Сити») головой переправил мяч в сетку ворот «МЮ».

Для команды Сульшера пропускать первыми по ходу матча и играть уже на волевых — классическая ситуация в нынешнем сезоне.

«В эпизоде с первым голом Билли Шарп врезался в Давида Де Хеа. С нашей же стороны не было фола, когда гол был отменен. Но такой сезон. Судья допустил две ошибки», — жаловался на судейскую бригаду Питера Бэнкса наставник «МЮ» на послематчевой пресс-конференции.

После пропущенного мяча «красные дьяволы» активизировались и до конца тайма только и делали, что искали возможность пробить Эрон Рамсдейла. Справедливости ради, опасных моментов у ворот «Шеффилда» практически не было — за все 90 минут игры «Манчестер Юнайтед» нанес лишь четыре удара в створ ворот соперника.

Второй отрезок матча был копией первого: «МЮ» продолжительные отрезки перекатывал мяч на половине поля «Шеффилда», не создавая ничего опасного для гостей. В какой-то момент от постоянного нахождения без мяча футболисты «Шеффилда» физически подсели и стали чаще фолить, но даже из стандартных положений манкунианцы, имея в составе таких мастеров, как Бруну Фернандеш и Маркус Рэшфорд, ничего полезного не извлекли. Впрочем, на 64-й минуте удача вознаградила «МЮ» за старания: Фил Джагелка упустил в своей штрафной Гарри Магуйара, который откликнулся на подачу Алекса Теллеса с углового, и отправил мяч в угол ворот, сравняв тем самым счет на табло.

Долго радоваться хозяевам не пришлось. Уже спустя десять минут хозяева неосмотрительно сыграли в своей штрафной, дав спокойно только вышедшему на замену Оливеру Берку дважды получить передачу в близости своих ворот. Вторая попытка полузащитника «Шеффилда» пробить на силу была успешной — «круглый» залетел под самую перекладину ворот «МЮ» с рикошетом от Акселя Туанзебе.

«Мы подарили сопернику два гола. Мы знали, что третий мяч будет решающим, и верили, что сможем снова забить. Но были недостаточно хороши и не сыграли на своем уровне», — предположил Магуайр.

В оставшееся время манкунианцы все силы сосредоточили в атаке, однако грамотно выстроенная оборона «Шеффилда» справилась. 1:2 — «МЮ» потерпел внезапное поражение.

«Нам не хватало магии, чуточку сверхусилий. В этом сезоне было очень много странных результатов», – считает Сульшер.

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После 20-ти сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Сити» на одно очко, при этом у «горожан» есть одна игра в запасе. Уже 30 января «красным дьяволам» предстоит непростой выезд в Лондон, где их ожидает встреча с «Арсеналом».