Макгрегор подождет: звезда YouTube сразится с экс-бойцом UFC

Череда громких, лишенных спортивной составляющей боев продолжается. В центре внимания снова блогер Джейк Пол. Да-да, тот самый американец, который после одного боя в профессиональном боксе (в ноябре 2020-го был повержен бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Нейт Робинсон) провоцировал Конора Макгрегора.

«Как там у тебя дела, ирландская сучка? Доброе утро, Конор Макгрегор! — говорил Пол месяц назад. — Знаю, вероятно, сейчас ты избиваешь стариков в барах или самоудовлетворяешься, потому что тебе надоело спать с женой, которой перевалило за 40. Однако сегодня твой счастливый день — утром моя команда отправила тебе предложение на 50 миллионов долларов наличными.

Это самый большой гонорар, который тебе когда-либо предлагали, но ты боишься драться со мной. Ты избегаешь меня, потому что не хочешь проиграть чертову ютуберу. Твой рекорд в боксе 0-1, а мой 2-0. Я только что принял участие в одном из крупнейших в истории мероприятий с платой за просмотр. Так что подпиши контракт, ирландская сучка!»

Правда, Конор на слова молодого трештокера никак не отреагировал: впереди у Печально Известного была схватка с Дастином Порье. Ее Макгрегор проиграл нокаутом во втором раунде — Джейк посмеялся над потенциальным соперником и поставил подпись под соглашением на боксерскую схватку с ударником, уровень которого на порядок ниже мастерства Конора.

Итак, пока брат Джейка, не менее знаменитый блогер Логан Пол готовится биться 20 февраля с непобежденным Флойдом Мейвезером, 24-летний кумир молодежи встретится с бывшей звездой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), 36-летним Беном Аскреном.

Чем же известен будущий соперник начинающего боксера? Некогда непобежденный чемпион Bellator и One Championship в полусреднем весе повесил перчатки на гвоздь в ноябре 2019-го. Тот год обернулся для Аскрена катастрофой: придя в UFC в статусе одного из самых говорливых и остроумных представителей смешанных единоборств, базового борца после дебютной победы в промоушене над Робби Лоулером удосрочили Хорхе Масвидаль и Демиан Майа. Первый, к слову, вырубил Бена коленом в голову на пятой секунде противостояния, что стало одним из величайших нокаутов в истории ММА.

Но несмотря на грустный уход из спорта, американец не утратил тягу к соперничеству. Для него Пол — не просто самый большой гонорар в карьере (сам боец признался, что еще никогда не получал такого чека за поединок), но еще и возможность испытать себя на новом, боксерском поприще. Где, стоит отметить, у Бена могут возникнуть проблемы: те ударные элементы, которые атлет демонстрировал в клетке, были далеки даже от среднего боксерского уровня. Если не сказать, вызывали насмешку...

«Я не был благословлен мощью: мои мышечные волокна медленно сокращаются, — говорил Аскрен в беседе с ESPN. — Не думаю, что просто ударю его, и он упадет. Однако в итоге он осознает: «Святое дерьмо, я в бою! Мне это не нравится. Я избалованный богатый ребенок и просто хочу побыстрее выйти из боя». Это будет технический нокаут... Раунд шестой-седьмой».

Что же касается Логана, то он совершенно не боится более опытного оппонента. На его стороне молодость, сила и… спарринг-партнеры. Тот самый Масвидаль, погасивший Бену свет на UFC 239, вызвался помочь американцу с подготовкой. А что из этого выйдет, узнаем уже 17 апреля — именно на эту дату назначен восьмираундовый бой Джейка с Аскреном.

«Хорхе нокаутировал Бена за пять секунд и теперь поможет мне сделать это еще за меньшее время. Знаете, Масвидаль делится со мной своими фишками… И бой с Аскреном продлится меньше четырех секунд, а затем мы идем за Нейтом Диазом!» — заверяет Пол.